Redmi Note 17 bản quốc tế lộ diện: Pin 9,000mAh và những nâng cấp cấu hình đáng giá Xiaomi sắp ra mắt dòng Redmi Note 17 trên toàn cầu sau khi đạt chứng nhận BIS. Thế hệ mới gây ấn tượng với viên pin dung lượng cực lớn và cấu hình chip Snapdragon mạnh mẽ trong phân khúc tầm trung.

Dòng điện thoại tầm trung chủ lực của Xiaomi, Redmi Note 17, vừa có bước tiến quan trọng khi biến thể quốc tế chính thức xuất hiện trên hệ thống dữ liệu của cơ quan chứng nhận BIS (Ấn Độ). Đây là dấu hiệu rõ ràng nhất cho thấy ngày ra mắt toàn cầu của sản phẩm đang đến rất gần, hứa hẹn mang đến những đột phá về dung lượng pin và hiệu năng xử lý.

Chứng nhận BIS xác nhận sự hiện diện của Redmi Note 17 toàn cầu

Theo các báo cáo mới nhất, một thiết bị Xiaomi với mã hiệu 2607DRA18I cùng một mẫu điện thoại POCO mã hiệu 2607DPC18I đã được phê duyệt. Dựa trên chiến lược kinh doanh quen thuộc của hãng, mã hiệu này được xác định là phiên bản quốc tế của Redmi Note 17. Đáng chú ý, mẫu POCO đi kèm có thể sẽ được đặt tên là POCO M8 Plus, kế nhiệm cho dòng M7 Plus trước đó.

Redmi Note 17 bản quốc tế đạt chứng nhận quan trọng trước khi ra mắt

Việc Xiaomi quyết định bỏ qua dòng Note 16 để tiến thẳng lên Redmi Note 17 cho thấy nỗ lực đồng bộ hóa tên gọi trong hệ sinh thái sản phẩm mới. Điều này giúp người dùng dễ dàng nhận diện các thế hệ công nghệ mới nhất của hãng, mặc dù có thể gây đôi chút bối rối cho những khách hàng mới tiếp cận lần đầu.

Phân tích kỹ thuật: Bước nhảy vọt về năng lượng và hiệu năng

Điểm gây sốc nhất trên dòng Redmi Note 17 chính là dung lượng pin. Trong khi các đối thủ cùng phân khúc thường dừng lại ở mức 5,000mAh, Xiaomi đã đẩy giới hạn lên một tầm cao mới. Cụ thể, phiên bản Pro được cho là sở hữu viên pin lên tới 9,000mAh, trong khi bản Pro Max có thể chạm mốc 10,100mAh.

Các điện thoại Redmi Note 17 sẽ sở hữu nhiều nâng cấp thú vị về cấu hình

Dưới đây là bảng thông số kỹ thuật dự kiến của các phiên bản trong dòng Redmi Note 17:

Thông số Redmi Note 17 Redmi Note 17 Pro Redmi Note 17 Pro Max Vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4 Snapdragon 6 Gen 5 Dimensity 7500 Dung lượng pin 6,000mAh (dự kiến) 9,000mAh 10,100mAh Sạc nhanh 67W 67W Đang cập nhật Camera chính 50MP 50MP 200MP Màn hình AMOLED AMOLED OLED 1.5K

Thiết kế mới và nền tảng phần mềm HyperOS 3.1

Không chỉ nâng cấp về phần cứng bên trong, Redmi Note 17 Series còn được kỳ vọng sẽ thay đổi ngôn ngữ thiết kế. Cụm camera dự kiến sẽ được đặt lệch về góc trên cùng bên trái, tạo nên nét thanh thoát và hiện đại hơn so với các thế hệ trước. Về phần mềm, máy sẽ chạy trên nền tảng Android 16 với giao diện HyperOS 3.1 mới nhất, tối ưu hóa khả năng đa nhiệm và quản lý năng lượng hiệu quả cho viên pin dung lượng lớn.

Redmi Note 17 Series sẽ có thiết kế mới với cụm camera đặt lệch về góc trên cùng bên trái

Với cấu hình vượt trội, đặc biệt là dung lượng pin "khủng", Xiaomi đang tạo ra một tiêu chuẩn mới cho phân khúc điện thoại tầm trung. Nếu giữ được mức giá cạnh tranh như truyền thống, dòng Redmi Note 17 hoàn toàn có khả năng thống trị thị trường trong nửa cuối năm nay, đáp ứng tốt nhu cầu của người dùng cần một thiết bị bền bỉ và mạnh mẽ.