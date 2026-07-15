Rodri và Dani Olmo rực sáng, Tây Ban Nha hạ Pháp 2-0 để vào chung kết World Cup 2026 Với sự điều tiết thượng hạng của Rodri và sự tinh tế từ Dani Olmo, La Roja đã vô hiệu hóa hoàn toàn hàng công của tuyển Pháp để ghi tên mình vào trận đấu cuối cùng của ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh.

Tây Ban Nha đã chính thức ghi tên mình vào trận chung kết World Cup 2026 sau một màn trình diễn mang tính biểu tượng của bóng đá kiểm soát. Chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Pháp không chỉ phản ánh tỷ số trên bảng điện tử, mà còn là sự khẳng định về ưu thế tuyệt đối của hệ thống chiến thuật mà Luis de la Fuente đang xây dựng.

Rodri và nghệ thuật kiểm soát trung tuyến

Nếu có một hình ảnh tóm gọn sự vượt trội của Tây Ban Nha, đó chính là Rodri. Chủ nhân Quả bóng vàng 2024 một lần nữa chứng minh tại sao anh là tiền vệ hay nhất thế giới hiện tại. Rodri không chỉ đánh chặn, anh điều phối mọi nhịp thở của trận đấu, khiến các ngôi sao phía Pháp gần như không có bóng để chơi.

Rodri (7.4/10): Tiếp tục làm chủ thế trận với một màn trình diễn áp đảo của chủ nhân Quả bóng vàng 2024. Anh giữ nhịp độ trận đấu bằng những đường chuyền chuẩn xác và điều phối mọi đợt lên bóng của Tây Ban Nha.

Bên cạnh Rodri, Dani Olmo đóng vai trò là "kiến trúc sư" trong không gian hẹp. Khả năng xoay xở và những pha chạm bóng tinh tế của Olmo đã mở ra những khoảng trống chết người trong hệ thống phòng ngự lùi sâu của Les Bleus.

Dani Olmo (7.5/10): Chơi cực kỳ xuất sắc trong không gian hẹp khi vừa kéo bóng lên phía trước, vừa thể hiện những pha chạm bóng tinh tế, nổi bật nhất là đường kiến tạo cho bàn thắng thứ hai.

Hàng thủ thép và sự trỗi dậy của Pau Cubarsi

Trong khi hàng công tỏa sáng, hàng phòng ngự của La Roja cũng có một ngày thi đấu gần như hoàn hảo. Pau Cubarsi, trung vệ trẻ tuổi, đã chơi với sự điềm tĩnh của một cựu binh. Anh liên tục cắt đứt các đợt phản công của Pháp ngay từ trong trứng nước.

Pau Cubarsi (7.7/10): Đọc trận đấu xuất sắc khi liên tục có các pha cản phá và cắt bóng ngay sát vòng cấm đội nhà. Trung vệ trẻ này cũng có vài lần phô diễn khả năng kéo bóng tự tin.

Đặc biệt, thủ thành Unai Simon dù không phải làm việc quá nhiều nhưng đã có khoảnh khắc quyết định khi băng ra ngăn chặn Kylian Mbappe trong tình huống đối mặt ở hiệp một, giữ vững lợi thế tâm lý cho toàn đội.

Unai Simon (8.1/10): Có tình huống băng ra rất hợp lý để ngăn chặn cơ hội thoát xuống đối mặt của Mbappe trong hiệp một.

Những khoảnh khắc định đoạt trận đấu

Bàn thắng nhân đôi cách biệt của Pedro Porro là thành quả của một pha dàn xếp tấn công mạch lạc, nơi hậu vệ này thể hiện sự bình tĩnh đáng kinh ngạc trong vòng cấm. Trước đó, Mikel Oyarzabal đã thực hiện thành công quả phạt đền sau tình huống nỗ lực của Lamine Yamal.

Pedro Porro (8.1/10): Thể hiện sự bình tĩnh đáng nể để ghi bàn thắng nhân đôi cách biệt cho Tây Ban Nha sau khi dần bắt nhịp được trận đấu.

Mikel Oyarzabal (7.7/10): Cú sút phạt đền của anh là không thể cản phá. Anh cũng có những lúc lùi sâu để tạo lợi thế quân số cho Tây Ban Nha.

Chiến thắng này đưa Tây Ban Nha tiến gần hơn bao giờ hết tới chiếc cúp vàng thứ hai trong lịch sử. Với một tập thể đồng đều, kết hợp giữa kinh nghiệm của Laporte, Rodri và sức trẻ của Yamal, Cubarsi, đoàn quân của Luis de la Fuente đang là ứng cử viên số một cho chức vô địch.