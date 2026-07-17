Redmi 17 4G lộ diện qua chứng nhận SIRIM: Bước đi mới của Xiaomi ở phân khúc phổ thông Xiaomi chuẩn bị ra mắt Redmi 17 4G với chip Snapdragon 6s 4G Gen 2 và RAM lên đến 8GB. Thiết bị vừa đạt chứng nhận SIRIM, hứa hẹn khuấy đảo phân khúc giá rẻ năm 2026.

Thị trường smartphone giá rẻ đang trở nên sôi động khi Xiaomi liên tục hoàn tất các thủ tục pháp lý cho dòng sản phẩm kế nhiệm của mình. Sau sự xuất hiện của dòng Redmi Note 17, mẫu Redmi 17 4G đã chính thức lộ diện trên cơ sở dữ liệu của cơ quan kiểm duyệt SIRIM tại Malaysia, báo hiệu thời điểm ra mắt toàn cầu đang đến gần.

Chứng nhận SIRIM xác nhận sự hiện diện của Redmi 17 4G

Theo dữ liệu từ SIRIM, Redmi 17 4G được đăng ký với mã model "2606FRN72Y" và mã phê duyệt "RGQL/19L/0726/S(26-3167)". Hồ sơ cho thấy thiết bị đã hoàn tất các quy trình kiểm định cần thiết từ ngày 10/07/2026. Việc xuất hiện trên hệ thống chứng nhận của Malaysia thường là bước đi cuối cùng trước khi một sản phẩm công nghệ được thương mại hóa chính thức tại khu vực Đông Nam Á.

Điện thoại Redmi 17 4G đạt chứng nhận SIRIM

Trước đó, thiết bị này cũng đã được ghi nhận trên các nền tảng chứng nhận quốc tế khác như SDPPI và TKDN của Indonesia. Sự xuất hiện dày đặc trên các hệ thống quản lý cho thấy Xiaomi đang đẩy nhanh tiến độ để phủ sóng sản phẩm tại nhiều thị trường ngoài Trung Quốc trong thời gian tới.

Kỳ vọng về hiệu năng từ vi xử lý Snapdragon mới

Về mặt kỹ thuật, Redmi 17 4G được dự đoán sẽ trang bị vi xử lý Snapdragon 6s 4G Gen 2 từ Qualcomm. Đây là dòng chip được thiết kế tối ưu cho các thiết bị di động không hỗ trợ mạng 5G, tập trung vào việc cân bằng giữa hiệu suất xử lý tác vụ hàng ngày và khả năng tiết kiệm năng lượng cho pin.

Redmi 17 4G sẽ thuộc phân khúc điện thoại giá rẻ

Dù các thông số đo lường hiệu năng thực tế vẫn chưa được công bố rộng rãi, nhưng việc sử dụng tiến trình sản xuất mới từ Qualcomm hứa hẹn sẽ mang lại trải nghiệm mượt mà hơn so với các thế hệ tiền nhiệm. Điều này giúp Redmi 17 4G duy trì lợi thế cạnh tranh trước các đối thủ cùng tầm giá từ các thương hiệu khác.

Đa dạng tùy chọn bộ nhớ cho người dùng phổ thông

Một điểm đáng chú ý khác được hé lộ từ hồ sơ FCC là dải tùy chọn bộ nhớ cực kỳ phong phú của Redmi 17 4G. Xiaomi dường như muốn xóa nhòa ranh giới giữa điện thoại giá rẻ và tầm trung bằng cách cung cấp các mức dung lượng lưu trữ lớn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng.

Redmi 17 4G sẽ có nhiều tùy chọn cấu hình để người dùng lựa chọn

Các phiên bản cấu hình dự kiến bao gồm:

RAM 4GB đi kèm bộ nhớ trong 128GB.

RAM 6GB với các lựa chọn bộ nhớ 128GB, 256GB hoặc 512GB.

RAM 8GB với các lựa chọn bộ nhớ 256GB hoặc 512GB.

Việc trang bị RAM lên đến 8GB và bộ nhớ trong 512GB cho một mẫu điện thoại thuộc dòng phổ thông là một bước đi táo bạo, giúp người dùng thoải mái lưu trữ hình ảnh và video mà không lo cạn kiệt dung lượng.

Chiến lược định vị thương hiệu và khả năng đổi tên

Theo các nguồn tin rò rỉ, Redmi 17 4G có thể được đổi tên thành POCO C95 Pro 4G tại một số thị trường cụ thể. Đây là chiến lược quen thuộc của Xiaomi nhằm tận dụng sức mạnh thương hiệu POCO tại các khu vực mà dòng máy này có cộng đồng người dùng trung thành lớn.

Nhìn chung, với sự kết hợp giữa phần cứng ổn định và chiến lược giá cạnh tranh, Redmi 17 4G được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì vị thế dẫn đầu của Xiaomi trong phân khúc smartphone phổ thông vào nửa cuối năm 2026. Sự đa dạng về cấu hình sẽ là yếu tố then chốt giúp sản phẩm này tiếp cận được nhiều đối tượng khách hàng khác nhau.