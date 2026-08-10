Rò rỉ iQOO 16T với tản nhiệt kép khí chất lỏng cùng camera 200MP và màn hình Samsung 2K Smartphone iQOO 16T gây chú ý khi rò rỉ hệ thống tản nhiệt khí kết hợp chất lỏng, sở hữu màn hình 2K, chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 cùng camera 200MP.

Thông tin rò rỉ mới nhất từ leaker Smart Pikachu cho biết mẫu điện thoại chuyên game iQOO 16T đang trong quá trình thử nghiệm nội bộ với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý. Thiết bị gây ấn tượng nhờ giải pháp tản nhiệt kép khí kết hợp chất lỏng hoàn toàn mới, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 và cảm biến camera 200MP.

Hệ thống tản nhiệt kép đột phá cùng cấu hình phần cứng tối tân

Để giải quyết bài toán quá nhiệt khi xử lý các tựa game nặng trong thời gian dài, iQOO 16T được trang bị giải pháp tản nhiệt kết hợp giữa cơ chế khí và chất lỏng. Cải tiến này giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả hơn hẳn so với các phương pháp truyền thống, đảm bảo hiệu năng tối đa duy trì ổn định.

iQOO 16T hiện đang được thử nghiệm nội bộ với hệ thống tản nhiệt kết hợp giữa khí và chất lỏng vô cùng xịn sò

Song song với hệ thống làm mát tối tân, iQOO 16T dự kiến sở hữu màn hình Samsung tấm nền chất lượng cao với độ phân giải 2K. Sức mạnh bên trong của máy đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, mang tới khả năng xử lý đồ họa mượt mà cho mọi tác vụ giải trí nâng cao.

Cấu hình camera: Duy trì cảm biến 200MP, thiếu vắng ống kính tiềm vọng

Về khả năng chụp ảnh, iQOO 16T tiếp tục kế thừa cảm biến chính có độ phân giải 200MP từ phiên bản tiền nhiệm. Dù vậy, nguồn tin xác nhận mẫu gaming phone này vẫn chưa được trang bị ống kính zoom tiềm vọng.

iQOO 16 tiêu chuẩn được cho là sẽ sử dụng cảm biến chính 50MP

Trong khi đó, phiên bản iQOO 16 tiêu chuẩn sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến chính 50MP. Nhà sản xuất đã quyết định chọn cảm biến 50MP có kích thước vật lý lớn hơn thay vì đua độ phân giải, nhằm tối ưu khả năng thu sáng và chất lượng hình ảnh thực tế.

Kỳ vọng pin khủng và sạc nhanh từ thế hệ tiền nhiệm

Tuy các thông số chi tiết về pin và công nghệ sạc của iQOO 16T chưa được tiết lộ, người dùng hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng vào một thời lượng sử dụng vượt trội. Trước đó, thế hệ tiền nhiệm iQOO 15T ra mắt vào tháng 5 đã tạo ấn tượng mạnh nhờ viên pin dung lượng 8.000 mAh, sạc nhanh 100W cùng vi xử lý Dimensity 9500 Monster Edition và chip đồ họa chuyên biệt Q3.

Người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một thông số ấn tượng trên iQOO 16T

So sánh thông số kỹ thuật dự kiến trong dòng iQOO

Thông số iQOO 16T (Rò rỉ) iQOO 16 (Tiêu chuẩn) iQOO 15T (Tiền nhiệm) Tản nhiệt Khí + Chất lỏng Chưa rõ Tiêu chuẩn Chip xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 Chưa rõ Dimensity 9500 Monster Edition Màn hình Samsung 2K Chưa rõ Tiêu chuẩn Camera chính 200MP 50MP (Cảm biến lớn) 200MP Dung lượng pin Dự kiến từ 8.000 mAh Chưa rõ 8.000 mAh (Sạc 100W)

Sự kết hợp giữa vi xử lý hiệu năng cao, màn hình 2K sắc nét và hệ thống làm mát khí - chất lỏng biến iQOO 16T trở thành một ứng viên gaming phone rất đáng chờ đợi trong thời gian tới.