Roma sẵn sàng chi 50 triệu euro chiêu mộ Crysencio Summerville từ West Ham Đội bóng thủ đô Italy đang đẩy nhanh tốc độ đàm phán với lời đề nghị mới trị giá 50 triệu euro nhằm đưa ngôi sao chạy cánh người Hà Lan về sân Olimpico trong kỳ chuyển nhượng này.

AS Roma đang dồn toàn lực vào thương vụ Crysencio Summerville khi kỳ chuyển nhượng hè bước vào giai đoạn then chốt. Theo thông tin từ Sky Sport Italia, đội bóng thành Rome đang chuẩn bị một lời đề nghị cải thiện đáng kể để thuyết phục West Ham United nhả người, sau khi những nỗ lực ban đầu chưa mang lại kết quả như ý.

Cuộc đàm phán trên bàn cân 50 triệu euro

Việc Giallorossi theo đuổi tiền đạo cánh người Hà Lan không còn là bí mật, nhưng các chi tiết về mức giá đang có sự chuyển dịch liên tục nhằm tìm kiếm tiếng nói chung giữa hai câu lạc bộ. Sau khi lời đề nghị ban đầu trị giá 40 triệu euro cộng 5 triệu euro phụ phí bị West Ham từ chối, Roma đã sẵn sàng nâng mức giá lên sát con số yêu cầu của đối tác.

Roma quyết tâm chiêu mộ Crysencio Summerville. Ảnh: Getty.

Sky Sport Italia cho biết đề nghị mới nhất từ phía Italy có tổng trị giá khoảng 46 triệu euro bao gồm các điều khoản bổ sung. Tuy nhiên, phóng viên Eleonora Trotta tại Rome khẳng định con số này có thể được cấu trúc lại thành 45 triệu euro trả trước cộng thêm 5 triệu euro biến số để chạm mốc 50 triệu euro – con số mà West Ham đang kiên trì giữ vững.

Dù muốn giữ chân ngôi sao sáng giá nhất, nhưng áp lực kinh tế sau khi xuống hạng buộc đội bóng thành London phải cân nhắc việc bán đi các trụ cột. Sự ra đi của Summerville được xem là một "tất yếu kinh tế" để West Ham tái thiết đội hình tại giải hạng Nhất.

Mảnh ghép hoàn thiện "mũi đinh ba" tấn công

Crysencio Summerville vừa trải qua một mùa giải bùng nổ tại Ngoại hạng Anh, nơi anh chứng minh được khả năng đột phá và dứt điểm đa dạng. Không chỉ dừng lại ở cấp câu lạc bộ, tiền đạo này còn là nhân tố quan trọng của đội tuyển Hà Lan tại World Cup 2026.

Chỉ số thống kê Thành tích tại World Cup 2026 Số trận đấu Tham dự đầy đủ Bàn thắng 2 Kiến tạo 2 Vị trí sở trường Tiền đạo cánh

Sự hiện diện của Summerville tại sân Olimpico được kỳ vọng sẽ giúp HLV của Roma xây dựng một hàng công đầy biến ảo. Chiến lược gia này đang hướng tới việc kết hợp Summerville cùng người đồng hương Donyell Malen để tạo nên một "mũi đinh ba" tấn công giàu tốc độ và tính đột biến cao.

Về phía cá nhân cầu thủ, các nguồn tin thân cận cho biết Summerville đã "bật đèn xanh" cho thương vụ này. Anh sẵn sàng chuyển đến Serie A thi đấu với mức đãi ngộ dự kiến rơi vào khoảng 4 triệu euro mỗi mùa. Với sự đồng thuận từ phía cầu thủ, vấn đề còn lại chỉ là việc thống nhất cấu trúc thanh toán giữa Roma và West Ham để thương vụ chính thức được kích hoạt.