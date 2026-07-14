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    Riga giữ chiến thắng sát nút, Ararat-Armenia rượt đuổi bất thành

    Tuệ Nhân14/07/2026 22:23

    Riga đánh bại Ararat-Armenia 3-2 tại Skonto, Rīga ở vòng sơ loại thứ nhất UEFA Champions League; đội khách rượt đuổi quyết liệt nhưng không thể tránh thất bại.

    Riga3 - 2Ararat-ArmeniaKết thúc
    • 0'Trận đấu bắt đầu

      Riga tiếp đón Ararat-Armenia.

    • 14'Iago Siqueira đưa Riga vượt lên

      Phút 14, Iago Siqueira lập công giúp Riga mở tỷ số 1-0 trước Ararat-Armenia. Đội chủ nhà sớm tạo lợi thế trên sân Skonto stadions.

    • 23'A. Ankrah giúp Riga nhân đôi cách biệt

      Phút 23', A. Ankrah lập công, giúp Riga nâng tỷ số lên 2-0 trước Ararat-Armenia. Riga đang tạo ra khoảng cách đáng kể ngay trong hiệp một.

    • 34'E. Grigoryan nhận thẻ vàng

      Phút 34', E. Grigoryan của Ararat-Armenia nhận thẻ vàng sau pha thúc cùi chỏ. Đây là lời cảnh báo cho Ararat-Armenia trong bối cảnh Riga đang dẫn 2-0.

    • 41'S. Oulad M'Hand nhận thẻ vàng

      Phút 41, S. Oulad M'Hand của Riga nhận thẻ vàng vì lỗi Diving. Riga vẫn đang nắm lợi thế với tỷ số 2-0.

    • 44'O. Galo nhận thẻ vàng vì kéo người

      Phút 44, O. Galo của Riga nhận thẻ vàng vì lỗi kéo người. Riga vẫn đang dẫn 2-0, nhưng hàng thủ cần tránh thêm những pha phạm lỗi không cần thiết.

    • 45'Hết hiệp 1

      Kết thúc hiệp 1, tỷ số 2 - 0.

    • 46'Hiệp 2 bắt đầu

      Hiệp 2 bắt đầu.

    • 46'Ararat-Armenia thay người đầu hiệp hai

      Phút 46', A. Ambartsumyan vào sân thay E. Grigoryan bên phía Ararat-Armenia. Đây là sự điều chỉnh đầu tiên sau giờ nghỉ khi đội khách đang bị Riga dẫn 2-0.

    • 46'Ararat-Armenia nhen nhóm hy vọng sau bàn rút ngắn

      Phút 46, Zhirayr Shaghoyan lập công cho Ararat-Armenia, rút ngắn tỷ số xuống 2-1. Bàn thắng đến ngay đầu hiệp đấu, thắp lại sức nóng cho cuộc so tài trên sân Skonto.

    • 49'Riga duy trì sức ép sau giờ nghỉ

      Phút 49', Riga đang kiểm soát thế trận nhờ khả năng tạo cơ hội vượt trội, với 10 - 4 lần dứt điểm và 4 - 2 pha trúng đích. Ararat-Armenia chịu sức ép dù tỷ lệ cầm bóng khá cân bằng, 51% - 49%.

    • 61'Ararat-Armenia thay người, Banjaqui vào sân

      Phút 61, Zidane Banjaqui vào sân thay Elvin Tera bên phía Ararat-Armenia. Đội bóng này tiếp tục điều chỉnh nhân sự trong nỗ lực bám đuổi Riga.

    • 61'Ararat-Armenia điều chỉnh nhân sự phút 61

      Phút 61', Carlos Henrique França Freires vào sân thay Artur Serobyan bên phía Ararat-Armenia. Đội khách có sự điều chỉnh khi trận đấu đang giữ tỷ số 2-2.

    • 62'Riga tiếp tục áp đảo thế trận

      Phút 62, Riga vẫn kiểm soát tốt thế trận với thời lượng cầm bóng 54% - 46% và vượt trội về số lần dứt điểm 12 - 4. Ararat-Armenia đang phải lùi sâu chịu sức ép, khi Riga cũng có 6 - 2 pha dứt điểm trúng đích.

    • 63'Sandro Lima kéo Ararat-Armenia trở lại

      Phút 63', Sandro Lima lập công cho Ararat-Armenia, đưa trận đấu về tỷ số 2-2. Từ chỗ bị dẫn 2-0, Ararat-Armenia đã hoàn tất màn gỡ hòa đầy ấn tượng.

    • 66'Andrés Salazar nhận thẻ vàng ở phút 66

      Phút 66, Andrés Salazar của Riga nhận thẻ vàng. Trong thế trận đang cân bằng 2-2, Riga cần giữ sự tỉnh táo khi cuộc so tài bước vào giai đoạn căng thẳng.

    • 66'Ahmed Ankrah nhận thẻ vàng

      Phút 66, Ahmed Ankrah (Riga) nhận thẻ vàng. Riga liên tiếp phải nhận thẻ ở phút này, trong bối cảnh trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

    • 66'Zidane Banjaqui nhận thẻ vàng

      Phút 66', Zidane Banjaqui (Ararat-Armenia) nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng khi tỷ số là Riga 2-2 Ararat-Armenia.

    • 69'Riga điều chỉnh nhân sự ở phút 69

      Phút 69, Riga thay người: Reginaldo Ramires vào sân thay S. Oulad M'Hand, khi tỷ số đang là 2-2. Đội chủ nhà làm mới nhân sự trong thế trận đang trở nên cân bằng.

    • 69'Riga điều chỉnh nhân sự ở phút 69

      Phút 69', Riga đưa Ferreira caio vào sân thay Orlando Galo Calderon. Đội chủ nhà có sự điều chỉnh nhân sự trong thời điểm trận đấu đang diễn ra căng thẳng.

    • 70'hugo oliveira nhận thẻ vàng

      Phút 70, hugo oliveira của Ararat-Armenia nhận thẻ vàng. Trận đấu đang diễn ra căng thẳng sau khi Ararat-Armenia san bằng tỷ số.

    • 71'Ararat-Armenia thay người ở phút 71

      Phút 71, Luís Felipe Fernandes Rodrigues vào sân thay Zhirayr Shaghoyan bên phía Ararat-Armenia. Sự xuất hiện của anh mang đến thêm phương án cho đội bóng này trong phần còn lại của trận đấu.

    • 72'Reginaldo Ramires nhận thẻ vàng

      Phút 72, Reginaldo Ramires (Riga) nhận thẻ vàng sau pha truy cản. Đây là lời cảnh báo đáng chú ý dành cho cầu thủ Riga trong những phút cuối.

    • 74'Riga nhỉnh hơn trong thế trận giằng co

      Bước sang phút 74, Riga đang nhỉnh hơn về thế trận với 53% - 47% thời lượng kiểm soát bóng và tạo sức ép rõ rệt qua 13 - 6 pha dứt điểm. Ararat-Armenia vẫn chống đỡ để duy trì thế hòa 2-2, khi số lần dứt điểm trúng đích là 6 - 3.

    • 80'Riga thay người ở phút 80

      Phút 80, Riga đưa K. Wassom vào sân thay R. Aouani. Sự điều chỉnh đến trong bối cảnh trận đấu đang giằng co ở tỷ số 2-2.

    • 80'Riga thay người ở phút 80

      Phút 80', Riga đưa A. Taiwo vào sân thay Iago Siqueira. Trong thế trận đã trở lại cân bằng, sự điều chỉnh này có thể giúp Riga làm mới đội hình ở những phút cuối.

    • 85'Franca Carlos nhận thẻ vàng cuối trận

      Phút 85, Franca Carlos của Ararat-Armenia nhận thẻ vàng vì Roughing. Trận đấu đang ở thế cân bằng, nên Ararat-Armenia sẽ phải thận trọng hơn trong những phút cuối.

    • 86'Riga thay người ở phút 86

      Phút 86', Riga đưa A. Cernomordijs vào sân thay Paulo Eduardo. Khi trận đấu đang giằng co 2-2, sự thay đổi này có thể giúp Riga làm mới lực lượng trong những phút cuối.

    • 86'Riga gia tăng sức ép cuối trận

      Phút 86', Riga vẫn là đội chủ động hơn khi nhỉnh hơn về cầm bóng 53% - 47%, đồng thời vượt trội ở số pha dứt điểm 16 - 6 và dứt điểm trúng đích 7 - 3. Ararat-Armenia đang phải chịu sức ép đáng kể trong bối cảnh tỷ số vẫn là 2-2.

    • 87'Ararat-Armenia thay người ở phút 87

      Phút 87', Ararat-Armenia đưa A. Ndour vào sân thay Sandro Lima. Sự điều chỉnh đến trong bối cảnh trận đấu đang giằng co ở tỷ số 2-2.

    • 90+4'Reginaldo Ramires đưa Riga vượt lên phút bù giờ

      Phút 90+4, Reginaldo Ramires thực hiện thành công quả phạt đền, đưa Riga vượt lên dẫn trước 3-2. Bàn thắng đến ở thời điểm cuối trận, giúp Riga nắm lợi thế trước Ararat-Armenia.

    • KTKết thúc: Riga 3-2 Ararat-Armenia

      Trận đấu khép lại với tỷ số 3 - 2.

    Cập nhật lúc 01:56 15/07/2026

    Đội hình chính thức
    Riga
    Sơ đồ 3-5-2 · HLV Adrian Gula
    Ararat-Armenia
    Sơ đồ 4-3-3 · HLV Tulipa
    1
    Krišjānis Zviedris
    33
    Paulo
    21
    Baba Musah
    40
    Ahmed Ankrah
    17
    Andrés Salazar
    7
    Raki Aouani
    8
    Iago Siqueira Augusto
    4
    Orlando Galo
    13
    Raivis Jurkovskis
    19
    Muhammed Badamosi
    18
    Salah Oulad M'Hand
    98
    João Bravim
    13
    Kamo Hovhannisyan
    43
    Bruno Wilson
    3
    Junior Julio
    16
    Edgar Grigoryan
    2
    Hugo Oliveira
    19
    Karen Muradyan
    20
    Alwyn Tera
    7
    Zhirayr Shaghoyan
    91
    Sandro Lima
    77
    Artur Serobyan
    Dự bị
    Riga
    44 Marcis Kazainis3 Abner5 Karl Gameni Wassom23 Maksims Tonisevs34 Antonijs Černomordijs22 Meïssa Diop10 Reginaldo Ramires99 Caio Ferreira25 Abdulrahman Taiwo
    Ararat-Armenia
    1 Arman Nersesyan5 Luís Felipe14 Bruno Pereira6 Michel Ayvazyan10 Armen Ambartsumyan11 Zidane Banjaqui17 Maxence Carlier95 Carlos França9 Arayik Eloyan
    Cập nhật đội hình lúc 23:31 14/07/2026
    RigaThống kêArarat-Armenia
    53%
    Kiểm soát bóng
    47%
    16
    Dứt điểm
    6
    7
    Trúng đích
    3
    2
    Phạt góc
    2
    Cầu thủ nổi bật
    A. Ankrah
    A. Ankrah
    Riga
    1 bàn
    Sandro Lima
    Sandro Lima
    Ararat-Armenia
    1 bàn
    Z. Shaghoyan
    Z. Shaghoyan
    Ararat-Armenia
    1 bàn
    M. Badamosi
    M. Badamosi
    Riga
    1 kiến tạo
    Zidane Banjaqui
    Zidane Banjaqui
    Ararat-Armenia
    1 kiến tạo

    Thông tin trận đấu

    Riga sẽ đối đầu Ararat-Armenia tại UEFA Champions League trên sân Skonto stadions. Trận đấu diễn ra lúc 00:00 ngày 15/07/2026.

    Riga chịu áp lực sau kết quả gần nhất

    Riga bước vào trận đấu với thất bại ở lần ra sân gần nhất. Đây là tín hiệu khiến đội chủ nhà cần nhanh chóng tìm lại sự chắc chắn, đặc biệt trong cách nhập cuộc và khả năng duy trì thế trận trước đối thủ có tinh thần tốt hơn.

    Thi đấu tại Skonto stadions mang đến điểm tựa quen thuộc cho Riga, nhưng lợi thế sân nhà chỉ phát huy hiệu quả nếu đội bóng kiểm soát được nhịp độ trận đấu. Riga sẽ cần hạn chế những khoảng thời gian mất tập trung và tránh để Ararat-Armenia chiếm ưu thế quá sớm.

    Ararat-Armenia có lợi thế tâm lý

    Trái ngược với Riga, Ararat-Armenia giành chiến thắng ở trận gần nhất. Kết quả này giúp đội khách có sự tự tin cần thiết trước chuyến làm khách, đồng thời tạo nền tảng để họ tiếp cận trận đấu với tâm thế chủ động hơn.

    Ararat-Armenia cũng đang nắm lợi thế trong lần đối đầu gần nhất giữa hai đội, khi giành chiến thắng. Dù không thể xem đây là cơ sở quyết định toàn bộ trận đấu, xu hướng này vẫn tạo thêm sức nặng tâm lý cho đội khách, nhất là khi Riga cần giải quyết sức ép từ kết quả không thuận lợi trước đó.

    Cuộc đấu ở khu vực giữa sân

    Với những dữ liệu hiện có, điểm then chốt nhiều khả năng nằm ở khả năng kiểm soát khu vực giữa sân và chuyển trạng thái của hai đội. Riga cần giữ được cự ly đội hình để không bị cuốn vào thế trận của Ararat-Armenia, trong khi đội khách có thể tận dụng sự tự tin hiện tại để gây sức ép và tìm kiếm thời điểm đẩy cao tốc độ.

    Đội chủ nhà sẽ phải cân bằng giữa yêu cầu tấn công để tạo sức ép trên sân nhà và sự thận trọng cần thiết trước một đối thủ từng vượt qua họ ở lần gặp gần nhất. Ararat-Armenia, ngược lại, có thể ưu tiên sự ổn định, chờ những sai lầm từ Riga rồi tổ chức các pha lên bóng trực diện hơn.

    Nhận định trận đấu

    Riga có lợi thế sân Skonto stadions nhưng bước vào trận với phong độ gần nhất kém thuận lợi hơn. Ararat-Armenia sở hữu hai điểm tựa đáng chú ý là chiến thắng mới đây và kết quả tích cực trong lần đối đầu gần nhất.

    Thế trận vì vậy có thể trở nên giằng co, đặc biệt nếu Riga tổ chức tốt trong giai đoạn đầu và không để đội khách tạo đà. Ararat-Armenia được đánh giá có lợi thế tâm lý, nhưng Riga vẫn có cơ hội xoay chuyển cục diện nếu tận dụng tốt sân nhà và duy trì sự tập trung trong toàn trận.

    Lịch sử đối đầu1 trận gần nhất
    Riga · 0 thắng0 hòaArarat-Armenia · 1 thắng
    07/07/2026
    Ararat-Armenia
    2 - 0
    Riga
    ARA
    Riga
    5 trận gần nhất
    TBTTH
    1
    Trận
    0-0-1
    T-H-B
    0
    Ghi (TB 0.0)
    2
    Thủng lưới
    Ararat-Armenia
    5 trận gần nhất
    THHTT
    1
    Trận
    1-0-0
    T-H-B
    2
    Ghi (TB 2.0)
    0
    Thủng lưới
    Riga 0%Hòa 50%Ararat-Armenia 50%
    0%
    50%
    50%
    Khuyến nghị: Combo Winner : Ararat-Armenia and -3.5 goals

    * Bài viết này được thực hiện với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo (AI)

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