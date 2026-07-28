Rockstar áp đặt khóa vùng mã tải GTA 6 trên PS5, game thủ Xbox không bị ảnh hưởng Rockstar Games xác nhận mã tải đĩa bán lẻ GTA 6 trên PS5 sẽ bị khóa vùng nghiêm ngặt, trong khi người chơi Xbox Series X|S không bị áp đặt hạn chế này.

Rockstar Games vừa chính thức xác nhận các mã tải xuống (download code) bán lẻ của tựa game Grand Theft Auto VI (GTA 6) trên hệ máy PlayStation 5 (PS5) sẽ bị áp đặt cơ chế khóa vùng (region-lock) nghiêm ngặt. Điều này đồng nghĩa với việc người chơi PS5 bắt buộc phải sở hữu tài khoản PlayStation Network (PSN) trùng khớp với quốc gia hoặc khu vực phát hành mã code. Trái lại, người chơi trên hệ máy Xbox Series X|S sẽ hoàn toàn không gặp phải rào cản kỹ thuật này.

GTA 6 takes places in Vice City

Cơ chế khóa vùng mã tải GTA 6 trên PlayStation 5

Theo thông báo từ nhà phát hành, Grand Theft Auto VI sẽ không phát hành đĩa game vật lý truyền thống khi chính thức ra mắt vào ngày 19/11/2026. Thay vào đó, các phiên bản đĩa bán lẻ tại cửa hàng sẽ chỉ bao chứa mã kích hoạt tải về kỹ thuật số.

Đáng chú ý, cơ chế khóa vùng trên PS5 sẽ gây ra không ít trở ngại cho những người chơi có thói quen mua game nhập khẩu hoặc sở hữu tài khoản PSN đăng ký ở quốc gia khác với nơi sinh sống hiện tại. Do Sony không hỗ trợ tính năng chuyển đổi khu vực cho tài khoản PSN sẵn có, việc mua nhầm mã kích hoạt khác vùng sẽ khiến người dùng không thể nhập mã vào hệ thống.

Phân chia khu vực mã kích hoạt và quy định đặc thù

Rockstar Games nhóm các mã tải xuống trên PlayStation 5 theo từng thị trường khu vực riêng biệt. Người dùng cần lưu ý đối chiếu chính xác trước khi mua:

Bắc Mỹ: Áp dụng cho Mỹ và Canada.

Áp dụng cho Mỹ và Canada. Châu Âu: Áp dụng tại Anh, Ireland, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Áo, Thụy Sĩ và các quốc gia châu Âu được hỗ trợ.

Áp dụng tại Anh, Ireland, Pháp, Đức, Ý, Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Hà Lan, Bỉ, Áo, Thụy Sĩ và các quốc gia châu Âu được hỗ trợ. Nhật Bản: Chỉ áp dụng tại thị trường Nhật Bản. Do quy định pháp lý nội địa, mã sản phẩm tại thị trường này sẽ hết hạn sau 170 ngày kể từ mốc phát hành 19/11/2026.

Chỉ áp dụng tại thị trường Nhật Bản. Do quy định pháp lý nội địa, mã sản phẩm tại thị trường này sẽ hết hạn sau 170 ngày kể từ mốc phát hành 19/11/2026. Châu Á: Áp dụng tại Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan và các thị trường châu Á được hỗ trợ.

Áp dụng tại Hồng Kông, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Philippines, Hàn Quốc, Đài Loan và các thị trường châu Á được hỗ trợ. Mỹ Latinh: Bao gồm Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Peru và các quốc gia LATAM được hỗ trợ.

Bao gồm Mexico, Brazil, Argentina, Chile, Colombia, Peru và các quốc gia LATAM được hỗ trợ. Châu Đại Dương: Áp dụng cho Úc và New Zealand.

Lợi thế linh hoạt của người chơi Xbox Series X|S

Bên cạnh rào cản trên hệ máy của Sony, mã kích hoạt GTA 6 dành cho Xbox Series X|S hoàn toàn không bị rào cản bởi vùng địa lý. Người dùng hệ máy của Microsoft không cần lo lắng về việc khu vực mua mã có khớp với quốc gia đăng ký trên tài khoản hay không.

Sự khác biệt về chính sách này giúp người chơi Xbox Series X|S có nhiều lựa chọn hơn khi mua sắm, dễ dàng tận dụng các đợt khuyến mãi theo khu vực hoặc đặt mua sản phẩm từ các cửa hàng bán lẻ trực tuyến ở nước ngoài mà không lo ngại rủi ro không kích hoạt được game.