Redmi K100 Pro lộ diện: Flagship gaming với màn hình 185Hz và pin 9,000mAh Mẫu điện thoại cao cấp Redmi K100 Pro vừa rò rỉ cấu hình cực mạnh với vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, camera 200MP và dung lượng pin kỷ lục trong phân khúc.

Dòng sản phẩm Redmi K của Xiaomi luôn được biết đến với hiệu năng mạnh mẽ trên giá thành, và thế hệ kế nhiệm Redmi K100 Pro dường như đang chuẩn bị thiết lập những tiêu chuẩn mới cho phân khúc điện thoại chuyên game. Theo thông tin từ chuyên gia rò rỉ Digital Chat Station, thiết bị này đang được phát triển với hàng loạt thông số kỹ thuật vượt trội, tập trung tối đa vào trải nghiệm giải trí cường độ cao.

Xiaomi dường như đang phát triển mẫu flagship gaming mang tên Redmi K100 Pro

Công nghệ màn hình 185Hz và sức mạnh từ Snapdragon 8 Elite Gen 5

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Redmi K100 Pro chính là tấm nền OLED phẳng với kích thước lớn, dự kiến dao động từ 6.59 đến 6.9 inch. Đáng chú ý, màn hình này sở hữu tần số quét lên tới 185Hz, một con số hiếm thấy ngay cả trên các dòng điện thoại gaming chuyên dụng hiện nay. Độ phân giải siêu cao kết hợp cùng tần số quét lớn hứa hẹn mang lại thao tác vuốt chạm và chuyển động hình ảnh cực kỳ mượt mà.

Về cấu hình bên trong, máy dự kiến trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất từ Qualcomm. Để tối ưu hóa khả năng xử lý đồ họa, Xiaomi được cho là sẽ tích hợp thêm một con chip đồ họa độc lập chuyên dụng. Sự kết hợp này giúp duy trì khung hình ổn định trong các tựa game nặng mà không gây quá nhiệt cho hệ thống chính.

Máy dự kiến sẽ được cung cấp sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 của Qualcomm

Hệ thống camera 200MP và pin dung lượng kỷ lục 9,000mAh

Dù là dòng máy tập trung vào hiệu năng, Redmi K100 Pro vẫn sở hữu hệ thống camera ấn tượng. Cảm biến chính có độ phân giải lên tới 200MP, đi kèm với camera tele tiềm vọng 50MP hỗ trợ chụp ảnh macro. Cấu trúc này cho phép người dùng thực hiện các bức ảnh từ khoảng cách xa hoặc cận cảnh với độ chi tiết cao, khắc phục nhược điểm về nhiếp ảnh thường thấy trên các dòng máy gaming.

Về năng lượng, thiết bị gây bất ngờ với viên pin dung lượng lên tới 9,000mAh (hoặc tối thiểu là 8,500mAh). Đây là mức dung lượng vượt xa tiêu chuẩn 5,000-6,000mAh phổ biến hiện nay. Đi kèm với đó là công nghệ sạc nhanh có dây 100W và hỗ trợ sạc không dây, giúp rút ngắn thời gian nạp đầy viên pin khổng lồ này.

Thông số kỹ thuật Chi tiết rò rỉ (Dự kiến) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Chip đồ họa độc lập Màn hình OLED phẳng, 185Hz, 6.59 - 6.9 inch Camera sau Chính 200MP, Tele tiềm vọng 50MP (Macro) Dung lượng pin 9,000mAh Công nghệ sạc Sạc có dây 100W, hỗ trợ sạc không dây Tính năng khác Vân tay siêu âm 3D, IP68/IP69, Loa stereo

Thời điểm ra mắt và các tính năng bổ trợ

Bên cạnh cấu hình lõi, Redmi K100 Pro còn được trang bị nhiều công nghệ cao cấp như cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình, hệ thống loa stereo đối xứng và motor rung kích thước lớn để tăng cường phản hồi xúc giác khi chơi game. Đặc biệt, chuẩn kháng bụi và nước IP68 hoặc IP69 sẽ giúp thiết bị bền bỉ hơn trong nhiều điều kiện sử dụng.

Dòng Redmi K100 dự kiến sẽ được trình làng tại thị trường Trung Quốc sớm nhất vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2026. Phiên bản quốc tế có thể sẽ được ra mắt sau đó dưới một tên gọi khác thuộc thương hiệu Poco hoặc Xiaomi tùy theo từng khu vực thị trường.