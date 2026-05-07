Rio Ferdinand thúc giục Man United chiêu mộ Aurelien Tchouameni giá 70 triệu bảng Huyền thoại Rio Ferdinand kêu gọi Man United nhanh chóng tiếp cận tiền vệ Aurelien Tchouameni từ Real Madrid để giải quyết bài toán tuyến giữa sau chấn thương của Manuel Ugarte.

Trong bối cảnh Manchester United đang nỗ lực tái thiết tuyến giữa dưới thời HLV Michael Carrick, cựu danh thủ Rio Ferdinand đã đưa ra một thông điệp đanh thép. Mục tiêu mà ông nhắm tới không ai khác chính là Aurelien Tchouameni, ngôi sao đang khoác áo Real Madrid và được định giá hơn 70 triệu bảng.

Tchouameni là miếng ghép lý tưởng cho Real.

Lời kêu gọi trực tiếp từ huyền thoại

Phát biểu trên chương trình "Rio Presents", Ferdinand không ngần ngại bày tỏ sự ngưỡng mộ đối với tiền vệ người Pháp. Ông thúc giục ban lãnh đạo đội chủ sân Old Trafford phải hành động quyết liệt nếu có bất kỳ tín hiệu nào cho thấy Tchouameni muốn rời Bernabeu.

"Nếu Tchouameni có ý định rời câu lạc bộ, Man United phải là đội đầu tiên gõ cửa và đảm bảo rằng cậu ấy không thể thương lượng với bất kỳ ai khác. Hãy hoàn tất thương vụ này thật nhanh chóng," Ferdinand nhấn mạnh.

Đáng chú ý, Ferdinand còn tiết lộ về mối quan hệ cá nhân với cầu thủ 26 tuổi này. Ông gửi lời nhắn trực tiếp: "Tchouameni, tôi biết chúng ta từng nói chuyện riêng và tôi biết cậu có theo dõi chương trình này... Chỉ có một câu lạc bộ dành cho cậu mà thôi. Nếu cậu muốn rời Real Madrid, chúng tôi chính là bến đỗ phù hợp nhất."

Bài toán nhân sự tại Old Trafford

Nhu cầu bổ sung tiền vệ phòng ngự của Man United trở nên cấp thiết hơn bao giờ hết sau khi Casemiro rời đi. Tình hình càng trở nên tồi tệ khi Manuel Ugarte, người được kỳ vọng sẽ là trụ cột mới, vừa gặp chấn thương đầu gối nghiêm trọng khi đang làm nhiệm vụ cùng đội tuyển Uruguay tại World Cup.

Dù đã đạt được thỏa thuận chiêu mộ Ederson từ Atalanta với mức phí 38,8 triệu bảng, nhưng tham vọng của Quỷ đỏ vẫn chưa dừng lại. Đội bóng đã phải rút lui khỏi thương vụ Mateus Fernandes do mức giá 85 triệu bảng bị coi là quá cao, khiến Tchouameni trở thành phương án khả dĩ và đẳng cấp nhất ở thời điểm hiện tại.

Cánh cửa mở ra từ Real Madrid

Thương vụ này hoàn toàn có cơ sở khi Real Madrid được cho là đang cân nhắc bán Tchouameni để dồn ngân sách chiêu mộ Enzo Fernandez từ Chelsea. Đây là cơ hội vàng để Man United sở hữu một trong những tiền vệ đánh chặn hàng đầu thế giới.

Hiện tại, Tchouameni đang cùng tuyển Pháp chinh chiến tại World Cup. Dù đóng vai trò quan trọng trong 3 trận vòng bảng, anh đã bỏ lỡ trận đấu tại vòng 1/16 với Paraguay do chấn thương đùi. Tuy nhiên, đẳng cấp và tiềm năng của cựu sao Monaco vẫn là điều không thể bàn cãi, biến anh thành mảnh ghép hoàn hảo cho sơ đồ chiến thuật của Michael Carrick.