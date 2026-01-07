Redmi K90 Ultra ra mắt: Smartphone gaming sở hữu pin 8.550mAh và quạt tản nhiệt chủ động Xiaomi vừa chính thức trình làng Redmi K90 Ultra với cấu hình chuyên biệt cho game thủ gồm chip Snapdragon 8 Elite, màn hình 165Hz và hệ thống làm mát bằng khí tích hợp.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Redmi K90 Ultra tại thị trường Trung Quốc, định vị đây là mẫu smartphone chuyên game mạnh mẽ nhất của hãng trong nửa đầu năm 2026. Thiết bị gây chú ý khi sở hữu những thông số phần cứng vượt trội so với các flagship truyền thống, đặc biệt là sự xuất hiện của hệ thống tản nhiệt khí chủ động và viên pin dung lượng cực lớn.

Cấu hình tối ưu cho hiệu suất chơi game bền bỉ

Trái tim của Redmi K90 Ultra là bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite được sản xuất trên tiến trình 3nm tiên tiến. Để tối ưu hóa khả năng xử lý đồ họa, Xiaomi trang bị RAM LPDDR5X với dung lượng tối đa 16GB và bộ nhớ trong chuẩn UFS 4.1 lên đến 512GB. Đáng chú ý, máy còn tích hợp chip xử lý hình ảnh D2 thứ cấp, sử dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cấp độ phân giải và nội suy khung hình, giúp trải nghiệm game mượt mà hơn.

Điểm khác biệt lớn nhất của Redmi K90 Ultra so với các đối thủ chính là hệ thống làm mát bằng khí chủ động. Máy được tích hợp một quạt tản nhiệt kích thước 18,1mm bên trong thân máy, hoạt động với độ ồn thấp chỉ khoảng 32dB. Quạt này kết hợp cùng buồng hơi (VC) diện tích 6.000mm² để giải phóng nhiệt lượng từ chipset, đảm bảo hiệu năng không bị giảm sút khi chơi các tựa game nặng trong thời gian dài.

Màn hình 165Hz và khả năng hiển thị ấn tượng

Về khả năng hiển thị, Redmi K90 Ultra sử dụng tấm nền AMOLED phẳng kích thước 6,83 inch. Màn hình này đạt độ phân giải 1.5K (2772 × 1280 pixel) và tần số quét lên tới 165Hz, đáp ứng tiêu chuẩn khắt khe của các game thủ chuyên nghiệp. Độ sáng tối đa của bảng điều khiển có thể chạm mức 3.500 nits, giúp nội dung hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh sáng mặt trời gay gắt.

Màn hình AMOLED phẳng 6,83 inch của máy có độ phân giải 1.5K và tần số quét 165Hz.

Hệ thống camera và khả năng quay video 8K

Dù tập trung vào gaming, Redmi K90 Ultra vẫn sở hữu hệ thống camera khá chất lượng. Camera chính sử dụng cảm biến Light Hunter 800 độ phân giải 50 megapixel, kích thước cảm biến 1/1.55 inch, khẩu độ f/1.68 và hỗ trợ chống rung quang học (OIS). Đi kèm là một ống kính góc siêu rộng 8 megapixel.

Thiết bị có khả năng quay video độ phân giải lên đến 8K ở tốc độ 30 khung hình/giây. Ở phía trước, camera selfie 20 megapixel hỗ trợ các tác vụ gọi video và chụp ảnh chân dung với độ phân giải 1080p.

Dung lượng pin kỷ lục và công nghệ sạc hiện đại

Một trong những thông số gây sốc nhất trên Redmi K90 Ultra là viên pin dung lượng 8.550mAh. Đây là mức dung lượng hiếm thấy trên các dòng smartphone phổ thông hiện nay. Để nạp đầy viên pin này, máy hỗ trợ sạc nhanh có dây công suất 100W. Ngoài ra, thiết bị còn có tính năng sạc ngược có dây 22,5W và chế độ sạc bỏ qua (bypass charging), cho phép cấp nguồn trực tiếp cho máy mà không qua pin, giúp giảm nhiệt độ và bảo vệ tuổi thọ pin khi chơi game.

Về độ bền, Redmi K90 Ultra đạt các tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68 và IP69. Riêng mô-đun quạt làm mát được thiết kế độc lập với khả năng chống nước đạt chuẩn IPX8 và IPX9.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Redmi K90 Ultra

Thông số Chi tiết Vi xử lý Snapdragon 8 Elite (3nm) Màn hình 6,83 inch AMOLED, 1.5K, 165Hz, 3.500 nits Bộ nhớ RAM LPDDR5X (12GB/16GB), ROM UFS 4.1 (256GB/512GB) Pin và Sạc 8.550mAh, Sạc nhanh 100W, Sạc bỏ qua Tản nhiệt Quạt chủ động 18,1mm + Buồng hơi 6.000mm² Camera sau 50MP (OIS) + 8MP (Siêu rộng), Quay phim 8K Hệ điều hành HyperOS 3

Giá bán và tùy chọn phiên bản

Tại thị trường Trung Quốc, Redmi K90 Ultra được phân phối với ba tùy chọn màu sắc: Đen Bóng, Bạc Không Gian và Xanh Da Trời. Mức giá cụ thể cho từng phiên bản cấu hình như sau:

Phiên bản 12GB RAM + 256GB ROM: 2.799 nhân dân tệ (khoảng 10,8 triệu đồng).

Phiên bản 12GB RAM + 512GB ROM: 3.299 nhân dân tệ (khoảng 12,7 triệu đồng).

Phiên bản 16GB RAM + 512GB ROM: 3.499 nhân dân tệ (khoảng 13,5 triệu đồng).

Hiện tại, mẫu máy này chưa có kế hoạch phân phối chính thức tại thị trường Việt Nam. Người dùng trong nước có nhu cầu thường sẽ tiếp cận thông qua hình thức hàng xách tay.