Redmi K100 Pro Max lộ điểm test game: Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 9.070mAh thể hiện sức mạnh Redmi K100 Pro Max lộ kết quả test game ấn tượng nhờ Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip đồ họa D2 cùng viên pin khủng 9.070mAh trước ngày ra mắt 11/8.

Trước thời điểm trình làng chính thức vào ngày 11/8, mẫu điện thoại cận cao cấp Redmi K100 Pro Max của Xiaomi đã lộ diện kết quả thử nghiệm hiệu năng chơi game thực tế. Các dữ liệu cho thấy thiết bị sở hữu khả năng xử lý đồ họa vượt trội, kiểm soát nhiệt độ và điện năng tiêu thụ tối ưu nhờ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 kết hợp cùng viên pin dung lượng lớn.

Redmi K100 Pro Max là mẫu điện thoại cận cao cấp sắp ra mắt của Xiaomi

Cấu hình phần cứng tối ưu cho trải nghiệm chơi game

Theo thông tin từ Quản lý Sản phẩm Redmi - Xinxin_Mia, Redmi K100 Pro Max được trang bị dòng chip flagship Snapdragon 8 Elite Gen 5. Xiaomi đã can thiệp sâu vào khâu tối ưu phần mềm giúp bộ vi xử lý này phát huy tối đa hiệu năng so với các thế hệ trước. Bên cạnh đó, máy tích hợp chip hiển thị chuyên dụng D2 nhằm tăng cường độ mượt mà cho hình ảnh đồ họa trong game.

Một trong những điểm nâng cấp đáng chú ý nhất là viên pin dung lượng 9.070mAh. Nhà sản xuất khẳng định thời lượng sử dụng của thiết bị tăng khoảng 40% so với thế hệ tiền nhiệm, đảm bảo duy trì mức hiệu năng cao trong thời gian dài mà không gặp hiện tượng tuột xung do quá nhiệt.

Redmi K100 Pro Max mang đến khả năng chơi game ấn tượng

Kết quả thử nghiệm thực tế trên các tựa game phổ biến

Báo cáo thử nghiệm thực tế từ reviewer New Technology cho thấy thiết bị đạt chỉ số ấn tượng ở cả tốc độ khung hình (fps), mức tiêu thụ điện năng và nhiệt độ tỏa ra sau khoảng thời gian trải nghiệm liên tục.

Đối với các tựa game eSports và bắn súng đồ họa cao, máy duy trì khung hình tiệm cận mức tối đa 120fps. Cụ thể, trong tựa game Honor of Kings, Redmi K100 Pro Max đạt tốc độ khung hình trung bình 119,7fps, lượng điện tiêu thụ chỉ 3,63W và nhiệt độ ổn định ở mức 41,5°C sau một giờ chơi liên tục. Với Peace Elite, máy giữ mức 119,7fps cùng nhiệt độ tối đa 44,4°C. Ngay cả với tựa game nặng như Delta Force, thiết bị vẫn đạt 119,5fps với mức tiêu thụ điện 5,37W.

Xiaomi sẽ sớm ra mắt Redmi K100 Pro Max trong thời gian tới

Khả năng xử lý các tựa game sát thủ phần cứng

Thử thách lớn nhất đối với Redmi K100 Pro Max nằm ở các tựa game thế giới mở của nhà phát triển miHoYo. Ở tựa game Genshin Impact, mẫu smartphone này ghi nhận mức khung hình trung bình 59,9fps, điện năng tiêu thụ 4,67W và nhiệt độ cao nhất đạt 44,1°C.

Trong bài test khắc nghiệt nhất với Honkai: Star Rail, máy đạt tốc độ khung hình trung bình 55,6fps, lượng điện tiêu thụ 6,80W và nhiệt độ chạm mốc 52,2°C. Biểu đồ hiệu năng cho thấy công suất của máy được duy trì ổn định, không xuất hiện tình trạng sụt giảm fps đột ngột.

Tựa game thử nghiệm Tốc độ khung hình (FPS) Điện năng tiêu thụ (W) Nhiệt độ tối đa (°C) Honor of Kings 119,7 3,63 41,5 Peace Elite 119,7 4,09 44,4 Delta Force 119,5 5,37 45,3 Genshin Impact 59,9 4,67 44,1 Honkai: Star Rail 55,6 6,80 52,2

Với sự kết hợp giữa dòng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, chip hiển thị phụ D2 và viên pin 9.070mAh, Redmi K100 Pro Max hứa hẹn sẽ là một sản phẩm đáng chú ý trong phân khúc smartphone chuyên game khi ra mắt chính thức vào ngày 11/8.