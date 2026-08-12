Redmi K100 Pro Series ra mắt: Chip Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình 185Hz, pin 9.070mAh Xiaomi vừa ra mắt Redmi K100 Pro và K100 Pro Max sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5, màn hình 185Hz, camera 200MP cùng viên pin khủng đến 9.070mAh.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu bộ đôi flagship Redmi K100 Pro và Redmi K100 Pro Max tại thị trường Trung Quốc. Dòng sản phẩm mới không chỉ mang đến cấu hình phần cứng hàng đầu với vi xử lý Snapdragon thế hệ mới mà còn thiết lập chuẩn mực về thời lượng pin trên điện thoại cao cấp.

Redmi K100 Pro Series chính thức ra mắt

Cấu hình vượt trội cùng chip Snapdragon 8 Elite Gen 5

Bộ đôi flagship thế hệ mới từ Xiaomi được trang bị những vi xử lý cao cấp nhất từ Qualcomm nhằm đem tới hiệu năng tối đa cho các tác vụ nặng và chơi game. Phiên bản Redmi K100 Pro sở hữu vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5V Series được tối ưu riêng, đi kèm chip đồ họa rời D2 do Redmi tự phát triển và chip tăng cường tín hiệu T1+. Để duy trì nhiệt độ ổn định, máy tích hợp tản nhiệt bằng đá với diện tích 5,150 mm².

Trong khi đó, phiên bản Redmi K100 Pro Max được trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 tiêu chuẩn. Xiaomi đã trang bị cho bản Pro Max hệ thống làm mát tuần hoàn bằng đá có diện tích lên tới 6,300 mm². Cả hai sản phẩm đều sở hữu chuẩn RAM LPDDR5X kết hợp bộ nhớ trong UFS 4.1 tốc độ cao.

Thông số kỹ thuật chính của dòng Redmi K100 Pro

Màn hình OLED 185Hz và hệ thống camera 200MP

Về khả năng hiển thị, cả hai máy đều sử dụng tấm nền OLED phẳng làm từ vật liệu phát quang M11 cao cấp, hỗ trợ tần số quét tối đa 185Hz và độ sáng tối đa 2,200 nits. Redmi K100 Pro có kích thước màn hình 6.59 inch (độ phân giải 2510 x 1156), trong khi phiên bản Pro Max đạt kích thước 6.9 inch (độ phân giải 2608 x 1200).

Dòng Redmi K100 Pro màn hình siêu mượt

Khả năng chụp ảnh cũng được nâng cấp mạnh mẽ với camera chính 200MP tích hợp chống rung quang học OIS. Redmi K100 Pro sở hữu thêm ống kính tele 50MP, góc siêu rộng 8MP và camera trước 32MP. Bản Pro Max nâng cấp hơn với camera tele tiềm vọng 50MP cùng camera góc siêu rộng 50MP, đáp ứng tốt nhu cầu chụp thu phóng chất lượng cao.

Dung lượng pin 9.070mAh đỉnh cao trong thiết kế mỏng nhẹ

Bên cạnh cấu hình, điểm ấn tượng vượt trội của Redmi K100 Pro Series nằm ở dung lượng pin nhờ công nghệ pin Jinshajiang thế hệ mới. Phiên bản Pro trang bị viên pin 8,580mAh với hàm lượng silicon 26%, trong khi phiên bản Pro Max đạt mức pin 9,070mAh với 16% hàm lượng silicon. Dù mang viên pin dung lượng rất lớn, bộ đôi này vẫn duy trì được độ mỏng ấn tượng dưới 8.6mm.

Cả hai thiết bị đều hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W, sạc không dây 50W, đồng thời hỗ trợ sạc ngược có dây 27W và sạc ngược không dây 22.5W cho các thiết bị khác.

Các tùy chọn màu sắc của loạt điện thoại Redmi K100 Pro

Thông số kỹ thuật và giá bán chi tiết

Dưới đây là bảng tổng hợp thông số kỹ thuật cơ bản giữa hai phiên bản trong dòng Redmi K100 Pro Series vừa ra mắt:

Thông số Redmi K100 Pro Redmi K100 Pro Max Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5V Series Snapdragon 8 Elite Gen 5 Màn hình 6.59 inch OLED, 185Hz 6.9 inch OLED, 185Hz Camera sau 200MP + 50MP + 8MP 200MP + 50MP (tiềm vọng) + 50MP Dung lượng pin 8,580mAh 9,070mAh Công nghệ sạc Sạc dây 100W, sạc không dây 50W Sạc dây 100W, sạc không dây 50W

Về giá bán tại thị trường Trung Quốc, Redmi K100 Pro khởi điểm từ 3,699 Nhân dân tệ (khoảng 14.36 triệu đồng) cho bản 12GB/256GB và lên tới 4,699 Nhân dân tệ (khoảng 18.25 triệu đồng) cho bản 16GB/512GB. Trong khi đó, Redmi K100 Pro Max có giá từ 4,499 Nhân dân tệ (khoảng 17.47 triệu đồng) cho bản 12GB/256GB và bản cao nhất 16GB/1TB có giá 5,999 Nhân dân tệ (khoảng 23.29 triệu đồng).