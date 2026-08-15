Rio Ferdinand mơ về 4 siêu sao tỷ bảng cho MU và thực tế phũ phàng thời Michael Carrick Dù Rio Ferdinand khao khát thấy Yamal hay Mbappe ở Old Trafford, đội bóng Manchester United cùng INEOS buộc phải chọn con đường tái thiết thực tế hơn.

Sau khi World Cup 2026 khép lại với chiếc cúp vô địch thuộc về đội tuyển Tây Ban Nha, cựu trung vệ Rio Ferdinand đã thu hút sự chú ý khi đưa ra danh sách 4 ngôi sao trong mơ cho Manchester United. Tuy nhiên, nhìn vào thực tế tài chính và định hướng chiến lược hiện tại của đội chủ sân Old Trafford, những mong muốn đó gần như là điều không thể thực hiện.

Những điều khoản giải phóng tỷ euro vượt ngoài tầm tay

Đứng đầu danh sách ước mơ của Ferdinand là Lamine Yamal và Kylian Mbappe, hai cầu thủ tấn công hàng đầu thế giới hiện nay. Ở tuổi 19, Yamal vừa trải qua một giải đấu thành công rực rỡ cùng tuyển Tây Ban Nha, giúp giá trị thị trường của anh vọt lên mức 188 triệu bảng (220 triệu euro). Mặc dù vậy, con số này chỉ mang tính tham khảo khi điều khoản giải phóng hợp đồng của anh tại Barcelona đã đạt mốc 840 triệu bảng (1 tỷ euro).

Trường hợp của Kylian Mbappe cũng tương tự. Siêu sao người Pháp là trụ cột không thể thay thế tại Real Madrid, được định giá khoảng 171 triệu bảng (200 triệu euro) đi kèm điều khoản phá vỡ hợp đồng lên tới 1 tỷ euro. Rio Ferdinand phải thừa nhận rằng việc chiêu mộ những cái tên như Yamal hay Mbappe là tham vọng viển vông đối với bất kỳ câu lạc bộ nào ở thời điểm hiện tại.

Mua Mbappe là điều không thể với MU. Ảnh: Getty Images.

Bài học đắt giá từ các mục tiêu tiềm năng

Hai cái tên tiếp theo trong danh sách của Ferdinand là Yan Diomande và Michael Olise lại gợi nhớ đến những nuối tiếc trong chính sách chuyển nhượng của Manchester United. Diomande, tài năng 19 tuổi người Bờ Biển Ngà, vừa cập bến Real Madrid từ RB Leipzig với mức phí lên tới 120 triệu bảng (140 triệu euro). Giá trị chuyển nhượng hiện tại của anh nằm trong khoảng 77 đến 103 triệu bảng, khiến cơ hội sở hữu cầu thủ này trở nên vô vọng.

Trong khi đó, Michael Olise từng là mục tiêu khả thi của Quỷ đỏ khi còn thi đấu cho Crystal Palace tại Ngoại hạng Anh. Việc không quyết đoán và để mất Olise vào tay Bayern Munich với giá 50 triệu bảng đã để lại nhiều tiếc nuối. Sau những màn trình diễn ấn tượng tại Đức, mức định giá của tuyển thủ Pháp hiện đã tăng vọt lên 145 triệu bảng (170 triệu euro).

MU không thể chiêu mộ những siêu sao trong mơ của Ferdinand. Ảnh: Getty Images.

Lựa chọn thực tế của INEOS và Michael Carrick

Những gợi ý của Ferdinand đại diện cho mong muốn của người hâm mộ về một Manchester United vị thế và giàu sức mạnh. Mặc dù vậy, dưới sự quản trị của tập đoàn INEOS và sự dẫn dắt của HLV Michael Carrick, đội bóng chọn hướng đi thực tế thay vì cuốn vào các cuộc đua tài chính tốn kém.

Thay vì theo đuổi những thương vụ mang tính chất Galacticos với chi phí khổng lồ, Manchester United cần tập trung củng cố hệ thống phòng ngự, tối ưu hóa nguồn lực nhân sự sẵn có và chủ động tìm kiếm các tài năng trẻ từ sớm trước khi mức giá của họ bị đẩy lên quá cao.