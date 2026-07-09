Redmi Note 17 Pro ra mắt ngày 14/7: Siêu bền với chuẩn IP69K và kính Victus 2 Xiaomi xác nhận ra mắt dòng Redmi Note 17 vào ngày 14/7 với điểm nhấn là phiên bản Pro sở hữu chuẩn kháng nước IP69K và kính cường lực Gorilla Glass Victus 2 cực kỳ bền bỉ.

Xiaomi vừa chính thức xác nhận sẽ trình làng dòng smartphone tầm trung chiến lược Redmi Note 17 tại thị trường Trung Quốc vào ngày 14/7 tới. Thế hệ mới bao gồm hai phiên bản: Redmi Note 17 và Redmi Note 17 Pro. Trong đó, model Pro đang trở thành tâm điểm chú ý nhờ những thông số về độ bền vượt xa các tiêu chuẩn thông thường của phân khúc smartphone tầm trung.

Tiêu chuẩn bảo vệ IP69K và kính cường lực cao cấp

Điểm đột phá nhất trên Redmi Note 17 Pro chính là việc trang bị kính cường lực Corning Gorilla Glass Victus 2 ở mặt trước. Đây là loại kính thường chỉ xuất hiện trên các dòng flagship đắt tiền, mang lại khả năng chống trầy xước và va đập vượt trội. Đặc biệt, thiết bị còn đạt đồng thời các chứng nhận kháng bụi và nước bao gồm IP66, IP68, IP69 và IP69K.

Trong đó, IP69K là tiêu chuẩn cao nhất hiện nay, cho phép thiết bị chống lại các tia nước có áp suất cực cao và nhiệt độ lớn. Việc đưa chuẩn bảo vệ này lên một dòng máy tầm trung cho thấy tham vọng của Xiaomi trong việc tái định nghĩa độ bền trên thiết bị di động phổ thông.

Redmi Note 17 hỗ trợ chuẩn kháng nước chống bụi cao cấp

Những màn thử nghiệm độ bền cực hạn

Để minh chứng cho khả năng chống chịu của Redmi Note 17 Pro, Xiaomi đã công bố video thử nghiệm với những kịch bản khắc nghiệt. Thiết bị được gắn vào cánh tay robot để cản phá các cú sút bóng đá, bị ném các loại hạt cứng và thậm chí là chịu lực va đập từ quả sầu riêng. Đáng chú ý nhất là màn thử thách với vòi phun cứu hỏa có áp lực nước cực lớn, đủ sức làm vỡ kính và dịch chuyển ô tô, nhưng chiếc điện thoại vẫn hoạt động bình thường.

Dòng Redmi Note 17 sẽ có thiết kế được cải tiến nhẹ

Thông số kỹ thuật và cấu hình dự kiến

Bên cạnh độ bền, các thông số về phần cứng của dòng Redmi Note 17 cũng dần lộ diện. Phiên bản tiêu chuẩn Redmi Note 17 dự kiến sở hữu camera đơn 50MP. Trong khi đó, Redmi Note 17 Pro nổi bật với hệ thống camera kép, nhiều nguồn tin rò rỉ cho rằng cảm biến chính có thể lên tới 200MP.

Về hiệu năng, dữ liệu từ Geekbench cho thấy Redmi Note 17 Pro có thể sử dụng vi xử lý Snapdragon 6s Gen 4. Đây là con chip mới hứa hẹn mang lại sự cân bằng giữa hiệu suất và khả năng tiết kiệm điện năng cho người dùng.

Thông số Redmi Note 17 (Dự kiến) Redmi Note 17 Pro (Dự kiến) Màn hình AMOLED AMOLED, Gorilla Glass Victus 2 Vi xử lý Đang cập nhật Snapdragon 6s Gen 4 Camera chính 50MP 200MP (Tin đồn) Chuẩn kháng nước IP64/IP68 IP69K Ngày ra mắt 14/07 14/07

Sự kiện ra mắt vào ngày 14/7 tại Trung Quốc sẽ là lúc Xiaomi công bố chi tiết về giá bán và các tính năng phần mềm đi kèm. Với những nâng cấp mạnh mẽ về độ bền vật lý, Redmi Note 17 Pro hứa hẹn sẽ là lựa chọn hàng đầu cho những người dùng cần một thiết bị ổn định, bền bỉ trong môi trường sử dụng khắc nghiệt.