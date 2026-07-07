Ronaldo bị 'ngó lơ': Khoảnh khắc gây tranh cãi của Vitinha khiến Bồ Đào Nha ôm hận Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha tại vòng 16 đội World Cup 2026 không chỉ chấm dứt giấc mơ của Ronaldo mà còn để lại dấu hỏi về sự kết nối giữa anh và tiền vệ Vitinha.

Hành trình của Cristiano Ronaldo tại World Cup 2026 đã khép lại trong sự tĩnh lặng đáng sợ tại vòng 16 đội. Thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha vào rạng sáng 7/7 không chỉ là dấu chấm hết cho tham vọng chinh phục cúp vàng của một huyền thoại, mà còn phơi bày những rạn nứt âm ỉ trong lối chơi tập thể của đội tuyển Bồ Đào Nha.

Khi niềm tin bị đặt dấu hỏi

Trong một trận cầu đỉnh cao nơi sai lầm nhỏ nhất cũng phải trả giá đắt, sự kết nối giữa các tuyến trở thành chìa khóa vạn năng. Tuy nhiên, tình huống diễn ra ở trung lộ đã trở thành tâm điểm của mọi sự chỉ trích sau trận đấu. Cristiano Ronaldo, dù ở tuổi 41, vẫn cho thấy bản năng sát thủ với pha di chuyển thông minh, thoát khỏi sự đeo bám của hệ thống phòng ngự Tây Ban Nha để chiếm lĩnh khoảng trống mênh mông bên cánh trái.

Thế nhưng, Vitinha - hạt nhân trong lối chơi của PSG và được kỳ vọng là người tiếp đạn cho CR7 - lại có quyết định gây ngỡ ngàng. Thay vì một đường chọc khe hay tỉa bóng sang cánh trái theo đà băng xuống của đội trưởng, tiền vệ này lại chọn giải pháp an toàn: giữ bóng thêm vài nhịp rồi luân chuyển sang cánh phải. Cơ hội trôi qua trong sự ngỡ ngàng của chính Ronaldo và hàng triệu người hâm mộ.

Vitinha quyết định không thực hiện đường chuyền cho Ronaldo dù siêu sao này đang ở vị trí thuận lợi.

Làn sóng chỉ trích và sự hoài nghi về 'khoảng cách thế hệ'

Ngay sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, mạng xã hội đã bùng nổ với những luồng ý kiến trái chiều. Nhiều cổ động viên không ngần ngại chỉ trích Vitinha là "quá an toàn" và thiếu nhãn quan chiến thuật cần thiết của một tiền vệ đẳng cấp thế giới. Cụm từ "nhìn khắp sân trừ vị trí của Ronaldo" trở thành tiêu điểm trên các diễn đàn bóng đá lớn.

Tuy nhiên, ở góc độ phân tích chuyên sâu, một số chuyên gia cho rằng đây có thể là biểu hiện của sự thiếu tin tưởng. Một tài khoản nhận định: "Có vẻ như các cầu thủ trẻ không còn tin vào khả năng bứt tốc hay xử lý độc lập của Ronaldo ở tuổi ngoài 40. Họ ưu tiên những phương án phối hợp ngắn và chắc chắn hơn thay vì mạo hiểm với một huyền thoại đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp."

Thống kê đáng buồn của một biểu tượng

Xuyên suốt trận đấu, Ronaldo đã thi đấu đầy nỗ lực nhưng các con số thống kê lại phản ánh một thực tế phũ phàng:

Số cú sút trúng đích: 0

0 Tỷ lệ chạm bóng trong vòng cấm: Thấp nhất trong các trận đấu tại giải

Thấp nhất trong các trận đấu tại giải Kết quả: Bồ Đào Nha bị loại sau bàn thắng duy nhất của Mikel Merino bên phía Tây Ban Nha.

Lời chia tay không trọn vẹn

Thất bại này không chỉ là một trận thua thông thường; nó mang dáng dấp của một cuộc chuyển giao quyền lực đầy đau đớn. Ronaldo rời sân với cái đầu cúi thấp, để ngỏ khả năng giã từ sự nghiệp quốc tế. Khi những đường chuyền không còn tìm đến chân vị vua, đó cũng là lúc triều đại ấy đi đến hồi kết.

Nhìn rộng hơn, như cuốn sách "How to Win the World Cup" của Chris Evans từng đề cập, chiến thắng tại đấu trường lớn nhất hành tinh không bao giờ có công thức cố định. Nó là sự tổng hòa của chiến thuật, ngôi sao và cả những khoảnh khắc thấu hiểu nhau đến kỳ lạ. Đêm 7/7, Bồ Đào Nha đã thiếu đi sợi dây liên kết vô hình đó, và họ đã phải trả giá bằng chính giấc mơ của mình.