Roger Federer tái xuất sân Arthur Ashe tại US Open nhưng dập tắt hy vọng trở lại thi đấu Huyền thoại Roger Federer tái xuất sân Arthur Ashe sau 7 năm ở sự kiện đặc biệt của US Open 2026, đồng thời dập tắt khả năng thi đấu chuyên nghiệp ở tuổi 45.

Huyền thoại Roger Federer chuẩn bị bước ra mặt sân cứng của sân vận động Arthur Ashe lần đầu tiên kể từ năm 2019. Trở lại thánh đường quần vợt New York, nơi từng chứng kiến giai đoạn thống trị vang dội của mình, chủ nhân 20 danh hiệu Grand Slam sẽ góp mặt trong đêm giao hữu mang tên “Roger Federer: An Icon Returns to New York” vào tối 25/8 (theo giờ New York).

Màn so tài đỉnh cao giữa những tượng đài

Sự kiện này đánh dấu lần đầu tiên tay vợt người Thụy Sĩ thi đấu một set đơn trọn vẹn kể từ thất bại trước Hubert Hurkacz tại tứ kết Wimbledon 2021 – trận đấu Grand Slam cuối cùng trong sự nghiệp vĩ đại của anh. Theo lịch trình, Federer sẽ chạm trán kình địch một thời Andy Roddick trong một set đơn, trước khi bước vào trận đánh đôi cùng John McEnroe để so tài với cặp đôi Roddick và Andre Agassi.

Roger Federer có màn tái xuất tại US Open sau 7 năm

Chia sẻ trước giờ bóng lăn, Federer không giấu được sự bồi hồi: “Tôi thậm chí không biết ngày mai mọi chuyện sẽ diễn ra thế nào. Có rất nhiều điều chưa chắc chắn, nhưng đồng thời tôi vô cùng hạnh phúc khi được trở lại Arthur Ashe”.

Dập tắt mọi đồn đoán về việc tái xuất chuyên nghiệp

Việc “Tàu tốc hành” cầm vợt trở lại và vẫn duy trì thể trạng ấn tượng ở tuổi 45 nhanh chóng làm bùng lên những kỳ vọng về một màn tái xuất tại các giải đấu chuyên nghiệp. Dẫu vậy, Federer đã nhanh chóng và dứt khoát khép lại mọi sự suy đoán từ người hâm mộ.

Rất hạnh phúc khi trở lại, nhưng Tàu Tốc Hành cũng xác nhận sẽ không trở lại thi đấu chuyên nghiệp

Khi nhận được câu hỏi về khả năng quay lại thi đấu chuyên nghiệp, Federer đáp ngắn gọn: “Không, không, không. Hoàn toàn không”. Anh giải thích rằng tình trạng đầu gối sau nhiều ca phẫu thuật phức tạp không còn đủ khả năng đáp ứng cường độ thi đấu khắc nghiệt của quần vợt đỉnh cao.

Lời tri ân trọn vẹn gửi tới khán giả New York

Arthur Ashe từng là nơi khắc ghi giai đoạn thăng hoa tột bậc của Federer với kỷ lục 5 chức vô địch US Open liên tiếp từ năm 2004 đến 2008 – một cột mốc chưa từng có tay vợt nào khác tái lập trong kỷ nguyên mở. Lần gần nhất anh thi đấu chính thức tại giải đấu này là năm 2019, khi dừng bước trước Grigor Dimitrov ở vòng tứ kết.

Sự kiện lần này mang ý nghĩa của một cuộc tái ngộ giàu cảm xúc hơn là một bài kiểm tra phong độ. Federer chia sẻ anh chưa từng có dịp nói lời chào tạm biệt chính thức với khán giả New York, bởi trận đấu năm 2019 diễn ra mà không ai nghĩ đó sẽ là lần cuối cùng anh thi đấu đỉnh cao tại đây. Sau đêm trình diễn tại Arthur Ashe, huyền thoại Thụy Sĩ sẽ di chuyển tới Newport, Rhode Island để tham dự lễ vinh danh tại International Tennis Hall of Fame vào cuối tuần.