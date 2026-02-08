Văn hóa - Giải trí Rộn ràng lễ rước Lệnh Ông Sanh trên biển Lâm Đồng Nằm trong chuỗi hoạt động của Lễ hội Cầu ngư các vạn chài phường Phan Thiết năm 2026, sáng 2/8, hàng trăm ngư dân cùng hàng chục tàu thuyền tập trung tại Cảng vận tải Phan Thiết tham gia lễ rước Lệnh Ông Sanh.

Đây là một trong những nghi lễ truyền thống được gìn giữ qua nhiều thế hệ ngư dân, thể hiện khát vọng mưa thuận, gió hòa, mùa biển bội thu và bình an cho ngư dân mỗi chuyến vươn khơi.

6 giờ sáng, đoàn lễ rước Lệnh Ông Sanh chuẩn bị thực hiện các nghi lễ truyền thống tại Vạn Thủy Tú trước khi ra khu vực Cảng Phan Thiết

6 giờ sáng 2/8, khu vực Cảng vận tải Phan Thiết đã nhộn nhịp khi đông đảo ngư dân, các tàu cá, ghe lễ được trang hoàng cờ phướn của Lăng, Vạn, cờ ngũ hành rực rỡ; các hương án, chiêng, trống và các lão ngư mặc áo dài khăn đóng theo tập tục tập trung, chuẩn bị cho lễ rước Lệnh Ông Sanh.

Các tàu cá, ghe lễ được trang hoàng cờ phướn của Lăng, Vạn, cờ ngũ hành rực rỡ chuẩn bị tiến về Hòn Lao

Đúng 7 giờ, đoàn tàu xuất phát hướng về Hòn Lao (cách bờ khoảng 3km) để thực hiện nghi lễ truyền thống. Sau phần nghi lễ trên biển, đoàn tàu trở về cửa cảng Cồn Chà và tham gia cùng đoàn hành lễ diễu hành về Vạn Thủy Tú.

Ban hành lễ thực hiện các nghi thức trước giờ đoàn tàu rời bến

Đúng 7 giờ, đoàn tàu xuất phát hướng về Hòn Lao (cách bờ khoảng 3km) để thực hiện nghi lễ truyền thống

Đoàn rước Lệnh Ông Sanh cùng hàng trăm người dân đã diễu hành dọc đường Phạm Văn Đồng - Bà Triệu - rẽ trái qua cầu Lê Hồng Phong, sau đó rẽ trái vào đường Trưng Trắc - rẽ phải vào đường Ngư Ông và kết thúc tại Vạn Thủy Tú.

Sau khi trở về từ Hòn Lao, đoàn rước Lệnh Ông Sanh cùng hàng trăm người dân đã diễu hành qua các cung đường về Dinh Vạn Thủy Tú

Ông Phạm Tiêu, Phó Vạn Dinh Ông Cô chia sẻ: “Lễ rước Ông Sanh trong lễ hội cầu ngư là nghi thức linh thiêng rước linh hồn hoặc biểu tượng Cá Ông (cá Voi) từ biển khơi hoặc các hòn đảo về lăng vạn. Nghi thức này gồm việc thỉnh sắc thần, múa hát bá trạo và tế lễ trang nghiêm.

Vào dịp này, các vạn chài vận động tàu cá tham gia đoàn rước; mỗi tàu được trang trí cờ, băng rôn trước khi cùng đoàn xuất phát ra Hòn Lao. Đây là hoạt động tín ngưỡng hàng năm của ngư dân, cầu mong bà con vươn khơi bám biển an toàn, cầu cho quốc thái dân an, mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, đời sống Nhân dân ngày càng ổn định và phát triển”.

Lễ rước Ông Sanh trong lễ hội Cầu ngư là nghi thức linh thiêng rước linh hồn hoặc biểu tượng Cá Ông (cá Voi) từ biển khơi về lăng vạn

“ Lễ hội năm nay được tổ chức với mong muốn bảo tồn và phát huy các giá trị truyền thống của ngư dân vùng biển khu vực Phan Thiết. Lễ hội với nhiều hoạt động văn hóa, văn nghệ đặc sắc, qua đó nhằm quảng bá đến du khách hình ảnh đất nước và con người Phan Thiết, các phong tục tập quán cũng như đời sống tín ngưỡng của ngư dân miền biển. Ông Đào Quang Thanh, Phó Chủ tịch UBND phường Phan Thiết, Phó Ban tổ chức lễ hội Cầu ngư

Các nghi lễ truyền thống để chính cộng đồng ngư dân làm chủ thể trong các nghi thức

Các nghi lễ truyền thống để chính cộng đồng ngư dân làm chủ thể trong các nghi thức

Các nghi lễ truyền thống để chính cộng đồng ngư dân làm chủ thể trong các nghi thức

Lễ hội được tổ chức trên cơ sở tôn trọng phong tục, các nghi lễ truyền thống của bà con và để chính cộng đồng ngư dân làm chủ thể trong các nghi thức, nhằm mang đậm dấu ấn văn hóa đặc biệt cho lễ hội.

Ban Tổ chức Dinh Vạn Thủy Tú đang chuẩn bị hiện các nghi lễ cúng bộ xương cá Ông lớn nhất Đông Nam Á

Địa phương đã phối hợp với các ban quản lý vạn, làng chài, các di tích lịch sử, các nghệ nhân, các cụ cao tuổi để duy trì các nghi lễ theo phong tục của cha ông xưa. Đồng thời, tạo điều kiện cho các thế hệ trẻ, đoàn thanh niên tham gia để học hỏi, kế thừa và lưu giữ bản sắc văn hóa độc đáo của lễ hội Cầu ngư đã tồn tại từ nhiều thế kỷ.

Sau khi rước Lệnh Ông Sanh về Dinh Vạn Thủy Tú, đoàn sẽ thực hiện nghi lễ hò bả trạo cầu quốc thái dân an

Lễ rước Lệnh Ông Sanh là một trong những nghi thức quan trọng của Lễ hội Cầu ngư Phan Thiết, thể hiện tín ngưỡng thờ Cá Ông và ước vọng về những chuyến biển an toàn, tôm cá đầy khoang.

Đông đảo du khách trong và ngoài nước đến xem lễ hội cầu ngư Phan Thiết năm 2026

Không chỉ mang giá trị tâm linh, lễ hội còn góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa của cộng đồng ngư dân, đồng thời trở thành điểm nhấn thu hút du khách mỗi dịp diễn ra.

Chiều 3/8, trên sông Cà Ty sẽ diễn ra lễ phóng đăng với 500 hoa đăng nhỏ và 7 hoa sen lớn, cũng là hoạt động đặc sắc nằm trong chuỗi hoạt động của lễ hội Cầu ngư 2026