Rò rỉ hình ảnh Samsung Galaxy Tab S12 Ultra với thiết kế siêu mỏng và cụm camera tai thỏ Hình ảnh render chính thức của Galaxy Tab S12 Ultra vừa rò rỉ, hé lộ thân máy siêu mỏng, viền màn hình tối ưu cùng bút S Pen cải tiến với nút bấm vật lý.

Những hình ảnh render chính thức đầu tiên của Galaxy Tab S12 Ultra vừa lộ diện, cung cấp cái nhìn toàn diện về chiếc máy tính bảng cao cấp nhất tiếp theo của Samsung. Thiết bị gây ấn tượng mạnh với thân máy siêu mỏng, thiết kế phần khuyết màn hình tích hợp camera kép cùng chiếc bút S Pen được bổ sung tính năng phần cứng mới.

Ngôn ngữ thiết kế tối giản với độ mỏng ấn tượng

Theo hình ảnh rò rỉ mới nhất, Galaxy Tab S12 Ultra vẫn tiếp tục phát triển phong cách thiết kế sang trọng và hiện đại của Samsung. Máy sở hữu kiểu dáng siêu mỏng cùng phần viền màn hình được thu gọn tối đa, giúp tối ưu hóa không gian hiển thị cho các tác vụ đa nhiệm và giải trí.

Kiểu dáng này hoàn toàn trùng khớp với các bản vẽ CAD từng rò rỉ trước đó. Sự tinh chỉnh ở các cạnh mép giúp tổng thể chiếc tablet cỡ lớn giữ được sự thanh thoát, đáp ứng yêu cầu thẩm mỹ của dòng sản phẩm đầu bảng.

Ảnh render của Galaxy Tab S12 Ultra

Đặc trưng notch tai thỏ và cụm camera kép

Mặt trước của máy tính bảng ghi dấu ấn với phần khuyết nhỏ (notch) ở mép màn hình. Khi người dùng đặt máy nằm ngang để họp trực tuyến hay làm việc, phần notch này nằm ở vị trí trung tâm, giúp góc quay của hệ thống camera selfie kép trở nên tự nhiên hơn.

Samsung đang tích cực phát triển Galaxy Tab S12

Ở mặt sau, hệ thống camera kép được sắp xếp theo chiều dọc cùng đèn flash LED trợ sáng. Cụm camera này thiết kế hơi nhô lên so với mặt lưng phẳng, tạo điểm nhấn kỹ thuật tương tự như các thế hệ máy tính bảng Galaxy Tab tiền nhiệm.

Nâng cấp trên bút cảm ứng S Pen

Đi kèm với Galaxy Tab S12 Ultra là chiếc bút S Pen quen thuộc nhưng đã được cải tiến. Bức ảnh rò rỉ hé lộ sự xuất hiện của một nút bấm vật lý trên thân bút, cho phép người dùng kích hoạt nhanh các tính năng thông minh, chuyển đổi công cụ ghi chú hoặc điều khiển thiết bị từ xa một cách thuận tiện.

Galaxy Tab S12 Series sẽ sớm ra mắt

Mặc dù Samsung chưa công bố thông số kỹ thuật chi tiết hay ngày ra mắt chính thức của dòng Galaxy Tab S12, những thông tin rò rỉ mới nhất cho thấy gã khổng lồ công nghệ Hàn Quốc đang hoàn thiện các công đoạn cuối cùng để đưa dòng sản phẩm flagship này ra thị trường.