RedMagic Astra 2: Tablet gaming màn hình OLED 185Hz chuẩn bị ra mắt toàn cầu RedMagic xác nhận Astra 2 sẽ là thế hệ máy tính bảng gaming cao cấp tiếp theo cho thị trường quốc tế. Thiết bị gây ấn tượng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống tản nhiệt nước tiên tiến.

RedMagic vừa chính thức xác nhận việc ra mắt toàn cầu mẫu máy tính bảng Astra 2. Đây là phiên bản quốc tế của chiếc RedMagic Gaming Tablet 5 Pro sắp trình làng tại thị trường Trung Quốc, hứa hẹn thiết lập tiêu chuẩn mới cho các thiết bị chơi game cầm tay nhờ cấu hình phần cứng vượt trội.

Sức mạnh từ chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và hệ thống tản nhiệt nước

Trái tim của RedMagic Astra 2 là vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, dòng chip flagship mạnh mẽ nhất trong hệ sinh thái Android hiện nay. Để duy trì hiệu suất tối đa cho con chip này, RedMagic đã tích hợp hệ thống tản nhiệt nước độc đáo, một tính năng hiếm thấy trên các dòng máy tính bảng thông thường.

Thông số kỹ thuật Chi tiết cấu hình Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình 9,06 inch OLED, 185Hz Độ sáng tối đa 1.600 nits Dung lượng pin 8.300 mAh Công suất sạc 80W Cổng kết nối 2 cổng USB-C

Việc trang bị hệ thống tản nhiệt nước không chỉ giúp thiết bị hoạt động ổn định trong các tác vụ nặng mà còn kéo dài tuổi thọ linh kiện, giải quyết triệt để vấn đề quá nhiệt thường gặp trên các thiết bị di động mỏng nhẹ khi chơi game đồ họa cao.

Trải nghiệm thị giác vượt trội với tần số quét 185Hz

RedMagic Astra 2 sở hữu màn hình OLED kích thước 9,06 inch, cung cấp độ sáng tối đa lên tới 1.600 nits, đảm bảo khả năng hiển thị rõ nét ngay cả dưới điều kiện ánh sáng mạnh. Điểm nhấn đáng giá nhất chính là tần số quét 185Hz, mang lại sự mượt mà tuyệt đối trong các thao tác vuốt chạm và chuyển động trong game, vượt xa tiêu chuẩn 120Hz hay 144Hz phổ biến hiện nay.

The RedMagic Gaming Tablet 5 Pro.

Pin dung lượng lớn và thiết kế tối ưu cho game thủ

Để đáp ứng nhu cầu giải trí liên tục, thiết bị được trang bị viên pin 8.300 mAh đi kèm công nghệ sạc nhanh 80W. Đáng chú ý, RedMagic Astra 2 duy trì thiết kế hai cổng USB-C, cho phép người dùng vừa sạc pin vừa kết nối với các phụ kiện như tai nghe hoặc bộ điều khiển mà không gây vướng víu khi cầm máy theo chiều ngang.

Dù chưa công bố mức giá cụ thể và ngày mở bán chính thức, RedMagic đã xác nhận thiết bị sẽ sớm có mặt trên thị trường quốc tế với hai tùy chọn màu sắc là Đen và Bạc. Đây là bước đi chiến lược nhằm tiếp nối thành công của dòng Astra thế hệ đầu tiên từng ra mắt vào tháng 06/2025.