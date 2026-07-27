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    Robosen ra mắt Fallen Leader Optimus Prime G1: Robot biến hình kỷ niệm 40 năm giá 1.400 USD

    Tuệ Nhân27/07/2026 06:07

    Robosen vừa giới thiệu phiên bản robot Fallen Leader Optimus Prime G1 giới hạn nhân kỷ niệm 40 năm phim Transformers 1986, tích hợp 27 động cơ servo.

    Hãng công nghệ Robosen vừa chính thức ra mắt mẫu robot mới thuộc dòng flagship Transformers mang tên Robosen Fallen Leader Optimus Prime G1. Đây là phiên bản sản xuất giới hạn nhằm kỷ niệm 40 năm công chiếu bộ phim hoạt hình kinh điển The Transformers: The Movie (1986), tái hiện lại khoảnh khắc hy sinh của thủ lĩnh nhóm Autobot.

    Robosen Fallen Leader Optimus Prime G1
    The Robosen Fallen Leader Optimus Prime won't ship until December 2026.

    Thiết kế mang dấu ấn trận chiến đặc trưng

    Trái ngược với phối màu đỏ - xanh truyền thống của nhân vật Optimus Prime, phiên bản Fallen Leader khoác lên mình tông màu xám - đen u tối. Bề mặt mô hình được hoàn thiện tỉ mỉ với nhiều vết tổn hại do chiến tranh như các vết nứt, vết cháy xém, dấu đạn bắn và các vết xước chi tiết.

    Bên cạnh tạo hình ấn tượng, sản phẩm còn tích hợp giọng nói gốc của Peter Cullen, diễn viên lồng tiếng huyền thoại cho nhân vật Optimus Prime trong bộ phim năm 1986.

    Nền tảng phần cứng và khả năng tự động biến hình

    Về mặt kỹ thuật, Robosen Fallen Leader Optimus Prime G1 được trang bị hệ thống phần cứng phức tạp bao gồm 50 vi xử lý điều khiển và 27 động cơ servo cao cấp. Hệ thống này cho phép mô hình thực hiện khả năng tự động chuyển đổi giữa dạng robot và dạng phương tiện xe tải một cách mượt mà.

    Thiết bị hỗ trợ hơn 50 lệnh điều khiển bằng giọng nói khác nhau. Người dùng có thể trực tiếp ra lệnh cho robot thực hiện các thao tác như "convert" (chuyển dạng) hay "attack" (tấn công).

    Robosen Fallen Leader Optimus Prime G1 dạng xe tải

    Khả năng điều khiển phần mềm và kết nối hệ sinh thái

    Thông qua ứng dụng di động kết nối với robot, người sở hữu có thể tải về các động tác mới, mở khóa những tính năng ẩn và thực hiện cập nhật phần mềm định kỳ. Đối với người dùng muốn tùy biến sâu hơn, phần mềm Robosen Studio trên máy tính PC cung cấp công cụ lập trình các chuỗi chuyển động và kịch bản chiến đấu riêng biệt.

    Đáng chú ý, robot này có khả năng đồng bộ hóa chuyển động và hội thoại với các sản phẩm khác thuộc dòng flagship của Robosen như Flagship Megatron và Flagship Bumblebee để tái hiện lại các trận chiến. Tuy nhiên, nhà sản xuất xác nhận sản phẩm không tương thích với bộ phụ kiện Elite Optimus Prime Trailer Kit.

    Thông tin giá bán và thời gian phát hành

    Robosen Fallen Leader Optimus Prime G1 có giá niêm yết là 1.399 USD (khoảng 35,5 triệu đồng). Trong thời gian diễn ra chương trình đặt hàng trước kết thúc vào ngày 25/08/2026, sản phẩm được áp dụng mức giá ưu đãi giảm còn 400 USD. Phiên bản này chỉ được phát hành giới hạn 1.000 đơn vị tại khu vực Bắc Mỹ, dự kiến thời gian giao hàng sẽ bắt đầu từ tháng 12/2026.

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      Khoa học - công nghệ
      Robosen ra mắt Fallen Leader Optimus Prime G1: Robot biến hình kỷ niệm 40 năm giá 1.400 USD
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