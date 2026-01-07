Redmi K90 Ultra ra mắt với chip Snapdragon 8 Elite và pin 8.550mAh giá từ 11 triệu đồng Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Redmi K90 Ultra tại thị trường Trung Quốc, gây ấn tượng với cấu hình Snapdragon 8 Elite, hệ thống quạt tản nhiệt chủ động và viên pin dung lượng cực lớn 8.550mAh.

Tiếp nối sự thành công của các dòng sản phẩm cao cấp như Redmi K90 Pro Max và Redmi K90 Max, Xiaomi đã bổ sung vào danh mục của mình biến thể mới mang tên Redmi K90 Ultra. Đây là mẫu smartphone hướng đến người dùng cần hiệu năng xử lý mạnh mẽ và thời lượng sử dụng pin dài hơi trong một mức giá cạnh tranh.

Cấu hình phần cứng và hệ thống tản nhiệt chủ động

Redmi K90 Ultra được trang bị bộ vi xử lý Snapdragon 8 Elite mạnh mẽ nhất hiện nay của Qualcomm. Để duy trì hiệu suất ổn định trong thời gian dài, đặc biệt là khi chơi game, Xiaomi đã tích hợp hệ thống tản nhiệt chủ động với một quạt vật lý kích thước 18,1mm bên trong máy. Theo công bố, quạt này hoạt động khá yên tĩnh với độ ồn chỉ khoảng 32dB.

Xiaomi Redmi K90 Ultra.

Bên cạnh đó, thiết bị còn sở hữu chip đồ họa chuyên dụng D2, giúp tối ưu hóa khung hình và nâng cao trải nghiệm thị giác. Về bộ nhớ, máy cung cấp tùy chọn RAM LPDDR5X lên đến 16GB và bộ nhớ trong UFS 4.1 dung lượng tối đa 512GB.

Màn hình 165Hz và dung lượng pin kỷ lục

Mặt trước của Redmi K90 Ultra là màn hình AMOLED kích thước 6,83 inch, độ phân giải 2.772 x 1.280 pixels. Điểm nổi bật của màn hình này là tần số quét lên tới 165Hz, độ sáng tối đa đạt mức 3.500 nits và hỗ trợ công nghệ làm mờ DC (DC dimming) giúp bảo vệ mắt.

Điểm gây sốc nhất trên thông số kỹ thuật là viên pin dung lượng 8.550mAh. Đây là mức dung lượng vượt xa hầu hết các smartphone phổ thông hiện nay. Máy hỗ trợ sạc nhanh có dây 100W và khả năng sạc ngược có dây 22,5W. Tuy nhiên, để tối ưu không gian cho viên pin lớn, thiết bị đã lược bỏ tính năng sạc không dây.

Khả năng nhiếp ảnh và các tính năng bổ trợ

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính 50MP (kích thước 1/1.55 inch) hỗ trợ chống rung quang học OIS và một ống kính góc siêu rộng 8MP. Camera selfie ở mặt trước có độ phân giải 20MP. Về âm thanh, Redmi K90 Ultra sở hữu hệ thống loa kép đối xứng được tinh chỉnh bởi Bose, hứa hẹn mang lại chất lượng âm thanh cao cấp.

Redmi K90 Ultra có nhiều tùy chọn màu sắc khác nhau.

Máy chạy trên giao diện HyperOS 3 dựa trên nền tảng Android 16 ngay khi xuất xưởng. Độ bền của thiết bị cũng được đảm bảo với các tiêu chuẩn kháng bụi và nước IP66, IP68 và IP69.

Giá bán và các phiên bản tùy chọn

Tại thị trường Trung Quốc, Redmi K90 Ultra được bán ra với ba màu sắc: Space Silver (Bạc), Shadow Black (Đen) và Sky Blue (Xanh). Dưới đây là bảng giá chi tiết cho các phiên bản bộ nhớ:

Phiên bản bộ nhớ Giá tại Trung Quốc (CNY) Giá quy đổi tương đương (USD) 12GB RAM / 256GB ROM 2.999 CNY ~441 USD 16GB RAM / 256GB ROM 3.199 CNY ~470 USD 12GB RAM / 512GB ROM 3.499 CNY ~515 USD 16GB RAM / 512GB ROM 3.699 CNY ~544 USD

Hiện tại, Xiaomi vẫn chưa công bố kế hoạch phát hành phiên bản này ra thị trường quốc tế.