Tin mới

    Redmi K100 Pro lộ diện: Màn hình 185Hz và pin 8.500mAh sắp khuấy đảo phân khúc gaming

    Tuệ Nhân16/07/2026 08:34

    Xiaomi Redmi K100 Pro rò rỉ thông số ấn tượng với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình OLED 185Hz và hệ thống camera 200MP, dự kiến trình làng vào cuối năm 2026.

    Xiaomi đang trong quá trình phát triển một mẫu flagship chuyên game mới mang tên Redmi K100 Pro. Theo các nguồn tin rò rỉ từ chuyên gia tin đồn Digital Chat Station, thiết bị này sẽ sở hữu những nâng cấp mang tính đột phá về công nghệ hiển thị, hiệu năng xử lý và dung lượng pin, hứa hẹn trở thành đối thủ đáng gờm trong phân khúc điện thoại cao cấp.

    Redmi K100 Pro dự kiến sẽ kế nhiệm dòng K90 hiện tại
    The Redmi K100 is set to suceed the K90, pictured here.

    Công nghệ hiển thị 185Hz và thiết kế màn hình phẳng

    Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên Redmi K100 Pro chính là màn hình OLED phẳng với tần số quét lên tới 185Hz. Đây là một bước nhảy vọt so với tiêu chuẩn 120Hz hoặc 144Hz phổ biến hiện nay, mang lại trải nghiệm vuốt chạm và chơi game cực kỳ mượt mà. Màn hình này dự kiến có kích thước từ 6,59 đến 6,9 inch với độ phân giải siêu cao, tối ưu cho các tác vụ giải trí chất lượng cao.

    Thông tin rò rỉ về cấu hình Redmi K100 Pro

    Cấu hình phần cứng mạnh mẽ cho game thủ

    Về hiệu năng, Redmi K100 Pro được cho là sẽ trang bị chipset Snapdragon 8 Elite Gen 5 mới nhất từ Qualcomm, kết hợp cùng một chip đồ họa chuyên dụng để tối ưu hóa khả năng xử lý hình ảnh trong game. Để hỗ trợ trải nghiệm người dùng toàn diện, máy còn tích hợp hệ thống loa ngoài đối xứng, mô-tơ rung lớn hơn và cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình.

    Hệ thống camera 200MP và viên pin dung lượng lớn

    Dù tập trung vào khả năng chơi game, Xiaomi vẫn đầu tư mạnh mẽ vào hệ thống camera. Redmi K100 Pro rò rỉ sẽ sở hữu cảm biến chính lên tới 200MP, đi kèm ống kính tiềm vọng 50MP hỗ trợ chụp ảnh macro. Đặc biệt, viên pin của máy có dung lượng thuộc phân khúc 8.500mAh, hỗ trợ sạc có dây 100W và sạc không dây, đảm bảo thời gian sử dụng kéo dài cho các game thủ chuyên nghiệp.

    Thông sốChi tiết rò rỉ (Dự kiến)
    Vi xử lýSnapdragon 8 Elite Gen 5 + Chip đồ họa rời
    Màn hìnhOLED 185Hz, 6.59 - 6.9 inch
    Pin8.500mAh, sạc nhanh 100W
    Camera chính200MP
    Camera phụ50MP Periscope (Telephoto + Macro)
    Tính năng khácVân tay siêu âm 3D, IP68/IP69

    Thời điểm ra mắt dự kiến

    Dòng Redmi K100 có thể sẽ được ra mắt lần đầu tại thị trường Trung Quốc vào khoảng tháng 9 hoặc tháng 10 năm 2026. Sau đó, phiên bản quốc tế có thể sẽ được giới thiệu dưới một tên gọi thương hiệu khác tùy theo từng thị trường. Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa đưa ra xác nhận chính thức về các thông số kỹ thuật nêu trên.

    Đọc tiếp

    x

    Đọc tiếp

    Đọc nhiều

      Khoa học - công nghệ
      Redmi K100 Pro lộ diện: Màn hình 185Hz và pin 8.500mAh sắp khuấy đảo phân khúc gaming
      • Mặc định

      Giám đốc: Lê Huy Toàn

      Phó Giám đốc phụ trách báo điện tử: Vũ Ngọc Tú

      Địa chỉ:

      Trụ sở 1: Số 38 Quang Trung, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 2: Số 10 Trần Hưng Đạo, phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 3: 339 - 341 Thủ Khoa Huân, phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng.

      Trụ sở 4: Số 82, đường 23/3, phường Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng.

      Giấy phép hoạt động báo in và báo điện tử số 232/GP-BTTT cấp ngày 29 tháng 8 năm 2024 của Bộ Thông tin và Truyền thông.

      Điện thoại: (0263) 3822473; (0263) 3810443 - Fax: (0263) 3827608.

      Hotline: 0977885454

      POWERED BY ONECMS - A PRODUCT OF NEKO