Rò rỉ Samsung Galaxy Tab S12 Ultra: Giữ lại tai thỏ, dùng chip Dimensity 9500, pin 11.600 mAh Hình ảnh render của bộ đôi Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra vừa rò rỉ, tiết lộ thiết kế tai thỏ, vi xử lý Dimensity 9500 cùng viên pin dung lượng 11.600 mAh.

Bộ đôi máy tính bảng cao cấp thế hệ mới của Samsung là Galaxy Tab S12+ và Galaxy Tab S12 Ultra vừa lộ diện trọn vẹn qua loạt ảnh render rò rỉ trước ngày ra mắt dự kiến vào tháng 9. Thế hệ tablet mới gây chú ý khi tiếp tục duy trì ngôn ngữ thiết kế viền siêu mỏng, giữ lại phần notch tai thỏ đặc trưng trên bản Ultra và nâng cấp hiệu năng mạnh mẽ với vi xử lý MediaTek Dimensity 9500.

Galaxy Tab S12 lộ ảnh render

Thiết kế duy trì nét đặc trưng với màn hình tai thỏ

Theo hình ảnh rò rỉ, Samsung lựa chọn giải pháp tối ưu thiết kế từ thế hệ tiền nhiệm thay vì thay đổi toàn bộ bộ khung. Cả hai phiên bản đều sở hữu phần viền màn hình được tinh gọt tối đa, mang lại không gian hiển thị rộng rãi cho người dùng.

Đáng chú ý, mẫu Galaxy Tab S12 Ultra vẫn trung thành với phần khuyết "tai thỏ" ở cạnh trên màn hình. Thiết kế này giúp tối ưu không gian chứa cụm camera selfie kép chất lượng cao, phục vụ tốt hơn nhu cầu gọi video và hội họp trực tuyến so với công nghệ camera ẩn dưới màn hình.

Các máy tính bảng mới của Samsung sẽ có viền màn hình siêu mỏng

Về khả năng hiển thị, Galaxy Tab S12+ được trang bị màn hình Dynamic AMOLED 2X kích thước 12.4 inch với tần số quét 120Hz mượt mà. Trong khi đó, phiên bản Galaxy Tab S12 Ultra sở hữu không gian hiển thị lên tới 14.6 inch. Cả hai thiết bị đi kèm bộ hình nền độc quyền lấy cảm hứng từ chữ "S" cách điệu trên nền tông màu xanh và tím năng động.

Cấu hình đỉnh cao với chip Dimensity 9500 và pin lên đến 11.600 mAh

Điểm thay đổi chiến lược trên dòng Galaxy Tab S12 nằm ở việc trang bị vi xử lý MediaTek Dimensity 9500. Con chip này hứa hẹn cải thiện vượt bậc hiệu năng đồ họa và tốc độ xử lý các tác vụ trí tuệ nhân tạo (AI), hoạt động mượt mà trên nền tảng giao diện One UI 9.

Galaxy Tab S12 sẽ sớm ra mắt trong thời gian tới

Để duy trì thời lượng sử dụng cho màn hình lớn và vi xử lý hiệu năng cao, Samsung đã nâng cấp dung lượng pin ấn tượng. Mẫu Tab S12+ tích hợp viên pin 10.600 mAh, còn biến thể Tab S12 Ultra đạt mức 11.600 mAh, đáp ứng nhu cầu làm việc và giải trí liên tục cả ngày.

Bảng so sánh thông số kỹ thuật dự kiến giữa Galaxy Tab S12+ và Tab S12 Ultra

Thông số Galaxy Tab S12+ Galaxy Tab S12 Ultra Màn hình 12.4 inch Dynamic AMOLED 2X, 120Hz 14.6 inch Dynamic AMOLED 2X, 120Hz Thiết kế màn hình Viền mỏng chuẩn Viền mỏng có notch tai thỏ Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 MediaTek Dimensity 9500 Dung lượng pin 10.600 mAh 11.600 mAh Hệ điều hành One UI 9 One UI 9 Tùy chọn màu sắc Xám, Bạc Xám, Bạc

Dòng tablet cao cấp mới của Samsung dự kiến sẽ chính thức lên kệ với hai sắc thái màu Xám và Bạc. Thông tin chi tiết về giá bán và ngày mở bán chính thức sẽ tiếp tục được cập nhật khi sản phẩm chính thức ra mắt.