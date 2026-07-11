Rogue Carrier: Game quản lý thuộc địa roguelite mới xác nhận lên PC Game Pass Rogue Carrier kết hợp giữa quản lý thuộc địa và yếu tố roguelite trên một con tàu khổng lồ giữa đại dương, chính thức xác nhận ra mắt ngay từ ngày đầu trên PC Game Pass.

Wild Fields và Hooded Horse vừa chính thức công bố Rogue Carrier, một tựa game quản lý thuộc địa mang phong cách roguelite độc đáo. Đáng chú ý, trò chơi này đã được xác nhận sẽ phát hành trực tiếp trên dịch vụ PC Game Pass ngay trong ngày đầu tiên ra mắt (day-one). Đây là một bước đi chiến lược của Microsoft nhằm làm phong phú thêm kho tàng trò chơi dành cho những game thủ yêu thích thể loại chiến thuật và mô phỏng.

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Sự kết hợp giữa quản lý thuộc địa và cơ chế roguelite

Rogue Carrier đưa người chơi vào bối cảnh một chuyến thám hiểm liên sao gặp sự cố nghiêm trọng. Sau khi bị mắc kẹt trên một hành tinh đại dương xa lạ, mục tiêu của người chơi chuyển từ nghiên cứu khoa học sang sinh tồn và tìm cách thoát thân. Điểm khác biệt lớn nhất của Rogue Carrier so với các game quản lý thuộc địa truyền thống là tính chất "di động" của căn cứ.

Thay vì xây dựng trên đất liền, toàn bộ thuộc địa của người chơi nằm trên một con tàu khổng lồ vượt đại dương. Người chơi phải đảm nhận vai trò quản trị viên, điều phối mọi hoạt động từ thu thập tài nguyên, thiết lập chuỗi sản xuất cho đến việc duy trì tinh thần cho phi hành đoàn. Yếu tố roguelite được thể hiện qua cấu trúc các màn chơi và sự tiến triển của công nghệ, nơi mỗi lựa chọn trong một lượt chơi (run) sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến những khả năng và tài nguyên có sẵn trong tương lai.

Xây dựng hệ sinh thái trên một con tàu di động

Hệ thống xây dựng trong Rogue Carrier tập trung vào việc nâng cấp và tối ưu hóa không gian trên tàu. Với hơn 80 tùy chọn công trình khác nhau, người chơi có thể lắp đặt các trang trại, khu nhà ở, nhà máy, tấm pin mặt trời và hệ thống pin lưu trữ năng lượng. Thử thách lớn nhất nằm ở việc diện tích trên tàu là hữu hạn, đòi hỏi một tư duy quy hoạch chiến thuật để cân bằng giữa sản xuất và nhu cầu sinh hoạt của phi hành đoàn.

Bên cạnh việc xây dựng, khía cạnh khám phá cũng đóng vai trò then chốt. Người chơi có thể triển khai các tàu vận tải và tàu trinh sát để khảo sát các hòn đảo, thành phố chìm và các điểm quan trọng khác trên khắp thế giới đại dương. Việc hoàn thành các mục tiêu chính, nhiệm vụ phụ và nghiên cứu công nghệ mới sẽ giúp mở khóa các tòa nhà và kỹ năng nâng cao, tạo ra sự đa dạng trong cách tiếp cận trò chơi.

Hệ quả từ hành động và sự tương tác với môi trường

Một tính năng đáng chú ý khác là cách thế giới phản ứng với hành động của người chơi. Rogue Carrier áp dụng cơ chế phản hồi sinh thái: nếu người chơi mở rộng thuộc địa quá hung hăng hoặc gây tổn hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái của hành tinh, môi trường sẽ đáp trả bằng các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt hoặc các cuộc tấn công dữ dội từ động vật hoang dã địa phương.

Điều này buộc người chơi phải cân nhắc kỹ lưỡng từng bước tiến, ưu tiên sự phát triển bền vững thay vì chạy đua tốc độ. Hiện tại, nhà phát triển Wild Fields vẫn chưa công bố ngày phát hành cụ thể cho Rogue Carrier, trò chơi hiện đang được liệt kê ở trạng thái "Sắp ra mắt" trên các nền tảng. Tuy nhiên, việc xác nhận có mặt trên PC Game Pass ngay từ ngày đầu đã tạo nên một sức hút lớn đối với cộng đồng game thủ đam mê thể loại quản lý.