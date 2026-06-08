Roberto De Zerbi và cuộc cách mạng 237 triệu bảng tái thiết Tottenham Hotspur Từ bờ vực thảm họa Ngoại hạng Anh, Roberto De Zerbi dùng bản năng cá mập tái thiết Tottenham Hotspur với chiến dịch chuyển nhượng kỷ lục 237 triệu bảng.

Chỉ trong vòng 4 tháng, Roberto De Zerbi đã biến bầu không khí u ám tại Tottenham Hotspur thành một đại công trường rực rỡ niềm tin. Bằng khoản chi kỷ lục 237 triệu bảng cùng tác phong đàm phán sòng phẳng, quyết đoán như một "con cá mập", chiến lược gia người Ý đang từng bước đặt nền móng cho một vương triều mới tại Bắc London sau mùa giải thảm họa.

De Zerbi đang nỗ lực để tạo ra một kỷ nguyên mới tại Tottenham.

Từ câu hỏi cay đắng đến sự tái sinh ở Sydney

Bốn tháng trước, phòng thay đồ của Tottenham tại sân Stadium of Light tràn ngập sự tuyệt vọng. Trận thua 0-1 trước Sunderland – thất bại đầu tiên dưới thời Roberto De Zerbi – đẩy câu lạc bộ vào cuộc khủng hoảng nghiêm trọng. Trong khoảnh khắc đen tối đó, De Zerbi từng cay đắng lên tiếng: "Chúng ta đã qua đời rồi sao?". Đó là phát súng mở màn cho chuỗi 7 trận đấu sinh tử giúp Spurs trụ lại thành công với Ngoại hạng Anh.

Bên cạnh viễn cảnh u uất mùa trước, không khí trong chuyến du đấu tiền mùa giải tại Sydney hiện tại lại mang sắc thái hoàn toàn trái ngược. Thay cho sự sợ hãi là nụ cười, những cuộc trò chuyện thoải mái và tinh thần đoàn kết cao độ. Tottenham từng đứng thứ 17 ở Ngoại hạng Anh mùa trước dưới thời HLV Ange Postecoglou dù đoạt chức vô địch Europa League, nhưng giờ đây tâm lý buông xông đã hoàn toàn bị xóa bỏ.

'Bản năng cá mập' trên thị trường chuyển nhượng 237 triệu bảng

Không chỉ cải thiện tinh thần tập thể, De Zerbi còn thể hiện tham vọng lớn thông qua ngân sách chuyển nhượng kỷ lục 237 triệu bảng. Nhà cầm quân người Ý thừa nhận ông luôn biến thành một "con cá mập" trên bàn đàm phán – quyết đoán, nhanh gọn và không để đối thủ lật ngược thế cờ. Nhờ đó, Spurs đã đánh bại cả Manchester United lẫn Manchester City để sở hữu những mục tiêu hàng đầu.

HLV De Zerbi trực tiếp thuyết phục Sandro Tonali gia nhập Tottenham Hotspur.

Hai bản hợp đồng đắt giá nhất bao gồm tiền vệ Sandro Tonali từ Newcastle với giá 100 triệu bảng và Mateus Fernandes từ West Ham với giá 85 triệu bảng. Ngoài ra, danh sách tân binh còn có những cái tên chất lượng như Jan Paul van Hecke, Andrew Robertson và thủ thành Martin Dubravka.

Sự chân thành của De Zerbi chính là vũ khí chiến lược. Ông trực tiếp gọi điện cho Tonali ngay sau ngày Spurs trụ hạng thành công và bay sang Brescia để gặp mặt. Với gia đình Fernandes, chiến lược gia này không ngần ngại hứa sẽ trở thành "người cha thứ hai" chăm sóc tài năng trẻ người Bồ Đào Nha tại Anh. Những hành động đó đã giúp De Zerbi đặt nền móng cho mục tiêu "xây dựng vương triều 5 mùa giải".

Cải tổ bộ máy và kỷ luật thép trong phòng thay đồ

Song song với các thương vụ bom tấn, Tottenham cũng tái cấu trúc thượng tầng. Tân Giám đốc điều hành Vinai Venkatesham và Giám đốc kỹ thuật Johan Lange đang vận hành bộ máy vô cùng nhịp nhàng. Sự bổ sung Rafi Moersen cùng Dan Lewindon từ City Football Group hứa hẹn tối ưu hóa công tác y tế và giảm thiểu rủi ro chấn thương cho các cầu thủ.

Dù nhận được khoản hỗ trợ 100 triệu bảng từ gia đình Lewis, De Zerbi khẳng định ông không gặp áp lực tài chính vì luôn chi tiêu cẩn trọng như tiền của chính mình. Bên cạnh đó, ông thiết lập văn hóa kỷ luật nghiêm khắc khi tuyên bố sẵn sàng để các ngôi sao như Cristian Romero hay Guglielmo Vicario ra đi nếu họ không còn muốn gắn bó, đồng thời loại bỏ ngay lập tức những cá nhân mang tư tưởng tiêu cực.

Nhìn chung, hành trình lột xác từ đống đổ nát ở Sunderland đến diện mạo mới tại Sydney khẳng định tầm ảnh hưởng sâu sắc của Roberto De Zerbi. Tottenham Hotspur đang dần mang bản sắc của chính HLV trưởng: bản lĩnh, sắc bén và đầy khát vọng chinh phục những đỉnh cao mới.