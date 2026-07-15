Rò rỉ thông tin Assassin's Creed Codename Hexe: Giá bán từ 70 USD và bối cảnh săn phù thủy Assassin's Creed Codename Hexe lộ diện mức giá, các phiên bản đặt trước và cơ chế gameplay tuyến tính mới lạ, dự kiến sẽ ra mắt cộng đồng game thủ vào giữa năm 2027.

Assassin's Creed: Codename Hexe, dự án được kỳ vọng mang đến làn gió mới cho dòng game sát thủ của Ubisoft, vừa trở thành tâm điểm chú ý sau hàng loạt thông tin rò rỉ quan trọng. Từ mức giá niêm yết, các phiên bản đặc biệt đến những thay đổi táo bạo trong cấu trúc bản đồ, dự án này hứa hẹn sẽ là một trải nghiệm đen tối và khác biệt nhất từ trước đến nay.

Banner quảng bá cho dự án Assassin's Creed: Codename Hexe từ Ubisoft.

Chi tiết giá bán và các phiên bản đặt trước

Theo báo cáo từ RogueTX, một nguồn tin rò rỉ trong ngành, Ubisoft sẽ áp dụng chiến lược định giá tương tự như tựa game Assassin's Creed Shadows. Trò chơi dự kiến sẽ có mặt trên các nền tảng PS5, Xbox và PC. Đáng chú ý, người dùng Steam có thể sẽ tiếp tục gặp lại công nghệ chống gian lận Denuvo vốn thường gây tranh luận về hiệu năng phần cứng.

Phiên bản Giá dự kiến (USD) Standard Edition 69,99 Deluxe Edition 89,99 Collector’s Edition 119,99

Cấu trúc thế giới và cơ chế Gameplay mới

Khác với thế giới mở rộng lớn của các phiên bản gần đây, Codename Hexe được cho là sẽ đi theo hướng tuyến tính hơn. Thế giới trong game dù vẫn có quy mô lớn nhưng được chia thành ba khu vực chính bao gồm: các tiền đồn trong rừng sâu, làng mạc và thị trấn. Điều này giúp đội ngũ phát triển tại Ubisoft Montreal tập trung sâu hơn vào cốt truyện và bầu không khí ám ảnh của trò chơi.

Một trong những điểm nhấn kỹ thuật đáng chú ý là sự trở lại của "Hệ thống nỗi sợ" (Fear System), từng xuất hiện trong bản mở rộng Jack the Ripper của phiên bản Syndicate. Cơ chế này cho phép nhân vật chính, được xác định là một phụ nữ tên Anika, sử dụng các kỹ năng để khiến kẻ thù hoảng loạn, bỏ chạy hoặc làm gián đoạn đòn tấn công. Yếu tố lén lút (stealth) cũng được đẩy lên cao trào khi các nhân vật phụ (NPC) được thiết lập để trở nên nhạy bén và dễ nghi ngờ hơn trước các hành động của người chơi.

Bối cảnh lịch sử và thời điểm ra mắt

Mặc dù Ubisoft chưa xác nhận ngày phát hành chính thức, các chuyên gia như Tom Henderson dự đoán game sẽ ra mắt vào năm 2027. Nguồn tin từ RogueTX thậm chí còn đưa ra mốc thời gian cụ thể là tháng 6/2027, dù đây có thể chỉ là một ngày giả định trên hệ thống.

Về bối cảnh, đoạn teaser công bố năm 2022 gợi mở về một thời kỳ đen tối liên quan đến các cuộc săn phù thủy tại Đế quốc La Mã Thần thánh vào thế kỷ 17. Nhiều người hâm mộ tin rằng họ đã tìm thấy manh mối về địa điểm này thông qua hình ảnh một tòa nhà có kiến trúc tương đồng với Nhà thờ Würzburg tại Đức trong các đoạn mã rò rỉ gần đây. Đây vốn là nơi từng diễn ra những cuộc săn phù thủy tàn khốc nhất trong lịch sử nhân loại.

Dù các thông tin trên hiện vẫn dừng lại ở mức tin đồn, nhưng chúng cho thấy một hướng đi táo bạo của Ubisoft trong việc làm mới thương hiệu Assassin's Creed vốn đã quá quen thuộc với phong cách hành động thế giới mở.