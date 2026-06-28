Riot Games cập nhật Vanguard: Không còn bắt buộc khởi động cùng Windows Riot Games ra mắt Vanguard: On-Demand, cho phép phần mềm chống gian lận chỉ chạy khi mở Valorant hoặc Liên Minh Huyền Thoại, giúp tối ưu tài nguyên và bảo mật hệ thống.

Riot Games vừa chính thức triển khai bản cập nhật mang tên Vanguard: On-Demand, một thay đổi quan trọng đối với trình điều khiển chống gian lận (anti-cheat) của hãng. Theo đó, phần mềm này sẽ không còn bắt buộc phải khởi động cùng hệ điều hành trên các máy tính đáp ứng đủ tiêu chuẩn bảo mật, giải quyết một trong những phàn nàn lớn nhất từ cộng đồng người chơi Valorant và Liên Minh Huyền Thoại trong nhiều năm qua.

Cơ chế hoạt động mới của Vanguard: On-Demand

Trước đây, Vanguard nổi tiếng với việc hoạt động ở cấp hạt nhân (kernel-level) và luôn chạy ngầm ngay từ khi người dùng bật máy tính. Với bản cập nhật mới, trình điều khiển này sẽ chỉ kích hoạt khi người chơi khởi chạy các tựa game của Riot và sẽ tự động đóng lại sau khi kết thúc phiên chơi. Điều này giúp trả lại tài nguyên hệ thống và giảm bớt các lo ngại về quyền riêng tư khi phần mềm luôn giám sát máy tính.

Logo phần mềm chống gian lận Vanguard của Riot Games.

Philip Koskinas, Giám đốc bộ phận Chống gian lận của Riot Games, cho biết: "Vanguard sẽ bắt đầu hỗ trợ các phiên làm việc theo yêu cầu (on-demand) từ tất cả các thiết bị PC được bảo mật đầy đủ. Điều này có nghĩa là trình điều khiển của Vanguard sẽ không còn khởi chạy khi hệ thống khởi động".

Yêu cầu kỹ thuật khắt khe để kích hoạt

Tuy nhiên, không phải tất cả người chơi đều có thể sử dụng ngay tính năng này. Riot Games cho biết chế độ On-Demand đòi hỏi hệ thống phải đáp ứng các tiêu chuẩn bảo mật hiện đại của Windows để đảm bảo tính toàn vẹn của môi trường thi đấu. Hiện tại, chỉ có khoảng 35% cơ sở người chơi của Riot đáp ứng sẵn các yêu cầu này.

Đối với 65% người chơi còn lại, họ sẽ cần thực hiện một số thiết lập thủ công trong Windows để có thể chuyển sang chế độ On-Demand. Các yêu cầu kỹ thuật cụ thể bao gồm:

Thành phần Yêu cầu bắt buộc Hệ điều hành Windows 11 phiên bản 25H2 Bảo mật phần cứng TPM 2.0 và Secure Boot Tính năng hệ thống Virtualization-Based Security (VBS) Bảo vệ mã nguồn Hypervisor-Protected Code Integrity (HVCI) Quản lý bộ nhớ IOMMU

Phân loại người dùng và lộ trình triển khai

Riot Games phân loại người dùng thành ba nhóm chính dựa trên khả năng tương thích với Vanguard: On-Demand:

Nhóm sẵn sàng (35%): Những người dùng máy tính mới ở trạng thái "secured core" sẽ thấy nút chuyển đổi sang chế độ On-Demand ngay trong bản cập nhật tới.

Những người dùng máy tính mới ở trạng thái "secured core" sẽ thấy nút chuyển đổi sang chế độ On-Demand ngay trong bản cập nhật tới. Nhóm cần thiết lập (65%): Người dùng cần kích hoạt các tính năng bảo mật như TPM 2.0 hoặc VBS. Ứng dụng Vanguard Tray (VGTray) sẽ quét hệ thống và hướng dẫn chi tiết cách thực hiện.

Người dùng cần kích hoạt các tính năng bảo mật như TPM 2.0 hoặc VBS. Ứng dụng Vanguard Tray (VGTray) sẽ quét hệ thống và hướng dẫn chi tiết cách thực hiện. Nhóm phần cứng cũ (3%): Những người dùng sử dụng phần cứng quá cũ không hỗ trợ các tính năng bảo mật hiện đại sẽ phải tiếp tục sử dụng chế độ luôn chạy (always-on).

Đáng chú ý, chế độ On-Demand là hoàn toàn tự nguyện. Nếu người chơi không đáp ứng đủ các yêu cầu bảo mật trên, họ vẫn có thể chơi Valorant hoặc Liên Minh Huyền Thoại bình thường ở chế độ khởi động cùng hệ thống như cũ mà không bị hạn chế quyền truy cập vào game.

Động thái này của Riot Games được đánh giá là một bước tiến lớn trong việc cân bằng giữa nỗ lực chống gian lận và trải nghiệm người dùng, đồng thời tận dụng tối đa các cơ chế bảo mật nội tại của hệ điều hành Windows để bảo vệ môi trường chơi game công bằng.