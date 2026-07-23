Rīgas FS thắng đậm Vestri ở vòng loại Conference League Rīgas FS đánh bại Vestri 4-1 tại vòng loại thứ 2 UEFA Europa Conference League trên sân Lnk Sporta Parks, Rīga; đội chủ nhà duy trì thế áp đảo, còn Vestri chỉ rút ngắn cách biệt trước khi nhận thêm bàn thua.

Rīgas FS 4 - 1 Vestri Kết thúc 0' Trận đấu bắt đầu Rīgas FS tiếp đón Vestri.

18' S. Panic giúp Rīgas FS mở tỷ số Phút 18', S. Panic lập công, đưa Rīgas FS vượt lên dẫn trước Vestri. Đội chủ nhà khởi đầu thuận lợi với bàn mở tỷ số.

23' J. Ikaunieks nhân đôi cách biệt cho Rīgas FS Phút 23', J. Ikaunieks ghi bàn giúp Rīgas FS nhân đôi cách biệt trước Vestri. Rīgas FS đang dẫn 2-0.

43' R. Ndjiki giúp Rīgas FS dẫn 3-0 Phút 43', R. Ndjiki lập công, giúp Rīgas FS nới rộng cách biệt lên 3-0 trước Vestri. Đội chủ nhà đang tạo ra khoảng cách rất lớn trong trận đấu.

45' Hết hiệp 1 Kết thúc hiệp 1, tỷ số 3 - 0.

46' Hiệp 2 bắt đầu Hiệp 2 bắt đầu.

57' Vestri thay người ở phút 57 Phút 57, G. Svavarsson vào sân thay G. Einarsson bên phía Vestri. Đội khách có sự điều chỉnh nhân sự trong bối cảnh đang bị Rīgas FS dẫn 3-0.

57' Vestri thay người ở phút 57 Phút 57', Vestri đưa T. G. Hafthorsson vào sân thay M. Hagbardsson. Trong thế bị dẫn 3-0, sự điều chỉnh này có thể giúp Vestri tìm thêm sức sống cho phần còn lại.

57' Vestri thay người ở phút 57 Phút 57', Vestri thay người: B. Hermannsson vào sân thay S. Fall. Đây là điều chỉnh đáng chú ý khi Vestri đang bị Rīgas FS dẫn 3-0.

61' Rīgas FS thay người ở phút 61 Phút 61', Rīgas FS đưa G. Mankenda vào sân thay L. Odisharia. Sự thay đổi diễn ra khi Rīgas FS đang dẫn 3-0.

61' Rīgas FS thay người phút 61 Phút 61' , Rīgas FS điều chỉnh nhân sự khi D. Lemajic vào sân thay R. Ndjiki.

63' C. Morfelt rút ngắn cách biệt cho Vestri Phút 63, C. Morfelt lập công, giúp Vestri rút ngắn cách biệt còn 3-1 trước Rīgas FS. Bàn thắng này thắp lại hy vọng cho đội khách trong phần còn lại của trận đấu.

66' D. Lemajic đưa Rīgas FS dẫn 4-1 Phút 66, D. Lemajic lập công, giúp Rīgas FS nới rộng cách biệt lên 4-1 trước Vestri. Đội chủ nhà tiếp tục duy trì thế áp đảo sau khi ghi bàn thứ tư.

68' E. Gardarsson nhận thẻ vàng Phút 68', E. Gardarsson của Vestri nhận thẻ vàng. Trong thế bị Rīgas FS dẫn 4-1, Vestri càng phải giữ sự bình tĩnh ở những phút còn lại.

75' Vestri thay người: A. Johannsson vào sân Phút 75, Vestri đưa A. Johannsson vào sân thay E. Gardarsson. Trong bối cảnh Rīgas FS đang dẫn 4-1, đây là sự điều chỉnh nhằm tìm thêm sức sống cho Vestri ở chặng cuối.

75' Vestri điều chỉnh nhân sự ở phút 75 Phút 75, Vestri đưa B. Eydal vào sân thay J. Stensson. Trong thế bị Rīgas FS dẫn 4-1, sự điều chỉnh này có thể giúp Vestri làm mới đội hình ở chặng cuối.

75' M. Sylla vào sân ở phút 75 Phút 75, Rīgas FS thay người: M. Sylla vào sân thay M. Kigurs. Rīgas FS đang nắm lợi thế lớn với tỷ số 4-1.

KT Kết thúc: Rīgas FS 4-1 Vestri Trận đấu khép lại với tỷ số 4 - 1.

Cập nhật lúc 01:24 24/07/2026

Đội hình chính thức Rīgas FS Sơ đồ 4-2-3-1 · HLV Viktors Morozs Vestri Sơ đồ 4-3-3 16 Jevgēņijs Ņerugals 6 Aleksandar Filipović 4 Roberts Veips 43 Žiga Lipušček 18 Dmitrijs Zelenkovs 26 Stefan Panić 81 Strahinja Rakić 8 Lasha Odisharia 49 Mārtiņš Ķigurs 10 Jānis Ikaunieks 15 Rostand Ndjiki 1 Marvin Darri Steinarsson 22 Elmar Atli Gardarsson 12 Thibang Phete 3 Edson 45 Gudmundur Páll Einarsson 17 Gunnar Jónas Hauksson 7 Jacob Stensson 18 Marinó Steinar Hagbarðsson 77 Sergine Fall 19 Emmanuel Agyeman Duah 27 Albin Mörfelt Dự bị Rīgas FS 1 Rihards Matrevics 40 Mareks Muizzemnieks 5 Niks Sliede 23 Herdi Prenga 14 Mamadou Sylla 21 Niks Dusalijevs 77 Gauthier Mankenda 20 Kingsley Emenike 22 Darko Lemajić Vestri 33 Benedikt Jóhann Snædal 14 Birkir Eydal 15 Guðmundur Arnar Svavarsson 4 Fatai Gbadamosi 6 Ibrahima Baldé 10 Þórður Gunnar Hafþórsson 11 Johannes Selven 13 Albert Ingi Jóhannsson 23 Breki Thór Hermannsson Cập nhật đội hình lúc 23:03 23/07/2026

Thông tin trận đấu

Rīgas FS sẽ đối đầu Vestri tại UEFA Europa Conference League vào lúc 23h30 ngày 23/07/2026 trên sân LNK Sporta Parks. Đây là trận đấu mà Rīgas FS có điểm tựa rõ ràng từ phong độ gần nhất, nhưng những dữ liệu được cung cấp chưa bao gồm thành tích của Vestri, lực lượng hoặc sơ đồ chiến thuật dự kiến.

Rīgas FS có đà tâm lý thuận lợi

Rīgas FS đã thắng cả hai trận gần nhất. Chuỗi kết quả này đem lại sự ổn định cần thiết trước giờ bóng lăn, đồng thời cho thấy đội chủ nhà đang bước vào trận đấu với trạng thái tinh thần tích cực.

Tuy nhiên, hai chiến thắng liên tiếp chưa đủ để kết luận về chất lượng tấn công, khả năng kiểm soát bóng hay mức độ chắc chắn trong phòng ngự của Rīgas FS. Những khía cạnh đó chỉ có thể được đánh giá chính xác hơn khi có thêm số liệu chuyên môn hoặc thông tin về các trận đấu cụ thể.

Vestri là ẩn số trong cuộc đối đầu

Dữ liệu hiện có không nêu phong độ gần đây, vị trí, lực lượng hay lịch sử đối đầu của Vestri. Vì vậy, chưa thể xác định đội khách sẽ lựa chọn cách tiếp cận chủ động hay ưu tiên phòng ngự khi thi đấu tại LNK Sporta Parks.

Sự thiếu hụt thông tin về Vestri cũng khiến việc so sánh trực tiếp giữa hai đội cần được thực hiện thận trọng. Rīgas FS có lợi thế về chuỗi kết quả gần nhất, nhưng lợi thế này không đồng nghĩa với việc cục diện trận đấu đã được định đoạt.

Điểm then chốt về chiến thuật

Rīgas FS nhiều khả năng sẽ muốn tận dụng đà phong độ để kiểm soát thế trận ngay từ đầu. Cách đội chủ nhà triển khai bóng, gây sức ép và chuyển trạng thái sẽ là những yếu tố đáng theo dõi trong bối cảnh chưa có thông tin về sơ đồ hoặc đội hình dự kiến.

Ở chiều ngược lại, Vestri cần duy trì cấu trúc thi đấu chặt chẽ và hạn chế để Rīgas FS có không gian tổ chức tấn công. Dù vậy, đây là nhận định ở góc độ xu hướng, bởi dữ liệu hiện có chưa cung cấp đủ cơ sở để mô tả chính xác phương án chiến thuật của đội khách.

Nhận định trước trận

Rīgas FS đang có điểm tựa từ hai chiến thắng liên tiếp và được thi đấu trên sân LNK Sporta Parks. Đây là những tín hiệu tích cực trước cuộc đối đầu với Vestri, nhưng sự thiếu vắng dữ liệu về đội khách khiến tương quan giữa hai bên chưa thể được đánh giá toàn diện.

Trận đấu nhiều khả năng sẽ được quyết định bởi cách Rīgas FS chuyển hóa lợi thế phong độ thành thế trận thực tế, cũng như khả năng Vestri ứng phó với sức ép từ đội chủ nhà. Chưa có đủ cơ sở để đưa ra dự đoán tỷ số cụ thể.

Rīgas FS 5 trận gần nhất T T T T H 2 Trận 2-0-0 T-H-B 4 Ghi (TB 2.0) 1 Thủng lưới Vestri 5 trận gần nhất B B B B H 0 Trận 0-0-0 T-H-B 0 Ghi (TB 0.0) 0 Thủng lưới