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    Rộn ràng Lễ hội Cầu ngư ở các làng biển phía Đông Lâm Đồng

    Minh Vân 30/07/2026 13:32

    Không khí các làng biển phía Đông tỉnh Lâm Đồng những ngày này trở nên rộn ràng khi nhiều địa phương đồng loạt tổ chức Lễ hội Cầu ngư. Với các nghi lễ truyền thống cùng nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, lễ hội thu hút đông đảo người dân và du khách tham gia, góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa biển và cầu mong một mùa đánh bắt thuận lợi, bình an.

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    Lễ hội Cầu ngư tổ chức tại Đình và Vạn Phước Lộc, phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng

    Tại phường Phước Hội, Lễ hội Cầu ngư diễn ra tại Đình và Vạn Phước Lộc - Di tích quốc gia được xếp hạng năm 2012. Trải qua nhiều thế hệ, lễ hội trở thành nét đẹp văn hóa đặc sắc của cư dân vùng biển, thể hiện lòng tri ân các bậc tiền nhân có công khai phá, lập làng và tín ngưỡng thờ thần Nam Hải (Cá Ông) - vị thần được ngư dân tôn kính là người che chở, phù hộ trong mỗi chuyến vươn khơi.

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    Đình và Vạn Phước Lộc được Nhà nước xếp hạng Di tích quốc gia năm 2012

    Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức nghinh rước thần Nam Hải, nghinh rước Thành hoàng, tế Tiền hiền, tế Âm linh và Chánh tế.

    Sau phần lễ trang nghiêm là phần hội sôi nổi với nhiều hoạt động văn hóa, nghệ thuật và trò chơi dân gian, thu hút đông đảo người dân, du khách tham gia, thưởng thức như: hát bội, hò bài chòi, múa lân - sư - rồng; thi đan lưới, kéo co, nhảy bao bố, bịt mắt đập niêu...

    Tiếng trống hội, tiếng chiêng cùng những làn điệu hát bội, hò bài chòi tạo nên không khí rộn ràng tại khu vực đình, vạn. Đông đảo người dân và du khách theo dõi các nghi lễ truyền thống, cổ vũ các trò chơi dân gian, tạo nên không khí lễ hội sôi động.

    Hằng năm, Lễ hội Cầu ngư được tổ chức không chỉ để gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa truyền thống mà còn là dịp để bà con ngư dân thành kính cầu mong mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng, ra khơi bình an, đánh bắt thuận lợi, tôm cá đầy khoang, cuộc sống ngày càng ấm no, hạnh phúc.

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    Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với nhiều nghi thức

    Tại Lăng Ông Nam Hải, xã Liên Hương, Lễ hội Cầu ngư cũng được cư dân vùng biển tổ chức trang trọng với các nghi thức đặc trưng, hấp dẫn, thu hút sự quan tâm và tham dự của nhiều người.

    Lễ hội Cầu ngư nơi đây diễn ra theo các nghi thức như: lễ rước sắc tại đình Bình An, lễ thỉnh Ông Sanh ở bờ biển, lễ cúng tiên, chèo Hầu, lễ tế Tiền hiền và Chánh lễ tế thần tại chính điện.

    cầu ngư - xã Liên Hương
    Nghi thức chèo bả trạo được tổ chức tại cửa biển Bình Thạnh

    Các nghi thức lễ cổ truyền được thực hiện trịnh trọng, tôn nghiêm, phong phú để cầu thần Nam Hải phù trợ cho mùa biển phát triển và bội thu, đời sống con người sinh sôi nảy nở trường tồn và ngư dân lao động trên biển được bình an. Đặc biệt, phần hội diễn tuồng (hát bội) luôn thu hút đông đảo bà con trong làng cũng như du khách đến thưởng thức.

    Trong những ngày diễn ra lễ hội, người dân và du khách được chiêm ngưỡng và hòa mình vào nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, góp phần tôn vinh bản sắc văn hóa biển và thắt chặt tình đoàn kết trong cộng đồng.

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    Phần hội diễn tuồng (hát bội) luôn thu hút đông đảo bà con trong làng

    Tùy theo điều kiện của từng địa phương, Lễ hội Cầu ngư sẽ diễn ra từ 2 - 5 ngày với phần hội kéo dài đến 31/7/2026, thể hiện nhu cầu tâm linh của người dân trong vùng.

    Không chỉ đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của cư dân vùng biển, Lễ hội Cầu ngư còn góp phần bảo tồn các giá trị văn hóa truyền thống, tăng cường sự gắn kết cộng đồng và quảng bá hình ảnh vùng biển phía Đông tỉnh Lâm Đồng. Những nghi lễ được gìn giữ qua nhiều thế hệ tiếp tục khẳng định sức sống bền bỉ của di sản văn hóa biển trong đời sống hôm nay.

    Một số hình ảnh Lễ hội Cầu ngư ở các làng chài ven biển:

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    Biểu diễn hát bội luôn là phần không thể thiếu trong Lễ hội Cầu ngư góp phần làm phong phú đời sống tinh thần, gắn kết cộng đồng
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    Lễ hội Cầu ngư ở các làng chài ven biển phía Đông Lâm Đồng không chỉ là di sản văn hóa quý báu của địa phương mà còn là niềm tự hào của người dân vùng biển
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    Lễ rước sắc Thần Hoàng kết hợp hát bả trạo
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    Phần lễ được tổ chức trang nghiêm với các nghi thức nghinh rước thần Nam Hải
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    Đông đảo người dân làng biển đến tham quan và cầu mong mưa thuận gió hòa, biển yên sóng lặng, ra khơi bình an
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    Lễ hội Cầu ngư góp phần gìn giữ và phát huy những giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương
    Minh Vân Minh Vân

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      Rộn ràng Lễ hội Cầu ngư ở các làng biển phía Đông Lâm Đồng
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