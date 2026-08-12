Redmi Note 17 Pro Max lộ thông số: Pin 9.210 mAh, sạc 100W cùng chip Snapdragon 6 Gen 5 Xiaomi chuẩn bị ra mắt Redmi Note 17 Pro Max toàn cầu với pin cực khủng 9.210 mAh, sạc nhanh 100W, vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 và màn hình 120Hz siêu sáng.

Xiaomi đang chuẩn bị trình làng mẫu smartphone tầm trung mới mang tên Redmi Note 17 Pro Max dành cho thị trường toàn cầu. Sau khi ra mắt dòng Redmi Note 17 tại Trung Quốc và Ấn Độ, hãng đã điều chỉnh và nâng cấp phần cứng đáng kể trên phiên bản quốc tế này nhằm đáp ứng tốt hơn nhu cầu trải nghiệm thực tế của người dùng.

Rò rỉ thông tin cấu hình Redmi 17 Pro Max

Đột phá về dung lượng pin 9.210 mAh và tốc độ sạc 100W

Điểm nâng cấp đáng chú ý nhất trên Redmi Note 17 Pro Max là viên pin dung lượng lên tới 9.210 mAh. Con số này vượt qua mức 8.340 mAh của bản Pro toàn cầu và dung lượng 9.000 mAh trên phiên bản Pro nội địa Trung Quốc.

Bên cạnh dung lượng pin lớn, thiết bị còn hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 100W. Đây là cải tiến quan trọng giúp rút ngắn đáng kể thời gian nạp năng lượng so với mức sạc 67W trên hai phiên bản Pro tiền nhiệm.

Cấu hình được đồn đại của Redmi Note 17 Pro Max

Hiệu năng từ vi xử lý Snapdragon 6 Gen 5 và chuẩn bộ nhớ UFS 4.0

Về sức mạnh xử lý, Redmi Note 17 Pro Max tích hợp con chip Snapdragon 6 Gen 5. Dữ liệu thử nghiệm từ nền tảng Geekbench của thiết bị mã Xiaomi 2609FRA74G cho thấy mẫu máy thử nghiệm được trang bị 8GB RAM, đồng thời nhà sản xuất dự kiến sẽ bổ sung tùy chọn 12GB RAM cho các tác vụ đa nhiệm nặng.

Về bộ nhớ trong, máy cung cấp các tùy chọn từ 128GB, 256GB đến 512GB. Đáng chú ý, bản 128GB sử dụng chuẩn bộ nhớ UFS 2.1, trong khi các bản dung lượng cao hơn được nâng cấp lên chuẩn UFS 4.0 cho tốc độ đọc ghi vượt trội. Thiết bị sẽ chạy sẵn hệ điều hành Android 16 ngay khi xuất xưởng.

Điện thoại Xiaomi được thử nghiệm hiệu năng trên Geekbench

Màn hình 3.500 nits và hệ thống camera nâng cấp

Mặt trước của máy là màn hình kích thước 6.83 inch, độ phân giải 1.280 x 2.772 pixel cùng tần số quét 120Hz. Màn hình này đạt độ sáng tối đa 3.500 nits và được bảo vệ bởi kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2, giúp tăng khả năng hiển thị rõ nét ngoài trời nắng.

Khả năng nhiếp ảnh cũng nhận được sự cải tiến với camera trước dạng đục lỗ độ phân giải 32MP, cao hơn mức 16MP của phiên bản Pro toàn cầu. Ở mặt sau, máy duy trì cụm camera kép gồm cảm biến chính 50MP và camera góc siêu rộng 8MP.

Do sở hữu viên pin dung lượng lớn, Redmi Note 17 Pro Max có kích thước tổng thể 163.4 x 78.3 x 8.6 mm và trọng lượng khoảng 230g, đem lại cảm giác cầm nắm đầm tay.

Bảng thông số kỹ thuật rò rỉ của Redmi Note 17 Pro Max