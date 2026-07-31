Redmi K100 Pro Max chốt lịch ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 9000 mAh Xiaomi chính thức xác nhận ra mắt Redmi K100 Pro Max vào ngày 11/8, trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình 185Hz cùng viên pin khủng hơn 9.000 mAh.

Xiaomi vừa chính thức xác nhận sẽ trình làng dòng flagship thế hệ mới Redmi K100 Pro Max vào ngày 11/8 tới. Thiết bị gây chú ý mạnh mẽ trong cộng đồng công nghệ nhờ sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình phẳng tần số quét lên tới 185Hz cùng viên pin dung lượng vượt mốc 9.000 mAh.

Redmi K100 Pro Max sẽ ra mắt vào ngày 11/8

Thay đổi chiến lược ra mắt và định vị phân khúc

Trái với thông lệ công bố bản tiêu chuẩn trước, Xiaomi sẽ giới thiệu hai phiên bản cao cấp nhất là Redmi K100 Pro và Redmi K100 Pro Max trong sự kiện ngày 11/8. Mẫu Redmi K100 tiêu chuẩn sẽ xuất hiện sau đó nhưng vẫn cam kết giữ nguyên hiệu năng vượt trội.

Sự điều chỉnh chiến lược này xuất phát từ biến động chi phí sản xuất, đặc biệt là áp lực tăng giá của linh kiện phần cứng và bộ nhớ trên thị trường toàn cầu. Về mặt định vị, Redmi K100 Pro hướng tới phân khúc flagship toàn diện trong mức giá khoảng 4.000 Nhân dân tệ (tương đương 590 USD). Trong khi đó, biến thể K100 Pro Max tập trung tối đa vào trải nghiệm giải trí và chơi game chuyên sâu.

Thiết kế Cabernet Red và hệ thống loa 2.1 tinh chỉnh bởi Bose

Bên cạnh cấu hình, Xiaomi còn tạo điểm nhấn ngoại hình khi ra mắt phiên bản màu đỏ Cabernet Red. Thiết bị sử dụng khung viền kim loại đồng màu chắc chắn, kết hợp cụm máy ảnh thiết kế liền khối. Điểm đáng chú ý trên mặt lưng là dải đèn sáng nổi có khả năng phát sáng đồng bộ theo nhịp điệu âm nhạc, thông báo cuộc gọi đến và tương tác với trợ lý ảo.

Đặc biệt, phiên bản Redmi K100 Pro Max được trang bị hệ thống loa 2.1 kênh do hãng âm thanh Bose tinh chỉnh, đi kèm hệ thống loa stereo đối xứng, mang lại chất lượng âm thanh nổi vượt trội trong phân khúc điện thoại thông minh.

Công nghệ màn hình 185Hz và giải pháp Super Pixel

Dòng Redmi K100 Series đem đến hai lựa chọn kích thước màn hình bao gồm 6.59 inch và 6.9 inch. Tấm nền dạng phẳng hỗ trợ tốc độ làm tươi kỷ lục lên tới 185Hz, tối ưu hóa tối đa cho các tựa game tốc độ cao.

Để giải quyết bài toán tiêu thụ năng lượng khi vận hành ở tần số quét cao, hãng tích hợp giải pháp Super Pixel hoàn toàn mới. Công nghệ này cho phép màn hình duy trì mức mức tiêu thụ điện năng thấp tương đương chuẩn 1K nhưng vẫn đảm bảo độ sắc nét hiển thị tiệm cận chuẩn 2K.

Hiệu năng kỷ lục từ Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 9.000 mAh

Về sức mạnh phần cứng, các dữ liệu điểm số trên Geekbench xác nhận Redmi K100 Pro Max chạy vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 thế hệ mới. Nền tảng chip này cung cấp hiệu năng xử lý đồ họa cực mạnh, đáp ứng mượt mà mọi tác vụ nặng và duy trì sự ổn định khi chơi game trong thời gian dài.

Cung cấp năng lượng cho máy là viên pin dung lượng lớn hơn 9.000 mAh, kết hợp công nghệ sạc nhanh có dây 100W và sạc không dây 50W. Khả năng nhiếp ảnh cũng được nâng cấp mạnh mẽ với cảm biến chính 200 megapixel và ống kính tiềm vọng 50 megapixel hỗ trợ tính năng chụp cận cảnh telemacro.

Ngoài ra, máy còn được tích hợp cảm biến vân tay siêu âm 3D dưới màn hình và đạt chuẩn chống nước, chống bụi cao cấp. Khi phát hành trên thị trường quốc tế, dòng sản phẩm này dự kiến sẽ được đổi tên thành POCO F9 Pro và POCO F9 Ultra.