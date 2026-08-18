Rò rỉ video Galaxy S26 FE: Cụm camera Ambient Island độc đáo cùng vi xử lý 3nm mạnh mẽ Video trải nghiệm Galaxy S26 FE hé lộ cụm camera Ambient Island mới lạ, chip Exynos 2500 sản xuất trên tiến trình 3nm cùng tính năng chống rung Horizon Lock.

Video trải nghiệm thực tế của Samsung Galaxy S26 FE vừa bất ngờ xuất hiện trên mạng xã hội, mang đến cái nhìn toàn diện về ngôn ngữ thiết kế mới cùng hàng loạt thông số kỹ thuật hứa hẹn. Dù chưa đến thời điểm ra mắt chính thức, mẫu smartphone thuộc phân khúc cận cao cấp này đã thu hút sự chú ý nhờ sự lột xác về ngoại hình và những nâng cấp công nghệ đáng chú ý.

Thiết kế cụm camera Ambient Island tạo nét nhận diện riêng

Đoạn video rò rỉ từ tài khoản TikTok @SamsungCentralSquare phô diễn phiên bản Galaxy S26 FE màu xanh lam. Điểm khác biệt lớn nhất về mặt thiết kế nằm ở mặt lưng với cụm camera mang tên "Ambient Island". Khác với thế hệ tiền nhiệm vốn đặt các ống kính riêng lẻ trực tiếp trên mặt lưng, Galaxy S26 FE gom các cảm biến vào một module hình viên thuốc nhô cao nhẹ, đồng thời làm phẳng bề mặt các lỗ khoét camera.

Galaxy S26 FE lộ video trải nghiệm thực tế

Thay đổi này giúp dòng Fan Edition tạo dựng nhận diện thương hiệu rõ ràng, phân biệt với kiểu dáng thiết kế của hai mẫu flagship Galaxy S26 và S26+. Bên cạnh điểm nhấn ở cụm camera, tổng thể thân máy và phần khung viền vẫn duy trì nét tối giản, hiện đại đặc trưng.

Cấu hình nâng cấp với vi xử lý 3nm và hệ điều hành One UI 9

Bên cạnh diện mạo mới, Galaxy S26 FE ghi nhận bước nhảy vọt về mặt phần cứng khi trang bị con chip Exynos 2500 được sản xuất trên tiến trình 3nm. Việc chuyển đổi từ tiến trình 4nm của Exynos 2400 trên thế hệ trước giúp thiết bị tối ưu hóa hiệu suất xử lý cũng như khả năng tiết kiệm điện năng trong quá trình vận hành.

Ảnh render của Galaxy S26 FE

Về khả năng hiển thị, mẫu smartphone này sở hữu màn hình AMOLED kích thước 6.7 inch với tần số quét 120Hz. Máy được trang bị dung lượng RAM 8GB đi kèm hai tùy chọn bộ nhớ trong 128GB hoặc 256GB. Cung cấp năng lượng cho hệ thống là viên pin dung lượng 4,900mAh, hỗ trợ công nghệ sạc nhanh có dây với công suất 45W.

Trải nghiệm quay chụp hỗ trợ công nghệ Horizon Lock

Hệ thống máy ảnh phía sau của Galaxy S26 FE bao gồm cảm biến chính 50MP, ống kính góc siêu rộng 12MP và camera tele 8MP. Mặt trước máy tích hợp camera selfie độ phân giải 12MP. Về phần mềm, thiết bị chạy giao diện One UI 9 dựa trên nền tảng Android 17, tích hợp sẵn bộ công cụ Galaxy AI hỗ trợ xử lý hình ảnh và quét tài liệu.

Ốp lưng Galaxy S26 FE

Đáng chú ý, tính năng chống rung Horizon Lock đã được đưa xuống dòng máy này. Đây là thuật toán ổn định hình ảnh bằng phần mềm giúp giữ đường chân trời và khung hình video luôn cân bằng, ngay cả khi người dùng xoay hoặc nghiêng thiết bị trong lúc di chuyển.

Thời điểm ra mắt dự kiến

Theo các thông tin rò rỉ, Galaxy S26 FE nhiều khả năng sẽ chính thức được giới thiệu vào tuần đầu tiên của tháng 9. Thời điểm này phù hợp với chu kỳ ra mắt các sản phẩm dòng Fan Edition định kỳ của Samsung vào giai đoạn cuối mùa hè. Với việc nâng cấp toàn diện từ ngôn ngữ thiết kế Ambient Island, vi xử lý 3nm cho đến các tính năng phần mềm cao cấp, Galaxy S26 FE sẽ là phương án cạnh tranh đáng chú ý trên thị trường khi chính thức chào bán.