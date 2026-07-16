Redmi Note 17: Smartphone màn hình 7 inch và pin 8000 mAh thách thức giới hạn giá rẻ Xiaomi vừa ra mắt Redmi Note 17 với màn hình OLED 7 inch khổng lồ và viên pin 8.000 mAh, kết hợp cùng chip Snapdragon 4 Gen 4 và hệ điều hành HyperOS 3 bảo mật AI.

Xiaomi vừa chính thức giới thiệu Redmi Note 17, một thiết bị phá vỡ các quy chuẩn thông thường của dòng điện thoại giá rẻ. Với kích thước màn hình 7 inch tiệm cận máy tính bảng và viên pin dung lượng 8.000 mAh, sản phẩm này hướng tới nhóm khách hàng ưu tiên trải nghiệm giải trí và cường độ sử dụng cao trong tầm giá bình dân.

Màn hình OLED 7 inch: Trải nghiệm thị giác tiệm cận máy tính bảng

Điểm nhấn quan trọng nhất của Redmi Note 17 chính là tấm nền OLED phẳng kích thước 7 inch. Đây là màn hình lớn nhất mà Xiaomi từng trang bị cho một thiết bị thuộc thương hiệu Redmi, giúp xóa nhòa ranh giới giữa điện thoại thông minh và máy tính bảng cỡ nhỏ, tối ưu không gian hiển thị cho các tác vụ xem video, chơi game và đọc tài liệu.

Về thông số kỹ thuật, màn hình đạt độ phân giải 2396 x 1080 pixel, hỗ trợ tần số quét 120Hz mượt mà và độ sáng tối đa 1800 nits, cho phép hiển thị rõ nét ngay cả dưới ánh nắng gắt. Đáng chú ý, thiết bị được tích hợp công nghệ Wet Touch 2.0, hỗ trợ cảm ứng chính xác khi tay dính nước hoặc khi người dùng đeo găng tay. Xiaomi cũng không quên trang bị cảm biến vân tay ẩn dưới màn hình để tăng tính thẩm mỹ và tiện dụng.

Pin 8.000 mAh và khả năng sạc ngược độc đáo

Để duy trì năng lượng cho màn hình kích thước lớn, Redmi Note 17 sở hữu viên pin dung lượng lên tới 8.000 mAh. Theo công bố từ nhà sản xuất, thiết bị có khả năng hoạt động liên tục lên đến 2,33 ngày trong điều kiện sử dụng thông thường, một con số ấn tượng so với mức trung bình 5.000 mAh trên thị trường hiện nay.

Bên cạnh sạc nhanh có dây 45W, điểm khác biệt của máy nằm ở tính năng sạc ngược có dây với công suất 22,5W. Điều này biến Redmi Note 17 thành một cục sạc dự phòng tốc độ cao để nạp năng lượng cho các thiết bị phần cứng khác như tai nghe, đồng hồ thông minh hoặc thậm chí là một chiếc điện thoại khác trong trường hợp khẩn cấp.

Cấu hình Snapdragon 4 Gen 4 và bảo mật AI trên HyperOS 3

Redmi Note 17 được trang bị vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 sản xuất trên tiến trình 4nm. Đây là con chip được thiết kế cho hiệu năng tầm trung, tập trung vào sự ổn định và tiết kiệm năng lượng thay vì sức mạnh đồ họa đỉnh cao. Máy đi kèm tùy chọn RAM LPDDR4X tối đa 8GB và bộ nhớ trong UFS 2.2 256GB, có hỗ trợ mở rộng qua thẻ nhớ microSD lên đến 2TB.

Hệ thống camera của máy bao gồm cảm biến chính phía sau 50 megapixel và camera trước 8 megapixel. Về phần mềm, máy chạy HyperOS 3 với trọng tâm là bảo mật dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI). Hệ điều hành này tích hợp hệ thống chống gian lận giúp nhận diện và chặn các cuộc gọi lừa đảo, đồng thời có công cụ phát hiện việc hoán đổi khuôn mặt (deepfake) trong các cuộc gọi video theo thời gian thực.

Bảng thông số kỹ thuật chi tiết Redmi Note 17

Thông số Chi tiết Màn hình 7 inch OLED, 120Hz, 1800 nits, Wet Touch 2.0 Vi xử lý Qualcomm Snapdragon 4 Gen 4 (4nm) Bộ nhớ 6GB/8GB RAM LPDDR4X, 128GB/256GB ROM UFS 2.2 Pin & Sạc 8.000 mAh, Sạc nhanh 45W, Sạc ngược 22,5W Camera Sau 50 MP / Trước 8 MP Hệ điều hành HyperOS 3 (Bảo mật AI) Tiện ích khác IP65, NFC đa năng, Đèn hồng ngoại, MicroSD (2TB)

Redmi Note 17 có ba tùy chọn màu sắc: Đen, Xanh nhạt và Tím sao băng. Tại thị trường quốc tế, phiên bản cơ bản (6GB/128GB) có giá 1.299 NDT (khoảng 5 triệu đồng), trong khi phiên bản cao cấp nhất (8GB/256GB) có giá 1.599 NDT (khoảng 6,2 triệu đồng). Với mức giá này, đây là lựa chọn đáng cân nhắc cho những ai cần một thiết bị có màn hình lớn và thời lượng pin vượt trội.