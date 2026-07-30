Rò rỉ Xiaomi Redmi K100 Pro trang bị chip Snapdragon 8 Elite Gen 5 và pin 9.000mAh Xiaomi Redmi K100 Pro xuất hiện trên Geekbench V6 với Snapdragon 8 Elite Gen 5, RAM 16GB, màn hình OLED 185Hz cùng viên pin dung lượng 9.000mAh.

Một mẫu điện thoại thông minh mới của Xiaomi mang mã hiệu "M511CD" vừa lộ diện trên cơ sở dữ liệu Geekbench V6. Theo nguồn tin từ tài khoản Smart Pikachu trên mạng xã hội Weibo, thiết bị này nhiều khả năng chính là Redmi K100 Pro, mẫu smartphone dự kiến sẽ được giới thiệu tại sự kiện ChinaJoy 2026.

The Redmi K90 Max.

Cấu hình vi xử lý và điểm số hiệu năng Geekbench V6

Dữ liệu từ Geekbench V6 xác nhận thiết bị được trang bị vi xử lý hàng đầu Snapdragon 8 Elite Gen 5. Con chip này sở hữu cấu trúc nhân gồm 2 nhân hiệu năng cao đạt xung nhịp 4,61 GHz và 6 nhân tiết kiệm điện chạy ở mức 3,63 GHz. Đây cũng là dòng chipset xuất hiện trên các mẫu điện thoại cao cấp khác như Xiaomi 17 Ultra hay Oppo Find X9 Ultra.

Phiên bản thử nghiệm được trang bị dung lượng RAM 16GB và vận hành trên hệ điều hành Android 16. Trong bài kiểm tra hiệu năng, máy đạt 3.429 điểm ở bài thử nghiệm đơn nhân và 10.461 điểm ở bài thử nghiệm đa nhân CPU.

Geekbench listing of the alleged Redmi K100 Pro.

Thông số kỹ thuật dự kiến của Redmi K100 Pro

Bên cạnh vi xử lý mạnh mẽ, các thông tin rò rỉ trước đó còn chỉ ra rằng Redmi K100 Pro sẽ được tích hợp màn hình OLED với tần số quét lên tới 185Hz. Thiết bị dự kiến sở hữu viên pin dung lượng lớn khoảng 9.000mAh cùng hệ thống camera với cảm biến chính độ phân giải 200MP.

Thông số Thông tin rò rỉ Vi xử lý (CPU) Snapdragon 8 Elite Gen 5 (2 nhân 4,61 GHz + 6 nhân 3,63 GHz) Dung lượng RAM 16GB Hệ điều hành Android 16 Điểm Geekbench V6 Đơn nhân: 3.429 | Đa nhân: 10.461 Màn hình OLED, tần số quét 185Hz Dung lượng pin Khoảng 9.000mAh Camera chính 200MP

Bên cạnh thông tin về Redmi K100 Pro, dữ liệu rò rỉ cũng ghi nhận sự xuất hiện của máy tính bảng Xiaomi Pad 8s Pro sử dụng chipset Xring O3.