Rò rỉ thiết kế bộ Lego Harry Potter Bộ Pháp Thuật 76476 với 3.491 chi tiết Bản phác thảo rò rỉ tiết lộ bộ Lego Harry Potter Bộ Pháp Thuật 76476 gồm 3.491 chi tiết, 14 minifigure và thiết kế 3 tầng, dự kiến ra mắt tháng 9/2026.

Cộng đồng hâm mộ Lego và thế giới phép thuật vừa đón nhận thông tin rò rỉ về mô hình Lego Harry Potter Bộ Pháp Thuật (Ministry of Magic) mang mã số 76476. Theo các nguồn tin uy tín trong cộng đồng sưu tầm, đây sẽ là một trong những bộ sản phẩm có quy mô lớn nhất từng được phát hành thuộc chủ đề Harry Potter, sở hữu 3.491 chi tiết cùng mức giá dự kiến 450 USD.

Thông tin đầu tiên về bộ Lego 76476 Ministry of Magic rò rỉ vào tháng 7/2026.

Kiến trúc 3 tầng tái hiện trọn vẹn không gian Bộ Pháp Thuật

Bản phác thảo rò rỉ từ tài khoản "unibricks" cho thấy mô hình được chia thành ba tầng riêng biệt, mô phỏng chi tiết cấu trúc không gian từ mặt đất xuống lòng đất của Bộ Pháp Thuật Anh Quốc:

Tầng trên cùng: Tái hiện khung cảnh góc phố London với lối vào là bốt điện thoại màu đỏ đặc trưng. Khu vực này đi kèm các nhân vật như Arthur Weasley và bà Figg.

Tái hiện khung cảnh góc phố London với lối vào là bốt điện thoại màu đỏ đặc trưng. Khu vực này đi kèm các nhân vật như Arthur Weasley và bà Figg. Tầng giữa: Khu vực sảnh lớn dưới lòng đất với đài phun nước, các dãy văn phòng làm việc và hệ thống lò sưởi thuộc Mạng Floo. Tầng này tập trung các nhân vật quan trọng gồm Dumbledore, Voldemort, Dolores Umbridge và Mad-Eye Moody.

Khu vực sảnh lớn dưới lòng đất với đài phun nước, các dãy văn phòng làm việc và hệ thống lò sưởi thuộc Mạng Floo. Tầng này tập trung các nhân vật quan trọng gồm Dumbledore, Voldemort, Dolores Umbridge và Mad-Eye Moody. Tầng dưới cùng: Bao gồm căn phòng ngầm và không gian được phỏng đoán là phòng xử án hoặc khu lưu trữ hồ sơ. Các nhân vật xuất hiện tại đây gồm bộ ba Harry, Ron, Hermione cùng nhân vật dự kiến là Sirius Black.

Quy mô ấn tượng và vị thế trong dòng sản phẩm Lego Harry Potter

Đáng chú ý, với số lượng 3.491 mảnh ghép, bộ 76476 sẽ đứng trong top 5 bộ Lego Harry Potter lớn nhất từ trước đến nay, xếp sau các mô hình biểu tượng như Lâu đài Hogwarts hay Hẻm Xéo (Diagon Alley). Mức giá 450 USD cũng đánh dấu sự nâng cấp vượt trội về độ chi tiết và quy mô so với phiên bản Bộ Pháp Thuật từng ra mắt năm 2022.

Thông số Chi tiết rò rỉ Mã sản phẩm 76476 Tên chủ đề Bộ Pháp Thuật (Ministry of Magic) Số chi tiết 3.491 mảnh ghép Số nhân vật (Minifigures) 14 nhân vật Giá bán dự kiến 450 USD Thời điểm ra mắt dự kiến Tháng 9/2026

Tuy nhiên, các nguồn tin cũng lưu ý rằng bản phác thảo hiện tại có thể chỉ phản ánh thiết kế của phiên bản thử nghiệm ban đầu. Lego hiện chưa đưa ra xác nhận chính thức về thông số kỹ thuật cũng như ngày mở bán chính thức của sản phẩm này.