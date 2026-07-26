Rời hào quang World Cup 2026, Vozinha đối mặt cuộc chiến vị trí khốc liệt tại Colo Colo Thủ thành 40 tuổi Vozinha vừa chính thức gia nhập Colo Colo theo bản hợp đồng đến năm 2027, nhưng HLV Fernando Ortiz khẳng định anh phải tự giành lấy suất bắt chính.

Màn trình diễn rực rỡ tại World Cup 2026 từng đưa Vozinha từ vị thế một thủ môn ít ai biết tới trở thành hiện tượng của giải đấu. Tuy nhiên, khi bầu không khí lễ hội khép lại, người gác đền 40 tuổi của đội tuyển Cape Verde lập tức phải đối mặt với thực tế khốc liệt trong màu áo câu lạc bộ mới Colo Colo.

Vozinha bắt đầu hành trình mới tại giải vô địch quốc gia Chile.

Thông điệp đanh thép từ HLV Fernando Ortiz

Gia nhập Colo Colo – đội bóng giàu truyền thống và thành công nhất Chile – theo bản hợp đồng có thời hạn đến hết năm 2027, Vozinha nhận được nhiều sự chú ý. Dù vậy, nhà cầm quân người Argentina, HLV Fernando Ortiz, nhanh chóng dội một gáo nước lạnh vào những sự kỳ vọng dành cho ngôi sao World Cup.

Phát biểu ngay sau chiến thắng 3-1 của Colo Colo trước Deportes Limache vào ngày 25/7, HLV Ortiz khẳng định không có sự ưu ái nào dành cho tân binh vừa cập bến. Tuyên bố này cho thấy vị thế tại giải đấu lớn nhất hành tinh không đảm bảo cho thủ thành 40 tuổi một vị trí chính thức tại giải vô địch quốc gia Chile.

HLV Ortiz xem Vozinha đơn thuần là một nhân tố mới để gia tăng chiều sâu đội hình. Để chiếm được lòng tin của chiến lược gia này, cựu thủ thành Cape Verde sẽ phải cạnh tranh bình đẳng và chứng minh năng lực trước những cái tên sẵn có, tiêu biểu là Gabriel Mauria.

Bài toán thực tế sau hào quang tại World Cup 2026

Trước khi chuyển đến Chile, Vozinha là một trong những câu chuyện ấn tượng nhất tại World Cup 2026. Hàng loạt pha cứu thua xuất thần, bao gồm các tình huống ngăn chặn thành công siêu sao Lionel Messi, đã giúp anh tăng giá trị chuyển nhượng gấp 10 lần và thoát khỏi cảnh thất nghiệp.

Sức hút từ World Cup 2026 thậm chí còn đưa Vozinha góp mặt trong trận đấu quảng bá trước thềm trận chung kết cùng hàng loạt huyền thoại bóng đá thế giới như Cafu, Davor Suker, Javier Zanetti, John Terry và David Trezeguet. Tuy nhiên, khoảng cách giữa sự tung hô của truyền thông và yêu cầu khắt khe trên sân tập là rất lớn.

Những tuyên bố thẳng thắn từ HLV Ortiz cũng mở ra dấu hỏi về việc liệu thương vụ chiêu mộ Vozinha xuất phát từ đề xuất chuyên môn của ban huấn luyện hay quyết định mang tính chiến lược từ ban lãnh đạo. Mặc dù vậy, sự xuất hiện của một thủ môn dày dặn kinh nghiệm quốc tế hứa hẹn sẽ thúc đẩy tính cạnh tranh trong khung gỗ của Colo Colo trong chặng đường sắp tới.