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    Rò rỉ iQOO 16T với tản nhiệt kép khí chất lỏng cùng camera 200MP và màn hình Samsung 2K

    Lê Nhân10/08/2026 18:19

    Smartphone iQOO 16T gây chú ý khi rò rỉ hệ thống tản nhiệt khí kết hợp chất lỏng, sở hữu màn hình 2K, chip Snapdragon 8 Elite Gen 6 cùng camera 200MP.

    Thông tin rò rỉ mới nhất từ leaker Smart Pikachu cho biết mẫu điện thoại chuyên game iQOO 16T đang trong quá trình thử nghiệm nội bộ với hàng loạt nâng cấp đáng chú ý. Thiết bị gây ấn tượng nhờ giải pháp tản nhiệt kép khí kết hợp chất lỏng hoàn toàn mới, vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 và cảm biến camera 200MP.

    Hệ thống tản nhiệt kép đột phá cùng cấu hình phần cứng tối tân

    Để giải quyết bài toán quá nhiệt khi xử lý các tựa game nặng trong thời gian dài, iQOO 16T được trang bị giải pháp tản nhiệt kết hợp giữa cơ chế khí và chất lỏng. Cải tiến này giúp kiểm soát nhiệt độ hiệu quả hơn hẳn so với các phương pháp truyền thống, đảm bảo hiệu năng tối đa duy trì ổn định.

    iQOO 16T hiện đang được thử nghiệm nội bộ với hệ thống tản nhiệt kết hợp giữa khí và chất lỏng vô cùng xịn sò
    iQOO 16T hiện đang được thử nghiệm nội bộ với hệ thống tản nhiệt kết hợp giữa khí và chất lỏng vô cùng xịn sò

    Song song với hệ thống làm mát tối tân, iQOO 16T dự kiến sở hữu màn hình Samsung tấm nền chất lượng cao với độ phân giải 2K. Sức mạnh bên trong của máy đến từ vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6, mang tới khả năng xử lý đồ họa mượt mà cho mọi tác vụ giải trí nâng cao.

    Cấu hình camera: Duy trì cảm biến 200MP, thiếu vắng ống kính tiềm vọng

    Về khả năng chụp ảnh, iQOO 16T tiếp tục kế thừa cảm biến chính có độ phân giải 200MP từ phiên bản tiền nhiệm. Dù vậy, nguồn tin xác nhận mẫu gaming phone này vẫn chưa được trang bị ống kính zoom tiềm vọng.

    iQOO 16 tiêu chuẩn được cho là sẽ sử dụng cảm biến chính 50MP
    iQOO 16 tiêu chuẩn được cho là sẽ sử dụng cảm biến chính 50MP

    Trong khi đó, phiên bản iQOO 16 tiêu chuẩn sẽ chuyển sang sử dụng cảm biến chính 50MP. Nhà sản xuất đã quyết định chọn cảm biến 50MP có kích thước vật lý lớn hơn thay vì đua độ phân giải, nhằm tối ưu khả năng thu sáng và chất lượng hình ảnh thực tế.

    Kỳ vọng pin khủng và sạc nhanh từ thế hệ tiền nhiệm

    Tuy các thông số chi tiết về pin và công nghệ sạc của iQOO 16T chưa được tiết lộ, người dùng hoàn toàn có cơ sở kỳ vọng vào một thời lượng sử dụng vượt trội. Trước đó, thế hệ tiền nhiệm iQOO 15T ra mắt vào tháng 5 đã tạo ấn tượng mạnh nhờ viên pin dung lượng 8.000 mAh, sạc nhanh 100W cùng vi xử lý Dimensity 9500 Monster Edition và chip đồ họa chuyên biệt Q3.

    Người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một thông số ấn tượng trên iQOO 16T
    Người dùng hoàn toàn có thể kỳ vọng vào một thông số ấn tượng trên iQOO 16T

    So sánh thông số kỹ thuật dự kiến trong dòng iQOO

    Thông sốiQOO 16T (Rò rỉ)iQOO 16 (Tiêu chuẩn)iQOO 15T (Tiền nhiệm)
    Tản nhiệtKhí + Chất lỏngChưa rõTiêu chuẩn
    Chip xử lýSnapdragon 8 Elite Gen 6Chưa rõDimensity 9500 Monster Edition
    Màn hìnhSamsung 2KChưa rõTiêu chuẩn
    Camera chính200MP50MP (Cảm biến lớn)200MP
    Dung lượng pinDự kiến từ 8.000 mAhChưa rõ8.000 mAh (Sạc 100W)

    Sự kết hợp giữa vi xử lý hiệu năng cao, màn hình 2K sắc nét và hệ thống làm mát khí - chất lỏng biến iQOO 16T trở thành một ứng viên gaming phone rất đáng chờ đợi trong thời gian tới.

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      Khoa học - công nghệ
      Rò rỉ iQOO 16T với tản nhiệt kép khí chất lỏng cùng camera 200MP và màn hình Samsung 2K
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