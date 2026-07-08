Rodri từ chối Real Madrid để gia nhập Barcelona: Thương vụ quay xe hè 2026 Tiền vệ vô địch World Cup 2026 quyết định từ chối đề nghị hấp dẫn từ Real Madrid để chọn Barcelona nhằm khỏa lấp vị trí của Frenkie de Jong.

Cuộc đua giành chữ ký của Rodri – tiền vệ trung tâm xuất sắc nhất World Cup 2026 – đã kết thúc bằng một bước ngoặt bất ngờ. Dù Real Madrid từng tiến rất gần đến thỏa thuận sau hai tuần đàm phán, ngôi sao thuộc biên chế Manchester City đã quyết định khước từ đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha để gia nhập Barcelona trong kỳ chuyển nhượng hè 2026.

Rodri sắp quay xe với Real để chọn Barca. (Ảnh: Marca)

Hai tuần đàm phán và sự lịch thiệp từ Real Madrid

Theo thông tin từ Cadena SER, đại diện của Rodri là ông Pablo Barquero xác nhận Real Madrid đã gửi một đề nghị rất giá trị. Các cuộc thương thảo chính thức bắt đầu chỉ ít ngày sau khi Rodri cùng đội tuyển Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới tại World Cup 2026.

Ký giả Anton Meana tiết lộ trên chương trình El Larguero rằng ban lãnh đạo Los Blancos, từ Chủ tịch đến Giám đốc điều hành, đều thể hiện sự tôn trọng tối đa dành cho tiền vệ 30 tuổi trong suốt quá trình tiếp xúc. Cả Rodri lẫn người đại diện đều đánh giá cao phong thái làm việc chuyên nghiệp của đội chủ sân Bernabeu. Tuy nhiên, quyết định cuối cùng lại nghiêng về phía đại kình địch xứ Catalan.

Tác động từ chấn thương của De Jong và dự án tại Camp Nou

Được biết, Rodri đã chủ động gọi điện cho ban lãnh đạo Real Madrid vào cuối ngày thứ Năm để trực tiếp thông báo quyết định và gửi lời cảm ơn tới đội bóng. Lý do then chốt khiến cục diện thay đổi xuất phát từ biến động nhân sự đột ngột tại Barcelona.

Đội bóng xứ Catalan buộc phải tăng tốc trên thị trường chuyển nhượng sau khi nhận tin xấu về Frenkie de Jong. Tiền vệ người Hà Lan đối mặt với nguy cơ phải lên bàn mổ và nghỉ thi đấu dài hạn. HLV Hansi Flick lập tức yêu cầu bổ sung một "nhạc trưởng" đẳng cấp thế giới để giữ nhịp cho tuyến giữa, và Rodri trở thành ưu tiên hàng đầu.

Hụt Rodri là đòn giáng mạnh vào tham vọng của Real Madrid. (Ảnh: Getty Images)

Bên cạnh yếu tố chuyên môn, cơ hội tái hợp với dàn đồng đội vừa cùng anh xưng vương thế giới trong màu áo tuyển Tây Ban Nha như Lamine Yamal, Gavi, Pedri và Dani Olmo đã thuyết phục Rodri gật đầu với dự án của Barcelona.

Bài toán tuyến giữa chưa có lời giải của Real Madrid

Việc bỏ lỡ Rodri mang lại sự tiếc nuối lớn cho Real Madrid. Trong cùng ngày, đội bóng Hoàng gia đã chính thức thông báo chiêu mộ tân binh Yan Diomande và gia hạn hợp đồng với Vinicius Jr đến năm 2032. Mặc dù vậy, khoảng trống ở vị trí tiền vệ tổ chức lối chơi – vấn đề tồn tại suốt hai mùa giải qua – vẫn chưa thể khỏa lấp.

Barcelona hiện khẩn trương tiến hành đàm phán mức phí chuyển nhượng với Manchester City. Dù hợp đồng không có điều khoản giải phóng, sự đồng thuận từ phía Rodri giúp Barca tự tin mức giá khoảng 50-60 triệu euro sẽ đủ để hoàn tất thương vụ bom tấn này.