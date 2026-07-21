Redmi Watch 6 Lite và Active: Sự trỗi dậy của smartwatch giá rẻ tích hợp GPS độc lập Redmi Watch 6 Lite và Active vừa lộ diện với màn hình AMOLED sắc nét cùng thời lượng pin lên đến 20 ngày. Đặc biệt, phiên bản Lite gây chú ý khi tích hợp sẵn GPS, một tính năng cao cấp thường chỉ xuất hiện trên các dòng đồng hồ đắt tiền.

Sau khi dòng Redmi Watch 6 ra mắt vào giữa tháng 5, Xiaomi tiếp tục mở rộng phân khúc thiết bị đeo bình dân với hai biến thể mới: Redmi Watch 6 Lite và Redmi Watch 6 Active. Những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy hãng công nghệ Trung Quốc đang nỗ lực đưa các tính năng cao cấp như màn hình AMOLED và hệ thống định vị GPS độc lập xuống mức giá chỉ từ 1,5 đến 1,8 triệu đồng.

Màn hình AMOLED và ngôn ngữ thiết kế mới

Điểm khác biệt rõ rệt nhất giữa hai phiên bản nằm ở kích thước và phong cách thiết kế. Redmi Watch 6 Lite sở hữu màn hình AMOLED 1,96 inch với độ phân giải cao 502 x 410 pixels. Thiết kế của bản Lite mang hơi hướng hiện đại với phần khung viền được làm gồ lên ở cạnh phải, tạo điểm nhấn khác biệt so với các thế hệ trước.

Redmi Watch 6 Lite có nút bấm màu đỏ trên thân máy màu bạc hoặc đen

Ngược lại, Redmi Watch 6 Active hướng đến sự tối giản khi loại bỏ hoàn toàn nút vặn kỹ thuật số. Mẫu Active trang bị màn hình AMOLED nhỏ hơn một chút với kích thước 1,85 inch và độ phân giải 450 x 390 pixels. Dù thuộc phân khúc giá rẻ, cả hai thiết bị đều đảm bảo chất lượng hiển thị sống động, giúp người dùng dễ dàng theo dõi thông báo ngay cả dưới ánh sáng mạnh.

Đồng hồ thông minh Redmi Watch 6 Active

Nâng cấp GPS và cảm biến chuyển động 9 trục

Cải tiến đáng giá nhất trên Redmi Watch 6 Lite chính là module GPS tích hợp sẵn. Đây là bước đi đột phá của Xiaomi vì thông thường, các mẫu đồng hồ dưới 2 triệu đồng phải phụ thuộc vào GPS của điện thoại. Với GPS độc lập, người dùng có thể ghi lại quãng đường chạy bộ hoặc đạp xe một cách chính xác mà không cần mang theo smartphone.

Bên cạnh đó, thiết bị còn được trang bị cảm biến chuyển động 9 trục, giúp nâng cao độ chính xác khi ghi nhận các hoạt động thể chất hàng ngày. Đối với phiên bản Active, máy vẫn duy trì các tính năng cơ bản như đo nhịp tim, nồng độ oxy trong máu (SpO2) và hỗ trợ tới 140 chế độ luyện tập thể thao khác nhau.

Đồng hồ Redmi Watch 6 Lite

Thời lượng pin và khả năng đàm thoại Bluetooth

Cả hai mẫu đồng hồ mới đều sử dụng viên pin dung lượng 470 mAh. Mặc dù con số này thấp hơn khoảng 14,5% so với Redmi Watch 6 tiêu chuẩn, nhưng nhờ sự tối ưu của hệ điều hành, thời lượng sử dụng vẫn rất ấn tượng. Ở chế độ thông thường, pin có thể kéo dài khoảng 10 ngày và lên tới 20 ngày nếu kích hoạt chế độ tiết kiệm năng lượng.

Một tính năng tiện lợi khác được tích hợp là loa và micro, cho phép thực hiện cuộc gọi trực tiếp qua Bluetooth. Điều này đặc biệt hữu ích khi người dùng đang di chuyển hoặc tập luyện mà không tiện lấy điện thoại ra khỏi túi.

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến

Thông số Redmi Watch 6 Lite Redmi Watch 6 Active Màn hình AMOLED 1,96 inch (502 x 410) AMOLED 1,85 inch (450 x 390) Định vị GPS tích hợp sẵn Phụ thuộc điện thoại Cảm biến Chuyển động 9 trục, Nhịp tim, SpO2 Nhịp tim, SpO2 Pin 470 mAh (lên đến 20 ngày) 470 mAh (lên đến 20 ngày) Đàm thoại Có (Bluetooth) Có (Bluetooth) Giá dự kiến Khoảng 1,8 triệu đồng (60 Euro) Khoảng 1,4 triệu đồng (50 Euro)

Dự kiến, Redmi Watch 6 Active sẽ có giá khoảng 50 Euro (tương đương 57 USD), trong khi bản Lite với nâng cấp GPS sẽ có giá khoảng 60 Euro (tương đương 1,8 triệu đồng). Với cấu hình này, bộ đôi mới của Xiaomi hứa hẹn sẽ là đối thủ đáng gờm trong phân khúc thiết bị đeo thông minh giá bình dân thời gian tới.