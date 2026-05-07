Resident Evil Veronica ấn định ra mắt năm 2027 trên PS5, Xbox và Nintendo Switch 2 Capcom xác nhận dự án làm lại Resident Evil Veronica sẽ sử dụng RE Engine, loại bỏ góc nhìn camera cố định và được đầu tư như một phiên bản chính thức vào năm 2027.

Capcom vừa chính thức công bố lộ trình phát hành cho Resident Evil Veronica, bản làm lại (remake) của tựa game kinh điển Resident Evil Code: Veronica năm 2000. Dự kiến trò chơi sẽ ra mắt toàn cầu vào năm 2027 trên các nền tảng PlayStation 5, Xbox Series X/S, PC và đặc biệt là hệ máy Nintendo Switch 2 sắp tới.

Thay đổi chiến lược và định vị thương hiệu

Trong khuôn khổ sự kiện Summer Game Fest, đại diện Capcom đã làm rõ chiến lược phát triển cho dự án này. Đáng chú ý nhất là việc loại bỏ từ "Code" khỏi tiêu đề chính thức. Theo nhà sản xuất Yoshiaki Hirabayashi, Capcom coi bản làm lại này có mức độ ưu tiên phát triển tương đương với một phần game đánh số chính (core numbered entry). Việc đổi tên thành Resident Evil Veronica nhằm khẳng định vị thế của trò chơi trong dòng thời gian chính của toàn bộ thương hiệu.

Resident Evil Veronica dự kiến ra mắt vào năm 2027 trên nhiều nền tảng bao gồm cả Nintendo Switch 2.

Cải tiến kỹ thuật: Từ camera cố định sang góc nhìn thứ ba

Về mặt kỹ thuật, Resident Evil Veronica sẽ được xây dựng trên nền tảng RE Engine hiện đại. Thay đổi lớn nhất so với phiên bản gốc năm 2000 là việc loại bỏ hoàn toàn hệ thống camera góc nhìn cố định (fixed-camera). Thay vào đó, trò chơi áp dụng góc nhìn thứ ba ngang vai (over-the-shoulder), tương tự như kiến trúc đã rất thành công trong bản làm lại của Resident Evil 2.

Mặc dù đoạn phim giới thiệu có xuất hiện một số phân cảnh góc nhìn thứ nhất, Capcom khẳng định đây chỉ là yếu tố nghệ thuật phục vụ mục đích quảng bá. Trong trải nghiệm thực tế, người chơi sẽ hoàn toàn sử dụng góc nhìn thứ ba để điều khiển nhân vật Claire Redfield.

Cơ chế chiến đấu và tối ưu hóa hệ máy

Dù các tài liệu chính thức về kỹ năng của Claire Redfield chưa được công bố đầy đủ, nhưng các báo cáo thử nghiệm nội bộ cho thấy nhân vật này sẽ tập trung vào cơ chế né tránh nhanh (quick dodge) thay vì hệ thống đỡ đòn bằng dao (knife-parry) như trong Resident Evil 4 Remake.

Đối với hiệu năng phần cứng, Capcom đang hướng tới mục tiêu độ phân giải 4K tại 60 khung hình/giây (fps) có hỗ trợ Ray Tracing trên các dòng console cao cấp. Riêng với phiên bản dành cho Nintendo Switch 2, dữ liệu từ Nintendo eShop Nhật Bản xác nhận trò chơi sẽ hỗ trợ công nghệ dải tương phản động cao (HDR) và tích hợp tính năng Amiibo vật lý.

Thông số kỹ thuật Chi tiết xác nhận Nền tảng PS5, Xbox Series X/S, PC (Steam), Nintendo Switch 2 Công nghệ đồ họa RE Engine Góc nhìn camera Thứ ba ngang vai (Over-the-shoulder) Năm phát hành 2027 Tính năng đặc biệt (Switch 2) Hỗ trợ HDR, tích hợp Amiibo

Lịch trình cập nhật thông tin tiếp theo

Về mặt giá bán, dù một số trang bán lẻ như Play-Asia từng niêm yết mức giá khoảng 14,15 USD, nhưng giới phân tích nhận định đây chỉ là con số tạm thời. Mức giá thực tế cho một dự án trọng điểm như Resident Evil Veronica được dự đoán sẽ rơi vào khoảng 69,99 USD khi ra mắt chính thức.

Người hâm mộ có thể mong đợi thêm nhiều thông tin chi tiết tại sự kiện Gamescom 2026 diễn ra từ ngày 26/08 đến 30/08 tại Cologne, Đức. Dự kiến, một đoạn trailer lối chơi (gameplay) chi tiết sẽ được công bố trong đêm khai mạc vào ngày 25/08/2026.