Redmi 17 4G lộ diện với pin 7,500mAh: Bước tiến mới cho phân khúc smartphone giá rẻ Xiaomi sắp trình làng Redmi 17 4G với viên pin 7,500mAh cực khủng, hỗ trợ sạc nhanh 45W và màn hình 6.9 inch, hứa hẹn đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong nhiều ngày.

Xiaomi đang chuẩn bị làm mới phân khúc điện thoại phổ thông với sự xuất hiện của Redmi 17 4G. Theo các dữ liệu rò rỉ mới nhất từ chứng nhận EPREL của châu Âu, điểm nhấn lớn nhất của thiết bị này chính là viên pin dung lượng lên tới 7,500mAh, một con số vượt xa tiêu chuẩn thông thường của các dòng smartphone hiện nay.

Công nghệ pin và khả năng duy trì năng lượng ấn tượng

Dữ liệu từ cơ quan chứng nhận EPREL cho biết Redmi 17 4G có khả năng hoạt động liên tục tới gần 74 giờ chỉ sau một lần sạc đầy. Đây là kết quả của việc kết hợp giữa viên pin dung lượng lớn và sự tối ưu hóa phần cứng. Để đảm bảo trải nghiệm người dùng không bị gián đoạn, Xiaomi trang bị công nghệ sạc nhanh 45W cho thiết bị này.

Đáng chú ý, độ bền của pin cũng được chú trọng khi nhà sản xuất cam kết duy trì hơn 80% dung lượng sau 1,000 chu kỳ sạc. Điều này giúp kéo dài tuổi thọ thiết bị, giảm thiểu tình trạng chai pin sau thời gian dài sử dụng.

Redmi 17 4G được xác nhận có thời lượng pin khủng

Thiết kế hầm hố và màn hình kích thước lớn

Với viên pin dung lượng cao, Redmi 17 4G sở hữu ngoại hình khá đồ sộ. Máy có kích thước tổng thể là 170.12 x 78.42 x 8.8 mm và trọng lượng khoảng 232 gram. Thiết kế này mang lại cảm giác chắc chắn và đầm tay, phù hợp với những người dùng ưu tiên sự bền bỉ.

Về khả năng hiển thị, máy được trang bị màn hình 6.9 inch, hỗ trợ tần số quét 120Hz. Mặc dù độ phân giải dừng lại ở mức HD+ (1,600 x 720 pixel), nhưng tần số quét cao sẽ giúp các thao tác vuốt chạm và chuyển cảnh trở nên mượt mà hơn đáng kể so với các đối thủ cùng tầm giá.

Hình ảnh render của Redmi 17 4G sắp ra mắt

Thông số kỹ thuật và hiệu năng vận hành

Bên trong Redmi 17 4G là vi xử lý MediaTek Helio G91 Ultra, một con chip tối ưu cho các tác vụ hằng ngày và tiết kiệm điện năng. Máy dự kiến sẽ chạy trên giao diện HyperOS 3 mới nhất dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý MediaTek Helio G91 Ultra RAM 4GB / 6GB Bộ nhớ trong Lên đến 256GB Pin / Sạc 7,500mAh / 45W Màn hình 6.9 inch, 120Hz, HD+ Camera sau 50MP (Chính) Camera trước 8MP Độ bền Kháng nước, bụi IP64

Redmi 17 4G là mẫu điện thoại giá rẻ chất lượng của Xiaomi

Tính thực dụng trong hệ thống camera và độ bền

Hệ thống camera của Redmi 17 4G tập trung vào tính thực dụng với cảm biến chính 50MP ở mặt sau, hỗ trợ trí tuệ nhân tạo (AI) để cải thiện chất lượng ảnh chụp trong điều kiện ánh sáng phức tạp. Camera selfie 8MP ở mặt trước đáp ứng tốt các nhu cầu gọi video và chụp ảnh cơ bản.

Ngoài ra, việc tích hợp chuẩn kháng bụi và nước IP64 là một điểm cộng lớn, giúp bảo vệ linh kiện bên trong khỏi các tác động từ môi trường trong quá trình sử dụng hằng ngày. Máy sẽ có nhiều tùy chọn màu sắc như Xanh đậm, Đen, Xanh lá sồi và Tím.

Mẫu điện thoại giá rẻ mới của Xiaomi sẽ có thiết kế camera sau mới

Nhìn chung, Redmi 17 4G không chạy đua về hiệu năng xử lý thuần túy mà tập trung tối đa vào trải nghiệm thời lượng pin và độ bền. Đây là hướng đi chiến lược của Xiaomi nhằm chinh phục nhóm khách hàng cần một thiết bị liên lạc ổn định, có thể hoạt động xuyên suốt nhiều ngày mà không cần lo lắng về nguồn điện.