Văn hóa - Giải trí Rộn ràng nhịp dân vũ tuổi xế chiều Từ những buổi tập luyện rèn luyện sức khỏe, dân vũ đang trở thành nét đẹp trong phong trào văn hóa quần chúng để phụ nữ cao tuổi tìm thấy niềm vui, sự gắn kết mỗi ngày...

Tiết mục dân vũ do hội viên, phụ nữ phường Hàm Thắng biểu diễn

Kết nối những bước dân vũ

Một chiều cuối tuần của tháng 6, khoảng sân Trung tâm Hoạt động Thanh thiếu nhi tỉnh Lâm Đồng (cơ sở 2) rộn vang tiếng nhạc. Trong tà áo dài thướt tha, hơn 200 hội viên, phụ nữ đến từ các câu lạc bộ (CLB) dân vũ của các phường, xã: Hàm Thắng, Phú Thủy, Phan Thiết, Hàm Thuận, Tuyên Quang cùng hòa chung nhịp dân vũ. Những bước chân nhịp nhàng và nụ cười rạng rỡ khiến ít ai nghĩ rằng phần lớn thành viên đều đã ngoài 60 tuổi, thậm chí có những người bà đã ở tuổi 80 vẫn say sưa theo từng giai điệu.

Sân chơi giao lưu dân vũ chào mừng Ngày Gia đình Việt Nam 28/6 và thành công Đại hội đại biểu Phụ nữ Việt Nam lần thứ XIV do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Hàm Thắng tổ chức, trở thành ngày hội đúng nghĩa của hội viên. Mỗi đội mang theo sắc màu riêng trong trang phục, đạo cụ và dàn dựng. Có đội lựa chọn những ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, truyền thống gia đình, niềm vui tuổi xế chiều. Có đội lại khuấy động không khí bằng những giai điệu sôi nổi, tràn đầy năng lượng.

Bài dân vũ do các hội viên đã ngoài 70 tuổi của CLB Dưỡng sinh biểu diễn.

Ở tuổi 85, bà Vũ Thị Thành Khoa (phường Phan Thiết) là một trong số hội viên lớn tuổi tham gia chương trình, vui vẻ chia sẻ: “Trước đây, các hội viên chủ yếu tập dưỡng sinh, nhưng khoảng 2 năm trở lại đây đã kết hợp thêm bài dân vũ. Mỗi buổi tập hay mỗi lần được tham gia biểu diễn trên sân khấu đều mang lại cho chúng tôi niềm vui, cơ thể dẻo dai và tinh thần phấn chấn hơn”.

Còn bà Nguyễn Thị Huệ (phường Hàm Thắng) năm nay 65 tuổi bày tỏ: “Từ ngày tham gia nhóm dân vũ, tôi gặp gỡ thêm nhiều người bạn, cùng trò chuyện, động viên nhau nên thấy khỏe hơn rất nhiều”. Không chỉ bà Huệ mà nhiều thành viên khác còn tìm thấy ở dân vũ “liều thuốc tinh thần”. Sau những bộn bề của cuộc sống, mỗi buổi tập giống như khoảng thời gian để giải tỏa căng thẳng, tái tạo năng lượng.

Lan tỏa lối sống vui, khỏe

Các CLB dân vũ đều hoạt động theo hình thức tự nguyện và không có huấn luyện viên chuyên nghiệp. Người có năng khiếu, người trẻ hơn sẽ chủ động học các bài nhảy qua intrernet rồi về hướng dẫn cho cả nhóm và phải tập luyện nhiều ngày liền. Chính sự sẻ chia ấy khiến CLB như “ngôi nhà thứ hai”. Tại phường Phú Thủy và phường Hàm Thắng là 2 địa phương có phong trào dân vũ phát triển mạnh trong những năm gần đây. Nhiều khu phố đều có nhóm luyện tập thường xuyên, duy trì từ 3 - 5 buổi mỗi tuần.

Các bà, các mẹ tự tin trên sân khấu với những động tác dân vũ

Bà Phạm Thị Ngọc Yến - Chủ tịch Hội LHPN phường Hàm Thắng cho biết, hội luôn khuyến khích các chi hội duy trì các CLB, nhóm dân vũ nhằm nâng cao sức khỏe, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư. Tiêu biểu là CLB dân vũ Xuân An với 25 thành viên, tuổi trung bình khoảng 70, nhưng vẫn tích cực tham gia biểu diễn phục vụ nhiều sự kiện chính trị của địa phương. Những tiết mục dân vũ trên nền các ca khúc ca ngợi quê hương, đất nước, gia đình và truyền thống phụ nữ Việt Nam đã góp phần làm phong phú đời sống văn hóa cơ sở.

Bà Nguyễn Thị Phúc - Chủ tịch Hội Người cao tuổi tỉnh cho rằng, việc tạo sân chơi phù hợp cho người cao tuổi là giải pháp thiết thực để nâng cao chất lượng cuộc sống. Các hoạt động như: dưỡng sinh, dân vũ và thể thao giúp người cao tuổi duy trì vận động, phòng ngừa bệnh mạn tính, cải thiện sức khỏe thể chất, tinh thần và thêm tự tin. Với sự nhiệt huyết và kinh nghiệm sống, họ tiếp tục là điểm tựa, lan tỏa lối sống tích cực, góp phần xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư ngày càng văn minh, hạnh phúc.