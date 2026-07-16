Redmi K100 Pro lộ diện: Màn hình 185Hz và pin 8.500mAh sắp khuấy đảo phân khúc gaming Xiaomi Redmi K100 Pro rò rỉ thông số ấn tượng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình OLED 185Hz và hệ thống camera 200MP, dự kiến trình làng vào cuối năm 2026.

Xiaomi đang trong quá trình phát triển một mẫu flagship chuyên game mới mang tên Redmi K100 Pro. Theo các nguồn tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, thiết bị này sẽ sở hữu những nâng cấp mang tính đột phá về công nghệ hiển thị, hiệu năng xử lý và dung lượng pin, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc điện thoại cao cấp.

The Redmi K100 is set to suceed the K90, pictured here.

Công nghệ hiển thị 185Hz và thiết kế màn hình phẳng

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Redmi K100 Pro chính là màn hình OLED phẳng với tần số quét lên tới 185Hz. Đây là một bước nhảy vọt so với tiêu chuẩn 120Hz hoặc 144Hz phổ biến hiện nay, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chơi game cực kỳ mượt mà. Màn hình này dự kiến có kích thước từ 6,59 đến 6,9 inch với độ phân giải siêu cao, tối ưu cho các tác vụ giải trí chất lượng cao.

Cấu hình phần cứng mạnh mẽ cho game thủ

Về hiệu năng, Redmi K100 Pro được cho là sẽ trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất từ Qualcomm, kết hợp cùng một chip đồ họa chuyên dụng để tối ưu hóa khả năng xử lý hình ảnh trong game. Để hỗ trợ trải nghiệm người dùng toàn diện, máy còn tích hợp hệ thống loa ngoài đối xứng, mô-tơ rung lớn hơn và cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình.

Hệ thống camera 200MP và viên pin dung lượng lớn

Dù tập trung vào khả năng chơi game, Xiaomi vẫn đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống camera. Redmi K100 Pro rò rỉ sẽ sở hữu cảm biến chính lên tới 200MP, đi kèm ống kính tiềm vọng 50MP hỗ trợ chụp ảnh macro. Đặc biệt, viên pin của máy có dung lượng thuộc phân khúc 8.500mAh, hỗ trợ sạc có dây 100W và sạc không dây, đảm bảo thời gian sử dụng kéo dài cho các game thủ chuyên nghiệp.

Thông số Chi tiết rò rỉ (Dự kiến) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 + Chip đồ họa rời Màn hình OLED 185Hz, 6.59 - 6.9 inch Pin 8.500mAh, sạc nhanh 100W Camera chính 200MP Camera phụ 50MP Periscope (Telephoto + Macro) Tính năng khác Vân tay siêu âm 3D, IP68/IP69

Thời điểm ra mắt dự kiến

Dòng Redmi K100 có thể sẽ được ra mắt lần đầu tại thị trường Trung Quốc vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2026. Sau đó, phiên bản quốc tế có thể sẽ được giới thiệu dưới một tên gọi thương hiệu khác tùy theo từng thị trường. Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về các thông số kỹ thuật nêu trên.