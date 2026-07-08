Redmi Note 17 Pro lộ sức mạnh trên Geekbench: Chip Snapdragon 6s Gen 4 và RAM 12GB Mẫu smartphone Redmi Note 17 Pro vừa xuất hiện trên Geekbench với vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4 và RAM 12GB, hứa hẹn mang lại hiệu năng ổn định cho phân khúc tầm trung.

Xiaomi đã xác nhận sẽ ra mắt dòng điện thoại Redmi Note 17 mới trong tháng 7 này. Trước thời điểm trình làng, một thiết bị được cho là Redmi Note 17 Pro đã xuất hiện trên cơ sở dữ liệu Geekbench, hé lộ những thông số kỹ thuật quan trọng về cấu hình và sức mạnh phần cứng thực tế của máy.

Cấu hình chi tiết: Snapdragon 6s Gen 4 thay vì Snapdragon 6 Gen 5

Theo dữ liệu từ Geekbench 6.7.1, thiết bị có mã hiệu 2607DRA18C sử dụng vi xử lý mã QTI SM6435. Dựa trên cấu trúc CPU 8 nhân, bao gồm 4 lõi hiệu năng cao tốc độ 2.4GHz và 4 nhân tiết kiệm điện 1.8GHz, giới chuyên môn nhận định đây là SoC Snapdragon 6s Gen 4. Thông tin này gây bất ngờ bởi các tin đồn trước đó cho rằng máy sẽ trang bị Snapdragon 6 Gen 5.

Teaser nhá hàng thông tin dòng Redmi Note 17 của Xiaomi

Việc lựa chọn Snapdragon 6s Gen 4 cho thấy Xiaomi đang ưu tiên sự cân bằng giữa hiệu suất và giá thành. Đi kèm với chipset này là dung lượng RAM lên tới 12GB, một con số ấn tượng đối với thiết bị thuộc phân khúc cận tầm trung, giúp tối ưu khả năng đa nhiệm và vận hành mượt mà các tác vụ nặng.

Phân tích điểm số hiệu năng trên Geekbench

Trong bài kiểm tra hiệu năng thực tế, mẫu máy được cho là Redmi Note 17 Pro đạt được 1,027 điểm đơn nhân và 3,002 điểm đa nhân. Mặc dù con số này không tạo ra sự đột phá quá lớn so với thế hệ tiền nhiệm, nhưng nó phản ánh khả năng xử lý ổn định cho các nhu cầu sử dụng hàng ngày và chơi game ở mức thiết lập trung bình.

Redmi Note 17 Pro lộ hiệu suất ấn tượng trên Geekbench

Đáng chú ý, danh sách Geekbench cũng xác nhận thiết bị sẽ chạy trên hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng. Nếu thông tin này là chính xác, đây sẽ là một trong những thiết bị đầu tiên trên thị trường được cập nhật phiên bản phần mềm mới nhất, kết hợp cùng giao diện HyperOS được Xiaomi tối ưu sâu.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Redmi Note 17 Pro

Ngoài vi xử lý và RAM, các rò rỉ trước đó từ chứng nhận 3C cho thấy Redmi Note 17 Pro sẽ hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 67W. Máy dự kiến sở hữu màn hình OLED độ phân giải 1.5K, mang lại trải nghiệm thị giác sắc nét và sống động hơn cho người dùng.

Redmi Note 17 sẽ có cấu hình khá mạnh mẽ

Dưới đây là bảng tóm tắt các thông số kỹ thuật rò rỉ của Redmi Note 17 Pro:

Thông số Chi tiết dự kiến Vi xử lý (SoC) Snapdragon 6s Gen 4 (8 nhân, tối đa 2.4GHz) Bộ nhớ RAM 12GB Hệ điều hành Android 16 Màn hình OLED 1.5K Sạc nhanh 67W Điểm Geekbench (Đơn/Đa nhân) 1,027 / 3,002

Các điện thoại Redmi Note 17 sẽ sở hữu nhiều nâng cấp thú vị về cấu hình

Với việc đã bước vào giai đoạn sản xuất hàng loạt và xuất hiện trên các trang đo điểm chuẩn, Redmi Note 17 Pro hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc điện thoại tầm trung khi chính thức ra mắt vào cuối tháng 7 này.