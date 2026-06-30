Rò rỉ máy tính bảng iQoo Gaming Mini: Sức mạnh từ vi xử lý Snapdragon flagship thế hệ mới iQoo được cho là đang phát triển một mẫu máy tính bảng chơi game nhỏ gọn sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 mạnh mẽ nhất từ Qualcomm, dự kiến ra mắt vào nửa cuối năm 2026.

Thị trường máy tính bảng chuyên game sắp đón nhận một đối thủ nặng ký mới từ iQoo. Theo các thông tin rò rỉ mới nhất, thương hiệu này đang phát triển một thiết bị có kích thước nhỏ gọn nhưng sở hữu cấu hình phần cứng vượt trội, hứa hẹn thay đổi cuộc chơi trong phân khúc tablet gaming cỡ nhỏ.

The iQoo Pad 6 Pro.

Cấu hình phần cứng: Bước nhảy vọt với Snapdragon 8 Elite Gen 6

Điểm nhấn đáng chú ý nhất trên mẫu máy tính bảng mới của iQoo chính là việc trang bị dòng chip flagship thế hệ tiếp theo của Qualcomm. Nguồn tin từ Digital Chat Station trên Weibo cho biết thiết bị sẽ sử dụng vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 6 (hoặc biến thể Pro), dự kiến ra mắt vào cuối năm nay.

Dòng chip mới này được kỳ vọng sẽ mang lại hiệu năng đột phá nhờ những đặc tính kỹ thuật sau:

Tiến trình sản xuất: Dựa trên nút quy trình 4nm tiên tiến, giúp tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm điện năng.

Dựa trên nút quy trình 4nm tiên tiến, giúp tối ưu hóa hiệu suất và tiết kiệm điện năng. Kiến trúc CPU: Sử dụng kiến trúc Oryon mới với cấu trúc cụm 2+3+3, tập trung vào khả năng xử lý đa nhân mạnh mẽ.

Sử dụng kiến trúc Oryon mới với cấu trúc cụm 2+3+3, tập trung vào khả năng xử lý đa nhân mạnh mẽ. Khả năng đồ họa: Tối ưu cho các tựa game nặng, đảm bảo duy trì tốc độ khung hình cao trong thời gian dài.

Leaked details of iQoo's upcoming compact tablet.

Thiết kế "mini" tối ưu cho trải nghiệm cầm nắm

Khác với mẫu iQoo Pad 6 Pro sở hữu màn hình lên tới 13,2 inch, thiết bị mới này được gọi là máy tính bảng "mini". Dù kích thước màn hình chính xác chưa được tiết lộ, giới chuyên môn dự đoán thiết bị sẽ có màn hình khoảng 8,8 inch để cạnh tranh trực tiếp với các đối thủ như Lenovo Legion Tab Gen 5.

Việc chuyển sang kích thước nhỏ gọn giúp game thủ dễ dàng thao tác bằng hai tay trong thời gian dài mà không gây mỏi, đồng thời tăng tính linh động cho thiết bị. Đây là phân khúc mà người dùng đang rất mong chờ sự xuất hiện của những cấu hình phần cứng mạnh mẽ nhất.

Thông số iQoo Pad 6 Pro (Hiện tại) iQoo Gaming Mini (Tin đồn) Vi xử lý Snapdragon 8 Elite Gen 5 Snapdragon 8 Elite Gen 6 / Pro Kích thước màn hình 13,2 inch Dưới 9 inch (Dự kiến) Kiến trúc chip Tiêu chuẩn Oryon (2+3+3) Phân khúc Flagship cỡ lớn Gaming Mini

Lộ trình ra mắt dự kiến

Theo các báo cáo từ chuỗi cung ứng, mẫu máy tính bảng gaming mini này của iQoo có thể sẽ được trình làng vào nửa cuối năm 2026. Thời điểm này trùng khớp với sự kiện ra mắt dòng điện thoại iQoo 16, cho thấy đây sẽ là một phần trong hệ sinh thái sản phẩm cao cấp mới của hãng.

Mặc dù iQoo chưa đưa ra xác nhận chính thức, nhưng sự xuất hiện của một thiết bị gaming nhỏ gọn sử dụng chip Snapdragon thế hệ mới chắc chắn sẽ tạo nên sức hút lớn, đặc biệt là khi nhu cầu về máy tính bảng hiệu năng cao nhưng vẫn đảm bảo tính di động đang ngày càng tăng cao.