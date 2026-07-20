Rodri đoạt Quả bóng Vàng World Cup 2026: Sánh ngang huyền thoại Franz Beckenbauer Thủ quân Rodri đi vào lịch sử sau khi giúp Tây Ban Nha đăng quang World Cup 2026, trở thành cầu thủ thứ hai ẵm trọn bộ danh hiệu cao quý nhất thế giới bóng đá.

Rodri chính thức bước vào ngôi đền của những huyền thoại vĩ đại nhất lịch sử bóng đá thế giới. Không chỉ dừng lại ở chức vô địch EURO và Champions League, tiền vệ thuộc biên chế Manchester City vừa hoàn tất bộ sưu tập danh hiệu vô tiền khoáng hậu khi dẫn dắt đội tuyển Tây Ban Nha lên ngôi vương tại World Cup 2026. Với màn trình diễn thượng thặng xuyên suốt giải đấu, anh đã được vinh danh là Cầu thủ xuất sắc nhất giải (Quả bóng Vàng World Cup).

Sự thống trị tuyệt đối của "nhịp đập" tuyến giữa

Trong lịch sử, bóng đá thế giới đã chứng kiến nhiều tiền vệ trụ lừng danh, nhưng chưa một ai đạt được vinh quang tột đỉnh và toàn diện như Rodri. Anh không chỉ là người cầm trịch lối chơi mà còn là điểm tựa tinh thần trong vai trò thủ quân của nhà tân vô địch thế giới. Sự hiện diện của Rodri giúp tuyến giữa Tây Ban Nha áp đảo hoàn toàn mọi đối thủ, tạo nên một hệ thống phòng ngự từ xa kiên cố khiến đội bóng xứ đấu bò chỉ để lọt lưới duy nhất 1 bàn trong cả kỳ đại hội.

Để giành được danh hiệu cá nhân cao quý này, Rodri đã vượt qua Lionel Messi – người đã ghi tới 8 bàn thắng để đưa Argentina lọt vào trận chung kết. Đáng chú ý, Rodri cũng là cầu thủ duy nhất trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha giành giải Cầu thủ xuất sắc nhất tại hai giải đấu quốc tế lớn liên tiếp (EURO 2024 và World Cup 2026).

Rodri trở thành tiền vệ trụ hiếm hoi trong lịch sử giành được vinh quang tột đỉnh ở cả cấp độ CLB lẫn đội tuyển quốc gia.

Tái lập kỳ tích của "Hoàng đế" Beckenbauer

Chiến thắng này đưa Rodri trở thành người thứ 11 trong lịch sử sở hữu cả ba danh hiệu: World Cup, Champions League và Quả bóng Vàng (Ballon d'Or). Tuy nhiên, nếu xét ở cấp độ vĩ mô hơn, Rodri đã vươn tới một cột mốc mà trước đó chỉ duy nhất huyền thoại người Đức Franz Beckenbauer làm được: Vô địch EURO, Champions League, đoạt Quả bóng Vàng và đăng quang World Cup với tư cách thủ quân.

Sự tương đồng giữa Rodri và "Hoàng đế" nằm ở khả năng điều tiết trận đấu và tư duy chiến thuật vượt thời đại. Trong khi Beckenbauer định nghĩa lại vai trò Libero, Rodri đang nâng tầm vị trí tiền vệ mỏ neo trở thành linh hồn của một tập thể chiến thắng.

Dàn sao Tây Ban Nha thống trị các hạng mục giải thưởng cá nhân tại World Cup 2026.

Tây Ban Nha thâu tóm các giải thưởng cá nhân

Bên cạnh danh hiệu của Rodri, các giải thưởng cá nhân khác cũng phác họa nên một kỳ World Cup rực rỡ của bóng đá Tây Ban Nha. Lionel Messi nhận Quả bóng Bạc, trong khi Kylian Mbappe (Pháp) nhận Quả bóng Đồng. Dù không thể bảo vệ ngôi vương, Mbappe vẫn giành danh hiệu Chiếc giày Vàng với thành tích ghi bàn ấn tượng, xếp trên Messi và Jude Bellingham (Anh).

Giải thưởng Cầu thủ Thành tích nổi bật Quả bóng Vàng Rodri (TBN) Thủ quân nhà vô địch, kiểm soát tuyến giữa tuyệt đối Găng tay Vàng Unai Simon (TBN) 6/7 trận giữ sạch lưới, chỉ lọt lưới 1 bàn Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất Pau Cubarsi (TBN) Trụ cột hàng thủ khi mới ở độ tuổi teen Chiếc giày Vàng Kylian Mbappe (Pháp) Vua phá lưới giải đấu

Sự thống trị của Tây Ban Nha còn được khẳng định qua danh hiệu Găng tay Vàng của Unai Simon, người đã giữ sạch lưới 6 trên 7 trận đấu. Trong khi đó, tài năng trẻ Pau Cubarsi cũng được vinh danh là Cầu thủ trẻ xuất sắc nhất, hứa hẹn một tương lai tiếp tục thống trị của La Roja trong nhiều năm tới.