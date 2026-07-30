Redmi K100 Pro lộ diện qua ảnh hé lộ: Thiết kế kế thừa K90 Pro Max và chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 Mẫu điện thoại cao cấp Redmi K100 Pro lộ diện hình ảnh hé lộ trước thềm ChinaJoy 2026, cho thấy thiết kế cụm camera đặc trưng và vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5.

Thương hiệu Redmi vừa công bố hình ảnh hé lộ đầu tiên về mẫu điện thoại cao cấp thế hệ mới, dự kiến có tên gọi Redmi K100 Pro, trước thềm sự kiện ChinaJoy 2026. Dù hình ảnh được thể hiện dưới dạng bóng mờ màu đỏ, các đường nét thiết kế cho thấy sản phẩm này sẽ kế thừa và tinh chỉnh lại ngôn ngữ thiết kế từ Redmi K90 Pro Max ra mắt vào tháng 10 năm ngoái.

Mẫu Redmi K100 Pro lộ diện qua ảnh hé lộ trước sự kiện ChinaJoy

Ngôn ngữ thiết kế kế thừa và mô-đun máy ảnh đặc trưng

Phần mặt lưng của thiết bị nổi bật với đảo camera hình chữ nhật nhô cao, chiếm phần lớn chiều rộng thân máy. Đây là kiểu dáng từng được áp dụng trên dòng K90 Pro Max nhằm thay thế cụm camera hình tròn của thế hệ K80 trước đó. Bên trong mô-đun này, hệ thống 3 ống kính được xếp theo cụm hình tam giác ở góc trên bên trái, tạo nên thiết lập ba camera tiêu chuẩn.

Bên phải cụm ống kính là một lưới tròn riêng biệt. Đây là yếu tố trang trí tích hợp loa trầm do Bose tinh chỉnh từng xuất hiện trên Redmi K90 Pro Max để lấp đầy khoảng trống cạnh mô-đun camera. Vị trí, hình dáng và kích thước của chi tiết này đều tương đồng hoàn toàn với thế hệ tiền nhiệm.

Ảnh hé lộ Redmi K100 Pro được chỉnh sửa để làm rõ các chi tiết thiết kế

Bên cạnh đó, phần cạnh bên của máy thể hiện rõ cấu trúc kim loại phân tầng nhô lên từ mặt lưng, nhiều khả năng sẽ kết hợp cùng chất liệu mặt lưng sợi thủy tinh hoặc giả denim. Khung máy được thiết kế phẳng với các góc bo tròn nhẹ, kế thừa phong cách từ dòng Xiaomi 17. Ở mặt trước, hình ảnh cho thấy màn hình phẳng với camera selfie đục lỗ ở chính giữa cùng viền màn hình mỏng và cân đối.

Sức mạnh cấu hình từ Snapdragon 8 Elite Gen 5

Mặc dù thương hiệu chưa chính thức xác nhận tên gọi sản phẩm, một thiết bị có mã model M511CD vừa xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench, được trang bị vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5. Giới phân tích kỹ thuật đều nhận định đây chính là chiếc Redmi K100 Pro.

Nhìn chung, thay vì thay đổi toàn bộ ngôn ngữ thiết kế, Redmi chọn phương án phát triển và hoàn thiện các đường nét đã thành công trên K90 Pro Max. Các chi tiết hoàn chỉnh về sản phẩm sẽ tiếp tục được làm rõ khi thiết bị xuất hiện thực tế tại ChinaJoy.