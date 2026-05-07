Retroid Pocket Flip 3: Máy chơi game màn hình kép hứa hẹn soán ngôi AYN Thor Retroid vừa hé lộ kế hoạch ra mắt mẫu máy chơi game cầm tay màn hình kép vào năm 2026, nhằm cạnh tranh trực tiếp với AYN Thor. Thiết bị mới được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu năng vượt trội nhờ vi xử lý nâng cấp.

Thị trường máy chơi game cầm tay (handheld) chạy hệ điều hành Android đang chứng kiến cuộc đua vũ mã về cả hiệu năng lẫn thiết kế. Ngay sau khi ra mắt Pocket Nova, Retroid đã nhanh chóng gây chú ý khi xác nhận đang phát triển một thiết bị hoàn toàn mới sở hữu màn hình kép, dự kiến sẽ là đối thủ trực tiếp của AYN Thor trong tương lai gần.

Chiến lược màn hình kép và tham vọng đối đầu AYN Thor

Theo những thông tin rò rỉ từ tài khoản chính thức của Retroid, hãng đang lên kế hoạch phát hành ít nhất một mẫu handheld mới vào nửa cuối năm 2026. Điểm nhấn quan trọng nhất của thiết bị này chính là thiết kế màn hình kép, một tính năng đang trở thành xu hướng mới để tối ưu hóa trải nghiệm giả lập các dòng máy cổ điển như Nintendo DS hay 3DS.

Retroid's next clamshell handheld may follow the AYN Thor's form factor, latter pictured.

Động thái này được giới chuyên môn đánh giá là lời đáp trả trực diện dành cho AYN Technologies và mẫu AYN Thor vốn đang làm mưa làm gió ở phân khúc máy chơi game màn hình kép. Việc áp dụng thiết kế vỏ sò (clamshell) không chỉ giúp bảo vệ màn hình tốt hơn mà còn tạo không gian cho viên pin lớn và hệ thống tản nhiệt hiệu quả.

Nâng cấp sức mạnh phần cứng: Bước nhảy vọt từ thế hệ tiền nhiệm

Dù các thông số chi tiết vẫn chưa được công bố đầy đủ, nhưng dựa trên lộ trình sản phẩm gần đây của Retroid, người dùng có quyền kỳ vọng vào một cấu hình mạnh mẽ. Mẫu Pocket Nova vừa ra mắt đã được trang bị chip Snapdragon 8 Gen 2 (phiên bản IoT) cùng màn hình AMOLED 120Hz, thiết lập một tiêu chuẩn mới cho phân khúc giá rẻ và tầm trung.

Đối với mẫu máy mới (tạm gọi là Pocket Flip 3), Retroid chắc chắn sẽ phải vượt qua giới hạn của chip Dimensity 1100 và Snapdragon 865 đang có mặt trên Pocket Flip 2 hiện tại. Việc sử dụng một dòng chip Snapdragon đầu 8 đời mới sẽ là chìa khóa để thiết bị này có thể xử lý mượt mà các trình giả lập nặng và các tựa game Android đồ họa cao.

Bảng so sánh thông số dự kiến và thế hệ cũ

Thông số Retroid Pocket Flip 2 Retroid Pocket Flip 3 (Dự kiến) Thiết kế Vỏ sò đơn màn hình Vỏ sò màn hình kép Vi xử lý Dimensity 1100 / SD865 Snapdragon 8 Gen series Thời điểm ra mắt Đã ra mắt Nửa cuối năm 2026 Mục tiêu cạnh tranh Anbernic RG series AYN Thor

Thách thức về thời điểm ra mắt

Một điểm đáng lưu ý là mốc thời gian ra mắt vào năm 2026 được coi là khá xa so với tốc độ thay đổi chóng mặt của công nghệ hiện nay. Tuy nhiên, việc Retroid công bố sớm cho thấy hãng đang đầu tư nghiêm túc vào khâu nghiên cứu và phát triển (R&D) để đảm bảo tính ổn định cho cơ chế bản lề và khả năng tương thích phần mềm của hệ thống màn hình kép.

Hiện tại, Pocket Flip 2 vẫn đang được bán với mức giá khoảng 269 USD. Nếu Retroid có thể duy trì mức giá cạnh tranh cho phiên bản màn hình kép mới, đây chắc chắn sẽ là một cú hích lớn, buộc các đối thủ như AYN hay Anbernic phải thay đổi chiến lược chạy đua cấu hình thuần túy sang tập trung vào trải nghiệm người dùng đa dụng hơn.