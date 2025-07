Phan Rí Cửa những ngày tháng Bảy như bừng sáng trong màu cờ đỏ, sắc hoa rực rỡ và khí thế hồ hởi hướng về Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phan Rí Cửa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030. Trên các tuyến đường chính như Thống nhất, Trần Hưng Đạo… cờ Tổ quốc, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền rợp trời. Không khí chuẩn bị cho đại hội không chỉ diễn ra trong các cơ quan, đơn vị mà lan tỏa khắp khu dân cư, tổ hội. Đây là kỳ Đại hội đầu tiên sau khi xã Phan Rí Cửa được thành lập trên cơ sở sáp nhập các đơn vị hành chính trước đó – một dấu mốc đặc biệt, được người dân kỳ vọng mở ra chặng đường phát triển mới, toàn diện và bền vững hơn.

Từ một địa phương chủ yếu phát triển nhờ khai thác thủy sản và thương mại, những năm gần đây, Phan Rí Cửa đã có nhiều bước chuyển mình mạnh mẽ, nhất là về hạ tầng đô thị, giáo dục, y tế, văn hóa – thể thao. Đời sống vật chất, tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao. Các công trình trọng điểm như trường học, trạm y tế, hệ thống điện, nước, giao thông nông thôn… tiếp tục được đầu tư xây dựng, từng bước hoàn thiện bộ mặt đô thị biển.

Xã Phan Rí Cửa được thành lập trên cơ sở sáp nhập thị trấn Phan Rí Cửa, xã Hòa Minh, xã Chí Công và một phần thôn Nha Mé thuộc xã Phong Phú. Xã Phan Rí Cửa có diện tích tự nhiên 67,67 km2, quy mô dân số 86.813 người, có bờ biển dài hơn 20 km, hệ thống giao thông, liên kết nội vùng trong tỉnh tiếp tục được đầu tư, tạo động lực phát triển mới. Sau sáp nhập, Đảng bộ xã Phan Rí Cửa có 62 Chi bộ trực thuộc với gần 1.300 đảng viên. Đến thời điểm hiện tại, tất cả các Chi bộ đã hoàn thành việc tổ chức đại hội và góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phan Rí Cửa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030.

Theo dự thảo báo cáo chính trị của Đảng bộ xã Phan Rí Cửa thì trong nhiệm kỳ qua, việc thực hiện Nghị quyết Đại hội đạt được những kết quả tích cực. Kinh tế tiếp tục phát triển, chuyển dịch theo hướng “Thương mại, dịch vụ, du lịch - nông ngư nghiệp - tiểu thủ công nghiệp”; tiềm năng, lợi thế được khai thác tốt hơn, nhất là trên lĩnh vực thương mại, dịch vụ; bộ mặt đô thị, nông thôn khởi sắc, đời sống nhân dân được cải thiện hơn. Văn hóa, xã hội có nhiều tiến bộ; chính sách an sinh xã hội được bảo đảm; quốc phòng được tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Trụ sở Đảng ủy xã Phan Rí Cửa được trang trí chào mừng Đại hội

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Phan Rí Cửa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030 sắp tới đây được tổ chức với chủ đề: “Đẩy mạnh xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc; xây dựng xã Phan Rí Cửa phát triển bền vững, toàn diện”. Trong đó, đề ra 8 nhiệm vụ trọng tâm với mục tiêu tăng cường xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; nâng cao hiệu lực, hiệu quả chỉ đạo điều hành bộ máy chính quyền. Tiếp tục thúc đẩy phát triển kinh tế theo hướng “Thương mại, dịch vụ, du lịch - nông ngư nghiệp - tiểu thủ công nghiệp”; khai thác có hiệu quả các tiềm năng, lợi thế để phát triển kinh tế - xã hội; tăng cường quản lý quy hoạch, quản lý tài nguyên; đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; phát triển văn hóa, thể thao, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân; giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, bảo đảm quốc phòng - an ninh.