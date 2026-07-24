Rò rỉ thông số iQOO Neo 11S: Pin 8.000mAh, màn hình 2K 144Hz và chip Dimensity 9500 iQOO Neo 11S vừa lộ diện thông số kỹ thuật với viên pin 8.000mAh, màn hình OLED 2K 144Hz, sạc 100W và vi xử lý Dimensity 9500 tối ưu cho game thủ.

Mẫu điện thoại iQOO Neo 11S vừa lộ diện các thông số kỹ thuật ấn tượng trước thời điểm ra mắt dự kiến vào tháng 8. Thông tin từ leaker Digital Chat Station cho thấy sản phẩm mới của thương hiệu thuộc vivo hướng tới phân khúc cận cao cấp với điểm nhấn về dung lượng pin khổng lồ, màn hình chất lượng cao và cấu hình tối ưu cho các tác vụ nặng.

Thông tin iQOO Neo 11S được tiết lộ trong rò rỉ mới

Màn hình 2K 144Hz và sức mạnh từ chip Dimensity 9500 hạ xung

Về khả năng hiển thị, iQOO Neo 11S được trang bị màn hình OLED dạng phẳng với độ phân giải 2K sắc nét, đi kèm tần số quét 144Hz. Thông số này giúp đảm bảo thao tác vuốt chạm mượt mà cùng độ chi tiết cao khi trải nghiệm các tựa game đồ họa nặng.

Về mặt hiệu năng, thiết bị dự kiến sử dụng một phiên bản hạ xung nhịp của vi xử lý Dimensity 9500 từ MediaTek. Việc điều chỉnh xung nhịp giúp hệ thống tối ưu hóa mức tiêu thụ năng lượng và kiểm soát nhiệt độ tốt hơn, giữ cho máy hoạt động ổn định trong thời gian dài chiến game liên tục.

Di động sắp ra mắt của vivo có cấu hình khá tốt

Dung lượng pin 8.000mAh, sạc nhanh 100W và chuẩn kháng nước IP68

Bên cạnh vi xử lý, điểm nhấn kỹ thuật quan trọng nhất trên iQOO Neo 11S nằm ở viên pin dung lượng lên tới 8.000mAh. Mức dung lượng này vượt trội so với tiêu chuẩn chung của các smartphone cùng phân khúc, đáp ứng nhu cầu sử dụng cường độ cao trong nhiều ngày mà không lo ngắt quãng.

Để rút ngắn thời gian nạp năng lượng cho viên pin lớn, thiết bị hỗ trợ công nghệ sạc nhanh công suất 100W. Ngoài ra, iQOO Neo 11S còn tích hợp cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình cho tốc độ phản hồi nhanh và khả năng kháng nước, kháng bụi đạt tiêu chuẩn IP68 cao cấp.

iQOO Neo 11S hứa hẹn cho hiệu năng tuyệt vời

Cấu hình bộ nhớ, ống kính nhiếp ảnh và giá bán dự kiến

Hệ thống camera trên iQOO Neo 11S kế thừa trang bị từ mẫu Neo 11 tiền nhiệm. Mặt sau chứa cụm camera kép gồm cảm biến chính 50 megapixel và cảm biến góc siêu rộng 8 megapixel. Phía trước máy trang bị camera selfie độ phân giải 16 megapixel phục vụ nhu cầu chụp ảnh cơ bản và gọi video.

iQOO Neo 11S là lựa chọn tuyệt vời trong thời gian tới

Về dung lượng lưu trữ, thiết bị cung cấp hai tùy chọn bộ nhớ RAM là 12GB và 16GB, đi kèm bộ nhớ trong 256GB hoặc 512GB, đáp ứng tốt khả năng đa nhiệm và không gian lưu trữ dữ liệu lớn.

Bảng tổng hợp thông số kỹ thuật dự kiến của iQOO Neo 11S

Thông số Chi tiết rò rỉ Màn hình OLED phẳng, độ phân giải 2K, tần số quét 144Hz Vi xử lý MediaTek Dimensity 9500 (phiên bản hạ xung) Dung lượng pin & Sạc 8.000mAh, sạc nhanh 100W Bộ nhớ RAM / ROM 12GB / 16GB RAM; 256GB / 512GB bộ nhớ trong Camera sau 50MP (chính) + 8MP (góc siêu rộng) Camera trước 16MP Bảo mật & Độ bền Cảm biến vân tay siêu âm dưới màn hình, chuẩn kháng nước IP68 Màu sắc dự kiến Trắng (Light White), Đen (Shadow Black), Wind Chaser Giá bán dự kiến Khoảng 3.000 Nhân dân tệ (~10.190.000 VNĐ)

Sản phẩm dự kiến đi kèm ba màu sắc gồm Trắng (Light White), Đen (Shadow Black) và phiên bản phối màu Wind Chaser. Mức giá khởi điểm tại thị trường Trung Quốc ước tính khoảng 3.000 Nhân dân tệ (tương đương 10,19 triệu đồng). Sau khi ra mắt iQOO Neo 11S vào tháng 8, thương hiệu này dự kiến tiếp tục giới thiệu dòng flagship iQOO 16 vào giai đoạn tháng 9 hoặc tháng 10, cùng mẫu iQOO Neo 12 trong giai đoạn cuối năm.