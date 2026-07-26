Rò rỉ Insta360 X6: Nâng cấp quay video 8K, pin 2.600 mAh và đổi mới thiết kế Hình ảnh thực tế và bao bì vỏ hộp của Insta360 X6 hé lộ khả năng quay video 360 độ 8K/30fps, tính năng PureVideo và thiết kế ngắn rộng hơn thế hệ trước.

Thương hiệu camera hành trình Insta360 chuẩn bị ra mắt mẫu máy quay 360 độ thế hệ mới mang tên Insta360 X6 để thay thế cho phiên bản Insta360 X5. Những hình ảnh rò rỉ thực tế từ vỏ hộp bán lẻ và thiết bị đã làm rõ hầu hết thông số kỹ thuật then chốt cùng mức giá dự kiến của sản phẩm trước ngày ra mắt chính thức.

Cận cảnh bao bì bán lẻ của Insta360 X6.

Nâng cấp cấu hình: Quay 8K, pin dung lượng lớn hơn và tính năng PureVideo

Hình ảnh vỏ hộp bán lẻ chính thức của Insta360 X6 do tài khoản Igor Bogdanov chia sẻ cho thấy thiết bị hỗ trợ quay video 360 độ ở độ phân giải 8K với tốc độ 30 khung hình/giây (FPS). Mẫu camera này cho thời lượng ghi hình lên tới 140 phút nhờ trang bị viên pin Extra Xtreme dung lượng 2.600 mAh.

Bên cạnh thời lượng pin ấn tượng, Insta360 X6 được tích hợp chế độ PureVideo nhằm cải thiện chất lượng hình ảnh và tối ưu hiệu suất trong điều kiện ánh sáng yếu. Hãng cũng giới thiệu giải pháp bảo vệ ống kính nâng cấp với tên gọi Replaceable Lenses 2.0, giúp người dùng dễ dàng tháo lắp và thay thế mặt kính bảo vệ khi cần thiết.

Thay đổi kiểu dáng: Ngắn hơn và rộng hơn Insta360 X5

Hình ảnh trên tay do người dùng Reddit u/FunnySushi1738 đăng tải mang lại cái nhìn rõ nét về thiết kế của Insta360 X6 khi đặt cạnh phiên bản tiền nhiệm X5 và đối thủ GoPro Max 360. Khác với phom dáng thuôn dài đặc trưng của Insta360 X5, X6 chuyển sang thiết kế ngắn hơn nhưng được mở rộng hơn về chiều ngang.

Insta360 X5 và Insta360 X6, từ trái sang phải.

Khi so sánh với camera GoPro Max 360, Insta360 X6 có chiều cao nhỉnh hơn một chút nhưng sở hữu đường nét gọn gàng, hiện đại. Mặt sau bao bì sản phẩm cũng xác nhận danh sách các phụ kiện đi kèm trong hộp, bao gồm viên pin 2.600 mAh Extra Xtreme thế hệ mới.

Insta360 X6 đặt cạnh camera hành trình GoPro Max 360.

Thời điểm ra mắt và giá bán dự kiến

Các nguồn tin rò rỉ cho biết Insta360 có kế hoạch chính thức trình làng mẫu camera X6 vào ngày 30 tháng 7. Mức giá tại thị trường châu Âu dự kiến như sau:

Phiên bản tiêu chuẩn (chỉ có máy): Khoảng 589 Euro (tương đương 670 USD).

Khoảng 589 Euro (tương đương 670 USD). Phiên bản đầy đủ phụ kiện: Khoảng 789 Euro (tương đương 897 USD).

Với những cải tiến quan trọng về thời lượng pin, khả năng quay đêm và thiết kế tối ưu hơn, Insta360 X6 hứa hẹn sẽ là lựa chọn hấp dẫn trong phân khúc camera hành trình quay 360 độ cao cấp.