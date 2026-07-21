Ronaldo gây tranh cãi khi ủng hộ cáo buộc FIFA ưu ái Argentina tại World Cup 2026 Hành động 'thả tim' video tố FIFA tham nhũng của Cristiano Ronaldo làm bùng nổ tranh luận về tính công bằng trong hành trình vào chung kết World Cup 2026 của Argentina.

Cristiano Ronaldo vừa khiến dư luận dậy sóng khi công khai thể hiện sự đồng tình với những cáo buộc cho rằng FIFA đã có sự dàn xếp để đưa Argentina vào chung kết World Cup 2026. Hành động này không chỉ đổ thêm dầu vào lửa cho cuộc đối đầu vĩnh cửu giữa anh và Lionel Messi mà còn làm dấy lên những nghi vấn về tính minh bạch của giải đấu lớn nhất hành tinh.

Động thái gây sốc trên mạng xã hội

Cụ thể, tài khoản Instagram cá nhân của siêu sao người Bồ Đào Nha đã bị phát hiện "thả tim" một đoạn video có nội dung cáo buộc FIFA tham nhũng. Đoạn video này trực tiếp ám chỉ rằng đội tuyển Argentina đã nhận được sự ưu ái đặc biệt từ các trọng tài và hệ thống VAR để tiến sâu tại kỳ World Cup được tổ chức trên đất Mỹ, Canada và Mexico.

Ronaldo bị phát hiện "thả tim" một video trên Instagram có nội dung cáo buộc FIFA tham nhũng.

Mặc dù Ronaldo không đưa ra bất kỳ phát biểu công khai nào, nhưng trong thế giới bóng đá hiện đại, một tương tác nhỏ trên mạng xã hội từ một biểu tượng có hàng trăm triệu người theo dõi cũng đủ để tạo nên một cơn địa chấn. Điều này diễn ra trong bối cảnh cả anh và Messi đều coi World Cup 2026 là chương cuối trong sự nghiệp quốc tế lừng lẫy của mình.

Nghi vấn "VARgentina" và trận đấu với Ai Cập

Những cáo buộc về sự thiên vị dành cho Argentina không phải là không có cơ sở trong mắt những người hoài nghi. Tâm điểm của sự chỉ trích đổ dồn vào chiến thắng ngược dòng 3-2 của thầy trò HLV Lionel Scaloni trước Ai Cập tại vòng 1/8. Ở trận đấu đó, đại diện châu Phi đã dẫn trước 2-0 nhưng cuối cùng lại để thua trong một kịch bản đầy tranh cãi.

Những nghi vấn về việc Argentina được hưởng lợi từ các quyết định của trọng tài gia tăng sau trận thắng 3-2 trước Ai Cập ở vòng 1/8.

Bàn thắng của Mostafa Zico bên phía Ai Cập bị VAR từ chối và một quả phạt đền tiềm năng ở cuối trận đã bị bỏ qua, khiến Liên đoàn Bóng đá Ai Cập phải gửi đơn khiếu nại chính thức lên FIFA. Thuật ngữ "VARgentina" nhanh chóng trở nên phổ biến trên các nền tảng mạng xã hội, phản ánh sự bất bình của một bộ phận người hâm mộ về tính nhất quán của công nghệ hỗ trợ trọng tài.

Phản hồi từ FIFA

Trước những áp lực ngày càng tăng, Trưởng ban trọng tài FIFA Pierluigi Collina đã lên tiếng bác bỏ mọi nghi ngờ về sự thiên vị. Ông khẳng định các quyết định đều dựa trên luật lệ và dữ liệu thực tế từ hệ thống công nghệ cao. Cho đến nay, vẫn chưa có bất kỳ bằng chứng cụ thể nào chứng minh cho các cáo buộc tham nhũng hay dàn xếp kết quả có hệ thống.

Dù Argentina đã thất bại 0-1 trước Tây Ban Nha trong trận chung kết, còn Bồ Đào Nha của Ronaldo cũng dừng bước trước chính "La Roja" ở vòng 1/8, nhưng hành động của CR7 cho thấy sự cạnh tranh giữa hai huyền thoại này vẫn chưa có hồi kết. World Cup 2026 khép lại với chức vô địch xứng đáng cho Tây Ban Nha, nhưng những dư âm về sự công bằng và tầm ảnh hưởng của các siêu sao vẫn sẽ là chủ đề được bàn tán trong thời gian dài.